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Call of Duty | Mobile’ın Seçkinler Takımı 26 Ağustos'ta başlıyor

Call of Duty: Mobile 7. Sezonunda Hedef Seçkinler Takımında Yer Almak diyenler 26 ağustos perşembe günü başlıyor

24 Ağustos 2021 Salı 11:54
Call of Duty | Mobile’ın Seçkinler Takımı 26 Ağustos'ta başlıyor

Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu “Seçkinler Takımı” 26 Ağustos Perşembe başlıyor

Call of Duty: Mobile'da yeni sezon heyecanı 26 Ağustos Perşembe başlıyor. Her yeni sezonda birçok yenilikle oyun severlerin karşısına çıkan Call of Duty: Mobile’ın 7. Sezonunda oyuna iki yeni harita, Hades - Dipçikli Top isimli yeni hafif makinalı tüfek, yeni Operatör Becerisi ve daha birçok yenilik ekleniyor.

Ödüllü şarkıcı Ozuna’dan oyuna özel yeni şarkı  

Call of Duty: Mobile 7. Sezon’un sürprizi ise dünya çapında tanınan ödüllü şarkıcı Ozuna olacak. Reggae’nin mega yıldızı Ozuna, yeni sezonun gelişi şerefine “A La Buena, El Mejor” isimli yepyeni bir şarkı yazdı.

26 Ağustos Perşembe günü Android ve iOS platformlarında yayınlanacak yeni sezonda oyuncular, şarkıcının simgeleşmiş ayı temalı karakter görünümü ve Ozuna'dan ilham alan diğer profil kartları, avatarlar ve daha fazlasıyla eğlencenin dibine vuracaklar. 

Diğer yandan Seçkinler Takımı arasındaki yerlerini alabilmek için mücadele edecek oyuncular, kendilerini bekleyen 50 seviyelik yeni savaş bileti ile zengin bir COD:Mobile deneyimi yaşayabilecekler.

Call of Duty: Mobile 7. Sezon’da zirveye çıkmak isteyen oyuncular için gelen yeni içerik ve güncellemeler ise şu şekilde;

İki Yeni Harita

- Hurdalık 2019: Bu klasik Modern Warfare 2 haritası ilk olarak 2020'nin başlarında Call of Duty: Mobile'da tanıtılmış ve tematik bir geri dönüş yapmıştı. Hurda yığınları ve depolama hangarlarıyla dolu bir uçak mezarlığında yer alan, oldukça simetrik bir harita.

- Manastır: İlk olarak Call of Duty Online'da yayınlanan ve operatörlerin dolambaçlı yollar ve dip dibe binalar arasında yollarını bulmaya çalıştığı bu haritada, bir zamanlar barışın hâkim olduğu ancak şu anda savaş alanına dönen bir Manastır bulunuyor.

Yeni Tematik Etkinlik

Siber Saldırı: Oyuncular 3 Eylül’de başlayacak bu etkinlikle Zero-Gizli Operasyon ve SKS-Teknik Taret silahı, silah şablonları, destansı tılsım ve diğer birçok ödülün sahibi olabilmek için operatörleriyle birlikte altı saatte bir Çok Oyunculu ve Battle Royale görevlerine çıkacaklar. Oyuncuların operatörlerinin seviyesi ne kadar yüksekse, daha değerli ödüller kazanma şansı da o kadar artacak.

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