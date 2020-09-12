Call of Duty: Mobile’da Av Sezonu Başlıyor. 10. Sezon Geldi

Vahşi alanlarda geçecek yeni sezonla birlikte oyuncular, Makarov’un izini sürebilecekleri yeni görevlere atılabilecekler. Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu ile Makarov, Mace ve Mara karakterleri de oyuna ekleniyor.

Ayrıca oyuncular yeni sezonla birlikte; Call of Duty: Modern Warfare serisindeki ünlüveharitalarında savaş hünerlerini gösterebilecekler. Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan yeni sezon güncellemesi, yeni sezon savaş bileti ile birçok yeniliği de yanında getiriyor.

Yeni sezon ile birlikte oyuna eklenen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

İki Yeni Harita – Terminal (Çok Oyunculu) ve Pine (Gunfight Modu)

– Terminal (Çok Oyunculu) ve Pine (Gunfight Modu) Yeni Battle Royale Sınıfı – Hacker

– Hacker Yeni Yetenek – High Alert

– High Alert Yeni İşlevsel Silah – Echo Shotgun

– Echo Shotgun Yeni Operatör Becerisi – Equalizer

– Equalizer İki Yeni Oyun Modu – Headquarters, Hardcore

– Headquarters, Hardcore 10. Sezon ‘’Av’’ Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar, eşyalar ve daha fazlası.

– Yeni karakterler, silahlar, eşyalar ve daha fazlası. Yeni Geniş Çaplı Oyuncu Etkinliği – ‘’Makarov’un Peşinde’’

‘’Makarov’un Peşinde’’ Yeni Sezonluk Etkinlikler

Oyun içi dükkândan ulaşılabilen yeni içerikler ve eşyalar