Call of Duty | Mobile’da Vahşi Batı rüzgarları esecek

Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla geliyor



Yeni Call of Duty: Mobile sezonu yalnızca bir adım uzağımızda. 27 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak olan “Asi ve Öfkeli” yeni sezonunda eli tetikte hazır bekleyen oyuncular, güncellenmiş 1’e 1 Düello modunda silahşör becerilerini test edebilecek ve yine bu sezon için özel olarak güncellenen “Altını Ele Geçir” gibi çok oyunculu modlarında hünerlerini sergileyebilecekler. Ayrıca yeni sezonla birlikte oyuna Modern Warfare 3’ten tanıdığımız Dome haritasında ekleniyor.

Vahşi Batı temalı yeni sezonda, 50 kademelik savaş biletiyle birlikte yeni karakterler, operatör görünümleri, “Çok İşlevli Holger 26” hafif makinalı tüfek (mitik versiyonuyla birlikte) ve MK2 nişancı tüfeği de oyuna ekleniyor.

Ayrıca Call of Duty: Mobile, 20 Mayıs’ta oyuna getirdiği sınırlı süreli çok oyunculu etkinliği “80’lerin Aksiyon Yıldızları” ve özel turnuvalar ile heyecanı doruğa çıkarıyor. Oyuncular, “Patlayan Silahlar” modunda ünlü Rambo ve Zor Ölüm film serilerindeki ikonik karakterler olan John Rambo ve John McClane olarak oynayabilecek, özel içerik paketleriyle ve Nakatomi Plaza haritasında nostalji dolu aksiyonu deneyimleyebilecekler.

Bunun yanında Call of Duty: Mobile, bu özel süreli etkinlik için diğer ülkelerle birlikte Türkiye de özel bir etkinlik gerçekleştiriyor. Türk oyuncular 24 Mayıs – 03 Haziran arasında gerçekleştirilecek “80’ler Kapışması” isimli özel turnuvalarda 1’e 1 oyun modunda hünerlerini gösterebilecekler. Ünlü yayıncıların da canlı yayınla katılacağı etkinlikte turnuva finalistlerini ünlü yayıncılarla birlikte oynama şansı ve yüklü oyun içi para ödülleri bekliyor.

Bu özel etkinliğe dair kayıt ve diğer detaylar için oyunun resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Yeni sezonla birlikte oyuna gelen diğer güncelleme ve içerikler ise şu şekilde;

Klan Savaşları – Bütün dereceli seri oyunları için uyumlu olan bu yepyeni rekabetçi etkinlikte, oyuncular klan olarak gücü ele geçirmek için bir dizi etkinlik ile liderlik tablosunda zirveye tırmanmaya çalışacaklar. Her hafta klanlar, klan mağazasında özel eşyaları satın almak için kullanılan klan para birimi de dahil olmak üzere, birçok ödül kazanmak şansı için diğer 5 klanla mücadele edecekler.

– Bütün dereceli seri oyunları için uyumlu olan bu yepyeni rekabetçi etkinlikte, oyuncular klan olarak gücü ele geçirmek için bir dizi etkinlik ile liderlik tablosunda zirveye tırmanmaya çalışacaklar. Her hafta klanlar, klan mağazasında özel eşyaları satın almak için kullanılan klan para birimi de dahil olmak üzere, birçok ödül kazanmak şansı için diğer 5 klanla mücadele edecekler. Dereceli 2. Sezon Dereceli 2. Sezon – Dereceli oyun modunun yeni sezonunda oyuncular, daha çekişmeli ve bol ödüllü zaferler için hünerlerini sergileyecekler.

Yeni Çok Oyunculu Modları “1’e 1 Düello” – Sınırlı bir süre için yayınlanan 1’e 1 Düello modunun yeni optimize edilmiş sürümü, sınırsız mermi seti ve vahşi batı temasıyla geliyor. Ayrıca, oyuncular bu oyun modunda skor serilerinde operatör becerilerini kullanabilecekler. “ Altını Ele Geçir” – Klasik “Bayrağı Ele Geçir” modunu vahşi batı temasına uyarlayan bu özel sınırlı süreli oyun modunda oyuncular bayrak yerine altınları kapmaya çalışacaklar.



Özel Sezonluk Etkinlik – “Öğle Vakti Kovalamaca” etkinliğinde oyuncular, kaçma şansı olmayan banka soyguncularıyla dolu bir posta arabasını kovalayacak ve yol boyunca düğümlerin kilidini açarak, XP ve tematik özel ödüller kazanacaklar. Bu özel etkinlik 11 Haziran’da başlayacak.

S ilah Dengelemeleri – Call of Duty: Mobile, topluluktan gelen geri bildirimleri dikkate alarak bu sezonla birlikte kapsamlı bir silah dengeleme güncellemesi de yayınlıyor. NA-45, QXR, HBRa3 ve Man-O-War da dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki birçok farklı silah, tüm oyuncuların yararına olacak şekilde yeniden kalibre edildi.

2021 Dünya Şampiyonası – Daha önce duyurusu yapılan Dünya Şampiyonası’nın ilk turu 3 Haziran’da başlıyor. 2021 Dünya Şampiyonası’na katılmak isteyen oyuncular bu link’te daha fazla bilgi bulabilirler:

Bu özel etkinlikler, içerikler ve güncellemelerle birlikte her sezon olduğu gibi özel şanslı çekilişler, ekipmanlar, görünümler ve diğer birçok içerik de oyuncuları bekliyor olacak.