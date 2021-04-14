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Call of Duty | Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor 

 Yeni sezonda oyuncular, en güçlü samuraylar olarak “Kılıçlar ve Taşlar” isimli yeni çok oyunculu modunda mücadele ederken ya da Oasis ve Coastal isimli iki yeni haritada savaşırken hayatta kalmaya ve en onurlu oyuncu olmaya çalışacaklar.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:29
Call of Duty | Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor 

Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor 

 Call of Duty: Mobile’da Katanaları Kuşanma Zamanı:  3. Sezon “Tokyo’dan Kaçış”

 Call of Duty: Mobile’ın 2021 yılı üçüncü sezonu olan “Tokyo’dan Kaçış”
 17 Nisan’dan itibaren tüm oyuncular için ücretsiz olarak Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak.

 Yeni sezonda oyuncular, en güçlü samuraylar olarak “Kılıçlar ve Taşlar” isimli yeni çok oyunculu modunda mücadele ederken ya da Oasis ve Coastal isimli iki yeni haritada savaşırken hayatta kalmaya ve en onurlu oyuncu olmaya çalışacaklar.

Sadece bir katanadan fazlasını arayan oyuncular, oyunun yeni sezonuyla birlikte Yokai görünümlü PP19 Bizon ya da Scorching Sun görünümlü QXR silahına sahip olabilirler. Ayrıca yeni sezonluk savaş biletinde 50’den fazla samuray temalı karakter, silah ve özel içerik de oyuncuları bekliyor.

Yeni sezon ile oyuna gelecek içerikler ve güncellemelerin detayları şu şekilde;

  • Yeni Haritalar – İki adet yeni çok oyunculu harita
    1. Oasis – İlk olarak Modern Warfare 3'te tanıtılan Oasis, sezon temalı lüks bir çöl oteli olarak karşımıza çıkıyor.
    2. Coastal – Serinin mobil versiyonu için özel tasarlanmış, özellikle Ara ve Yok Et modu için oluşturulmuş yepyeni bir harita.
  • Battle Royale Güncellemeleri – 3. Sezonla beraber oyuna yeni bir sınıf ve operatör becerisi ekleniyor.
    1. Operatör Becerisi: Boğa Hücumu – Savaş biletinde 14. Seviyeye ulaşılarak kazanılabilen bir isyan kalkanı becerisi. 
    2. BR Sınıfı: Gözetleyici – Sezonun ilerleyen döneminde gelecek olan yeni bir sınıf.
  • Yeni Çok Oyunculu Modları
    1. “Gece Modu 2.0” – Gece Modu’nun sınırlı süre için optimize edilmiş versiyonu. (22-28 Nisan arası)

 “Kılıçlar ve Taşlar” – Free-for-All oyun modunun sınırlı bir süre için sadece yakın dövüş silahlarına izin verilen özel versiyonu. Bu yeni oyun modu aynı zamanda Gölge Kılıç yeteneğine ve Molotof Kokteyli skor serisine dönüşen drop’lara sahip olacak. (6-12 Mayıs arası) 

 Sezonluk Etkinlik – Samuray temalı bir etkinlik olan "Savaşçının Yolu" 29 Nisan'da başlayacak. Oyuncular çok oyunculu ya da BR modunda günlük görevleri tamamlayarak ödülleri kazanmak için Beş Şövalye ya da U.A.C oyunlarına katılabilecekler. Günün sonunda haritada belirlenen bölgenin kontrolünü ele alan ve en çok puanı kazanan oyuncu, bütün kazancı alacak.

 Ayrıca oyunun yeni sezonuyla birlikte sezonluk mücadeleler, şanslı çekilişler ve özel paketlerin yanında oyun içi mağazada da birçok özel içerik oyuncuları bekliyor olacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Call Of DutySamuray
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