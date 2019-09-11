Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101598
ALTIN
278.047
DOLAR
5.7875
STERLİN
7.1546
EURO
6.3924

Cebinde bomba gibi patlayan telefon hastanelik etti

Cep telefonunu şarjdan çıkarıp cebine koyarak yürümeye başlayan vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Bomba gibi patlayan telefon ayağını parçaladı..

Cebinde bomba gibi patlayan telefon hastanelik etti

Cep telefonunu şarjdan çıkarıp cebine koyarak yürümeye başlayan vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Bomba gibi patlayan telefon ayağını parçaladı..

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:10
Cebinde bomba gibi patlayan telefon hastanelik etti

Cebinde bomba gibi patlayan telefon hastanelik etti



Patlayan telefon bataryaları kullanıcıların hayatını kabusa çeviriyor. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde cebinde bulunan cep telefonu patlayan kişinin bacağı parçalandı. Hasan Öner, daha önce de televizyonda buna benzer bir olayı duyduğunu belirterek “Vatandaşlara tavsiyem cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar. Bir de şişmiş bataryaları kullanmasınlar” şeklinde konuştu.

Olay, Sincik ilçesi Söğütlübahçe köyünde meydana geldi. Akşamdan telefonunu şarja takan ve sabah işe giderken telefonu şarjdan çıkartan Hasan Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefon patladı.

Bataryadan kaynaklandığı sanılan patlamada Hasan Öner’in sağ bacağı zarar gördü. Bacağı parçalanan ve yanan Öner’in pantolonu delindi. Öner, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Sincik Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Hasan Öner, “Gece telefonumu şarja koymuştum. Sabah kalkıp işe giderken cep telefonunu şarjdan çıkartarak cebime koydum. Dışarı çıktığım esnada büyük bir görüntüyle telefonum patladı. Patlamanın etkisiyle bacağımda yanıklar oluştu” dedi.


Hasan Öner, daha önce de televizyonda buna benzer bir olayı duyduğunu belirterek “Vatandaşlara tavsiyem cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar. Bir de şişmiş bataryaları kullanmasınlar” şeklinde konuştu.
 

Yeni evli çift Google Translate ile anlaşıyor
Yeni evli çift Google Translate ile anlaşıyor
Cep telefonunda ekran görüntüsü kaydetme programı
Cep telefonunda ekran görüntüsü kaydetme programı
Liseli kız, telefonla konuşa konuşa ölüme yürüdü
Liseli kız, telefonla konuşa konuşa ölüme yürüdü
Liseli Emel'in cansız bedeni iki hafta sonra buldu
Liseli Emel'in cansız bedeni iki hafta sonra buldu
Mezdeke Aynur cinayetini TÜBİTAK çözecek
Mezdeke Aynur cinayetini TÜBİTAK çözecek
4 kişilik ailenin haberleşme faturası 2 bin 878 TL
4 kişilik ailenin haberleşme faturası 2 bin 878 TL
Yerde yatan yaralının cep telefonunu çaldı
Yerde yatan yaralının cep telefonunu çaldı
Sahte tıklamalar telefonların bataryasını emiyor
Sahte tıklamalar telefonların bataryasını emiyor
Anahtar Kelimeler:
Patlayan TelefonCep Telefonu BataryasıCep Telefonu PatlamaSöğütlübahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet kesintisi ne zaman sona erecek?
İnternet kesintisi ne zaman sona erecek?
THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın
THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı
Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı
Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması
Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması
Milyonları kandırdı, herkes 19 yaşında sanıyordu 58 çıktı
Milyonları kandırdı, herkes 19 yaşında sanıyordu 58 çıktı
Türk bilim insanı ekranlar için geliştirdi, kilosu 120 bin dolar
Türk bilim insanı ekranlar için geliştirdi, kilosu 120 bin dolar
Facebook, Instagram ve Whatsap çöktü
Facebook, Instagram ve Whatsap çöktü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort