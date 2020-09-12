Call of Duty: Mobile’da Av Sezonu Başlıyor. 10. Sezon Geldi
Vahşi alanlarda geçecek yeni sezonla birlikte oyuncular, Makarov’un izini sürebilecekleri yeni görevlere atılabilecekler. Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu ile Makarov, Mace ve Mara karakterleri de oyuna ekleniyor.
Ayrıca oyuncular yeni sezonla birlikte; Call of Duty: Modern Warfare serisindeki ünlü ‘‘Terminal’’ ve ‘‘Pine’’ haritalarında savaş hünerlerini gösterebilecekler. Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan yeni sezon güncellemesi, yeni sezon savaş bileti ile birçok yeniliği de yanında getiriyor.
Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;
- İki Yeni Harita – Terminal (Çok Oyunculu) ve Pine (Gunfight Modu)
- Yeni Battle Royale Sınıfı – Hacker
- Yeni Yetenek – High Alert
- Yeni İşlevsel Silah – Echo Shotgun
- Yeni Operatör Becerisi – Equalizer
- İki Yeni Oyun Modu – Headquarters, Hardcore
- 10. Sezon ‘’Av’’ Savaş Bileti– Yeni karakterler, silahlar, eşyalar ve daha fazlası.
- Yeni Geniş Çaplı Oyuncu Etkinliği – ‘’Makarov’un Peşinde’’
- Yeni Sezonluk Etkinlikler
- Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler ve eşyalar
- Oyun ara yüzünde ve silah dengelerinde yapılan güncellemelerle birlikte oynanış optimizasyonları.