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Canon EOS R5, yeni güncellemelerle imkansızı başarıyor

EOS R5’in teknik özellikleri ile neredeyse imkansızı başarabilen bir cihaz olduğunu ortaya koydu.

17 Mart 2020 Salı 13:43
Canon EOS R5, yeni güncellemelerle imkansızı başarıyor

Canon EOS R5, yeni güncellemelerle imkansızı başarıyor


Görüntülenme teknolojileri lideri Canon, devrim niteliğindeki EOS R Sistemini temel alarak ürettiği, tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R5 modelini geliştirdiğini duyurmasından tam bir ay sonra modelle ilgili ek açıklamalar yaptı. EOS R5’in teknik özellikleri ile neredeyse imkansızı başarabilen bir cihaz olduğunu ortaya koydu.

Canon'un yakın bir zamanda geliştirme yaptığı EOS R5, yeni güncellemeler ile piyasadaki birçok muadil cihazın önüne geçebilecek güce sahip oldu. Üstün özellikleriyle aynasız kavramını yeniden tanımlayan Canon EOS R, 30p’ye kadar sensör genişliğinin tamamını kullanarak dahili olarak 8K kayıt yapabilme becerisine sahip. Bunun yanı sıra Canon EOS R5, tüm 8K modlarında Canon’un ünlü Dual Pixel CMOS AF özelliğini de destekliyor.

Aynı zamanda Canon, EOS R5’in, hayvanların gözlerinin görünür olmadığı koşullarda bile yüzleri ve bedenlerini algılayabilen, hayvanlara otomatik odaklanma (AF) işlevini de desteklediğini açıkladı.

Profesyonel Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü Richard Shepherd: “EOS R5’in teknik özelliklerinin ‘imkansız’ olduğuna dair spekülasyonlar duyuyoruz. Bugünkü açıklamayla bir kez daha, müşterilerimizin olağanüstü görüntü kalitesi ve video çekimi sunan bir fotoğraf makinesine dönük ihtiyaçlarını desteklemek için ‘imkansızı’ başardığımızı onaylamak istiyoruz.

Sektörde lider bir üretici olarak bu ürünle pazara meydan okuyor ve teknolojimizle nelerin mümkün olduğunu gösteriyoruz. EOS R5 ve RF lens sistemi aynasız kavramını yeniden tanımlamaya dönük bağlılığımızın kanıtıdır ve Canon’un gerçek bir amaca hizmet eden ürünler yaratmadaki benzersiz gücünü gösteriyor.”

Canon’un geçtiğimiz aylarda yaptığı geliştirme duyurusunda EOS R5’in teknik özellikleri arasında şu maddeler öne çıkıyor:

EOS R5, mekanik deklanşörle 12 kare/sn ve elektronik deklanşörle 20 kare/sn gibi son derece yüksek bir kapasitesiyle, performans konusunda çok ciddi bir artış yaratıyor.

Lens dengeleme sistemi ile birlikte çalışarak, Canon’un yeni geliştirdiği, makine içinde görüntü sabitleme sistemini kullanıma sunan EOS R5, modern görüntü sabitleme teknolojinin çıtasını yükseltiyor.

İçeriklerin gönderilmesi, fotoğraf ve videoların çekilmesi kadar önemli olduğundan EOS R5, görüntü dosyalarının cihazdan image.canon bulut platformuna otomatik olarak aktarılmasını destekliyor.

Merakla beklenen EOS R5’te rahatlık sunan çift kart yuvası özelliği de bulunuyor.    

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