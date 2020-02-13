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Canon’dan 8K Video Çözünürlüğüne Sahip EOS R5

Canon, oyunun kurallarını değiştirdiği 8K video çekim özelliğine sahip EOS R5 modelini fotoğraf ve video tutkunlarının beğenisine sundu.

13 Şubat 2020 Perşembe 11:38
Canon’dan 8K Video Çözünürlüğüne Sahip EOS R5

Canon’dan 8K Video Çözünürlüğüne Sahip EOS R5

Hareketli anlarda mükemmel görüntüler sunma becerisiyle öne çıkan Canon EOS R5, düğün fotoğrafçılığından spor fotoğrafçılığına kadar geniş bir profesyonel kitleye hitap ediyor.

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, EOS R sistemini temel alarak geliştirdiği tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R5 modelini tanıttı. 8K video ve benzersiz görüntü sabitleme özelliklerinin yanı sıra yüksek hız, çözünürlük olanakları ile Canon EOS R5, düğün fotoğrafçılığından vahşi yaşam fotoğrafçılığına kadar tüm profesyoneller için ideal bir seçenek oluyor. CanonEOS R5 ile hız ve çözünürlükte yeni standartlar belirlerken hareketli karelerin net yakalanmasında yeni bir sayfa açıyor.

Sinema filmi kalitesinde içerikler

Muhteşem video ve fotoğraf içerikleri yaratmak isteyenler için EOS R5 ideal bir seçenek oluyor. Sinema filmi kalitesinde 8K çözünürlüklü video çekme olanağı sunan EOS R5 aynı zamanda yüksek kaliteye sahip hareketli görselleri yakalama özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Canon EOS R5, mevcut 4K endüstri standardının dört katı çözünürlük sunarak, içerik oluşturucuların 8K'da geniş çekim yapmasına olanak sağlıyor.

Hareketli anlarda net ve olağanüstü görüntü yakalamak isteyenlere: EOS R5

Olağanüstü görüntü sabitleme teknolojisi ve tamamen yeni RF lensleri ile fotoğraf ve video tutkunlarının ilgisini çeken EOS R5, Mekanik deklanşörle 12 kare/sn ve elektronik deklanşörle 20 kare/sn gibi yüksek hızı ve yüksek görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görüntüler yakalıyor, sıra dışı teknolojisi ile çekim koşulu ne olursa olsun bulanık olmayan net fotoğraf ve videoların elde edilmesine yardımcı oluyor.

Tüm görüntüler anında her cihazda

EOS R5, çekilen tüm fotoğraf ve videolar image.canon bulut platformuna otomatik aktarılarak her yerde istenilen cihazdan görüntülenmesini sağlıyor. Otomatik görüntü transferi, tüm görüntülerin hareket halindeyken bile diğer tüm cihazlardan anında görüntülenmesini kolaylaştırıyor.

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