Cep  telefonunu uzun süre kullanmanın yolları 

Cep telefonlarını hızlandırmak için beş öneri





Cep telefonları yaşamımızın bir parçası olarak neredeyse cüzdanlarımız kadar önemli hale geldi. Çipleri ne kadar güçlü ya da ne kadar çok RAM’e sahip olsalar da ne yazık ki tüm telefonlar, yoğun kullanımdan dolayı zorluk yaşayabiliyor. Telefonunuzu yenilemeden önce ESET uzmanlarının önerilerini yerini getirerek hızlandırabilir, performansını artırabilirsiniz.

Uygulama kullanımınızı gözden geçirin

Telefonunuzu tekrar başlatmadan veya sıfırlamadan önce yüklediğiniz uygulamalara göz atın. Gerçekten bu uygulamaların hepsine ihtiyacınız var mı? Telefonunuzda ne kadar çok uygulama ve veri varsa telefonunuz o kadar yavaşlar. Bir uygulamayı kaldırmak için uygulama simgesine basılı tutup “Uygulamayı Kaldır”a tıklayın. Aynı zamanda “Ayarlar”a gidip RAM’inizi de temizleyebilirsiniz: “Batarya ve Cihaz Bakımı”nı seçip “Hafıza”ya ve ardından “Şimdi Temizle”ye tıklayarak telefonunuzun daha iyi çalışması için alan temizliği yapabilirsiniz. Batarya ve Cihaz Bakımı seçeneği altında “derin uyku uygulamaları” ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarlamak için “Batarya”ya ve ardından “Arka Plan Kullanım Sınırları”na tıklayın. Derin uyku uygulamaları arka planda çalışmaya devam etmez. Çok sık kullanmadığınız ama yine de silmek istemediğiniz bir uygulama varsa bu uygulamayı bu şekilde pasif hale getirebilirsiniz. Böylece söz konusu uygulama arka planda çalışmaz veya güncelleştirme almaz.

Uygulama güncellemelerini kontrol edin

Yeni özellikleri kullanmak, performans geliştirmek veya yeni ortaya çıkan hataları düzeltmek için uygulamaların güncellenmesi gerekir. Bunu yapmak için Google Play’i açın, sağ üst köşedeki resminize tıklayın, “Uygulamaları ve Cihazı Yönet”i seçip “Tümünü Güncelle”ye tıklayın.

Sistem güncellemelerini kontrol edin

Telefonunuzun en son yayınlanan ayarlar ve güvenlik yamaları ile sorunsuz bir şekilde çalışması için Android işletim sisteminin de tıpkı uygulamalar gibi güncellenmesi gerekiyor. “Ayarlar” menüsünde “Yazılım Güncellemesi”ne dokunup “İndir ve Yükle”ye tıklayın. Telefon bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunda bunu otomatik olarak da yapabilirsiniz.

Ön belleği ve tarayıcı verilerini temizleyin

Tüm tarayıcı geçmişiniz, kaydedilmiş şifreleriniz, çerezleriniz ve çevrimiçi verileriniz depolanır. Hafızada yer açmak ve sistem performansını iyileştirmek için bunları temizleyin. Chrome, Edge veya başka bir tarayıcı kullanıyorsanız “Ayarlar”a gidip tarayıcı uygulamasını seçerek “Depolama Alanı”na tıklayın. Listenin en sonuna gidip “Önbelleği temizle”ye tıklayarak işlemi sonlandırın. Diğer tarayıcı verilerini temizlemek için aynı menüde “Depolama Alanını Yönet”i de seçebilirsiniz.

Telefonunuzu yeniden başlatın veya sıfırlayın

Bazen sadece telefonunuzu yeniden başlatmak tüm sorunu çözer. Bunun için telefonunuzu kapatıp açın. İşe yararsa duraksamaları önlemek için telefonunuzu düzenli aralıklarla yeniden başlatabilirsiniz. Ancak bunların hiç biri işe yaramazsa geriye tek bir çözüm kalıyor, o da fabrika ayarlarını sıfırlamak. Fakat bu çözüm tüm uygulamalarınızı ve verilerinizi siler. Bu yüzden kullandığınız ayarları ve içeriği kurtarmak istiyorsanız bir yedekleme yapın.

Yedeklemeyi yapıp bundan emin olduktan sonra “Ayarlar” menüsüne gidip “Genel Yönetim”i seçerek “Fabrika Ayarlarını Sıfırla”ya tıklayın. Telefonunuz, telefon veya mesajlar gibi basit sistem uygulamalarını açmak gibi basit işlemleri bile yerine getiremediğinde bu en etkili çözüm olabilir.

Mobil tehditlere dikkat edin

Akıllı telefonları hedef alan, telefonun performansını etkileyebilen, telefonun tekrar tekrar bozulmasına veya tuhaf bir şekilde çalışmasına neden olan kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere siber tehditlere karşı dikkatli olduğunuzdan ve telefonunuzu güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olun. Aynı zamanda telefonunuzu, tercihen performansını etkilemeden, güvende tutacak bir güvenlik çözümünden faydalanmanız önemli bir mesafe kat etmenizi sağlar.