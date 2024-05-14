Chat GPT-4o ile neler değişecek | İnsana daha yakın

GPT-4o ile neler değişecek | İnsana daha yakın

Yapay zeka yazılımları mobil uygulamalarla birlikte insanın en yakın arkadaşı haline mi geliyor? OpenAI, GPT-4o modeliyle bu soruya sanki cevap veriyor. OpenAI ChatGPT'yi daha erişilebilir ve etkileşimli hale getireceğini duyururken, yenilenen arayüz ve artırılmış dil desteğiyle, yapay zekanın herkes için bir adım daha yakın olması hedefleniyor.

OpenAI, yapay zeka teknolojisine erişimi genişletme misyonu doğrultusunda, yeni modeli GPT-4o'yu ve kullanıcı arayüzündeki önemli güncellemeleri duyurdu.

Bu model, daha önce ücretli müşterilere sunulan özellikleri şimdi ücretsiz kullanıcılara da açarak, AI ile etkileşimi yeni bir boyuta taşıyor.

50 DİLDE HİZMET VERECEK

OpenAI'nin en yeni modeli GPT-4o, eski modeli GPT-4 Turbo'ya göre iki kat hızlı ve %50 daha ucuz olacak. 50 dilde hizmet verecek olan GPT-4o, daha büyük veri bloklarını işleyecek ve daha güncel yanıtlar sağlayarak metin anlama ve üretim kapasitesini artıracak. Ücretli kullanıcılar, ücretsiz kullanıcılardan beş kat daha fazla kapasite sınırına sahip olacak.



KULLANICI DUYGULARINI OKUYACAK

Yenilikler arasında, AI ile daha doğal etkileşim sağlayacak bir kullanıcı arayüzü yenilenmesi de bulunuyor. Kullanıcılar artık AI'ı kesintiye uğratarak gerçek zamanlı sohbet edebilecek, AI kullanıcının duygularını algılayarak ona göre tepki verebilecek. Bu yeni özelliklerle, kullanıcılar metinlerin yanı sıra görüntüler, ses dosyaları ve metin belgeleri yükleyerek AI modelinin bunları analiz etmesini sağlayacak.

MATEMATİK DENKLEMLERİNİ ÇÖZECEK

OpenAI'nin baş teknoloji sorumlusu olan Mira Murati'nin liderliğindeki etkinlikte, OpenAI, modelin yeni ses yeteneklerini canlı bir şekilde sergiledi. Yapılan gösterimlerde, ses asistanı sevgi ve robotlar hakkında bir hikaye üretti ve çeşitli duygusal ve ses vurgularıyla konuştu.

Bir başka gösterimde, bir telefonun kamerası kullanılarak AI modele bir matematik denklemi gösterildi ve ChatGPT'nin ses modu bu denklemi nasıl çözeceğini adım adım açıkladı.

IPHONE'LARA ENTEGRE EDİLECEK

OpenAI, ürünlerini genişletme ve stratejik ortaklıklar arama çabalarını sürdürüyor. Şirket, AI özelliklerini Apple'ın iPhone işletim sistemine entegre etme konusunda bir anlaşmayı nihayetlendirmek üzere olduğunu açıkladı. Ayrıca, OpenAI'nin yüz tanıma ve ses üretimi etrafındaki güvenlik önlemleri konusunda daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Bu güncellemelerle OpenAI, kullanıcıların AI ile etkileşimlerini daha doğal ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor, böylece teknolojiyi herkes için daha kullanışlı ve anlamlı kılıyor.

KUSURLARI NELER?

GPT-4o, bir dizi etkileyici yeteneği sergiledi; metin çevirisi yaparak İtalyanca'dan İngilizce'ye çeviri örnekleri sundu, bir fotoğraftaki insanın gülümsemesinden duygularını okudu ve karmaşık bilgisayar kodlarını analiz etti.

Bunlarla birlikte, tanıtım sırasında bir kadın sesiyle İngilizce konuşarak davetlileri karşıladı ve onların nasıl olduklarını sordu. Karşılaştığı bir övgüye "Lütfen dur, beni utandırıyorsun" diyerek yanıt verdi, bu da robotun sosyal etkileşim kabiliyetini gösterdi.

Ancak, gösteri sırasında bazı teknik aksaklıklar yaşandı. GPT-4o, gülümseyen bir adamın yüzünü tahta bir yüzeyle karıştırdı ve henüz gösterilmemiş bir denklemi çözmeye kalkıştı. Bu tür teknik kusurlar ve halüsinasyonlar, yapay zeka sohbet robotlarının güvenilirliğini ve potansiyel risklerini ortaya koymakta.

Ancak yeni versiyon bize gösteriyor ki, GPT-4o yeni nesil yapay zeka asistanı olma yönünde ilerliyor.

GPT-4o'nun enerji tüketimi, yapay zeka teknolojilerinin doğaya olan maliyetlerini de gündeme getirdi. Karmaşık işlemler için yüksek enerji ihtiyacı duyan bu teknolojilerin sürdürülebilirliği ise, tanıtım toplantısında ele alınmadı. Bu, yapay zeka gelişiminin çevresel etkileri hakkında ciddi soruları beraberinde getiriyor.



NEDEN GPT-4O DENİYOR?

ChatGPT 4o'ya "Omny" adı verilmesinin nedeni, bu modelin yalnızca metin tabanlı işlemleri değil, sesli ve görsel bilgileri de kapsayan geniş bir yelpazede etkileşim kurabilmesi.

Omny, "omni" kelimesinden türetilmiştir ki bu da Latince'de "her şey" anlamına gelir. Bu adlandırma, GPT-4o'nun çok yönlülüğünü ve her türlü bilgi türünü anlama ve yanıt verme kapasitesini vurgulamak için seçildi.

Omny, kullanıcıların yazılı metinler, konuşmalar ve görüntüler aracılığıyla zengin ve dinamik bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak yapay zeka ile etkileşimin geleceğini şekillendiriyor. Bu, modelin sadece geniş bir bilgi havuzundan bilgi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda karmaşık görsel ve sesli verileri işleyebilme yeteneğine sahip.



RAKİPLERİNDEN ÖNDE

Elon Musk'ın Grok ve DeepMind'ın Pi gibi yapay zeka sohbet robotları da piyasada yer alsa da, GPT-4o'nun çok yönlü etkileşim kabiliyeti onu bir adım öne çıkarıyor. ChatGPT'nin bu son versiyonunun tanıtımı, şirketin kontrollü bir ortamda düzenlediği etkileyici bir gösteriydi. Gerçek dünya koşullarında, milyonlarca kullanıcıdan gelen bilgi akışıyla nasıl başa çıkacağını test etmek, GPT-4o'nun gelecekteki performansı için önemli bir gösterge olacak.

Google, bugün yapılacak yıllık Google I/O teknoloji konferansında yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeleri duyuracak. OpenAI'nin GPT-4o ile sağladığı çok yönlü etkileşim kabiliyetleri, teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı ve kullanıcıların yapay zekadan beklentilerini daha da artırdı.