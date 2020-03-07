Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor

Cep telefonlarında artık sim kart yerine eSim kullanabilecek.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:12
Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor

Cep telefonlarında sim kartsız dönem başlıyor

   Cep telefonlarında artık sim kart yerine eSim kullanabilecek.kullanılmayacak.Cep telefonlarında yeni bir döneme geçiş yapılıyor. SİM kartlar yerine eSİM geliyor. eSİM’lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SİM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.

    Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SİM kartların aksine, eSİM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. eSim’in başındaki ‘e’ aslında “embedded” (gömülü) kelimesinin kısaltması.eSİM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.

   Ancak eSİM’in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone’lardan (iPhone 11 veya iPhone 11 Pro) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.Tüm yeni iPhone’lar fiziksel SİM kart yuvaları ile birlikte gelecek. Yani eğer istemiyorsanız, henüz iPhone eSİM kullanmak zorunda değilsiniz.

(Tele1)

Anahtar Kelimeler:
Cep TelefonuESimSIM Kart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Telefonunuz sizi dinliyor mu?
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu
Cisco’dan, dijital konferans teknolojisine yapay zekâ dokunuşu
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor
Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor
iPhone kullanıcılarına sahte arkadaşlık tuzağı
iPhone kullanıcılarına sahte arkadaşlık tuzağı
Türkiye’de 50 bin mobil kullanıcı tehditlerin hedefi
Türkiye’de 50 bin mobil kullanıcı tehditlerin hedefi
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Güneş Ünal’a Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan ödül
Güneş Ünal’a Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu’ndan ödül
LG'den müthiş kamera performansı 
LG'den müthiş kamera performansı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim