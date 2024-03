Call of Duty Warzone Mobile resmi olarak yayında



Mobil oyun dünyası kızışmak üzere. Call of Duty: Warzone Mobile dünya çapında kullanıma sunuldu ve artık iOS ve Android'de ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Oyuncular, hayranların favorisi olan iki büyük ölçekli Battle Royale haritası, klasik Çok Oyunculu haritalar ve modlardan oluşan bir seçki ve mobil kontroller için kapsamlı özelleştirme ve tarzlarına uygun erişilebilirlik seçenekleriyle hemen oyuna katılabilirler.

Call of Duty teknolojisinin kullanımı sayesinde oyun, Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Modern Warfare III'ün konsol ve PC versiyonlarında ortak ilerlemeyi destekliyor.

Böylece nerede olunursa olunsun silahların, XP'in ve daha fazlasının seviyesi yükseltilebiliyor.