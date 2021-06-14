Cisco, Webex İnovasyonlarını Tanıttı
Slido'nun dinleyicinin ilgisini canlı tutmaya yönelik özelliklerinin ve yakın zamanda Socio'nun hibrid etkinlik yönetim araçlarının bir araya getirilmesi ile her türlü fiziksel, sanal ve hibrid etkinlik için en kapsamlı etkinlik platformunu sağlıyor.
DÜNYA hibrid çalışma tarzına geçerken şirketler esnek, destekleyici ve kapsayıcı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaca karşılık Cisco, kapsayıcı hibrid çalışma ve etkinliklere temel oluşturan inovasyonlarla herkes için benzersiz seviyede esneklik ve kişiselleştirme sunan yepyeni Webex Suite'i tanıttı. Gelecekte toplantıların yüzde 98'inde en az bir uzaktan katılımcı olacağı öngörülürken, (uzaktan ve doğrudan etkileşimleri harmanlayan) bu karışık çalışma biçimi, iş kültürü, etkinliklere katılım ve dijital çalışma alanı çözümleri üzerinde uzun süreli etkilere önayak oluyor. Bu da hibrid etkinliklerin ve hibrid iş gücünün gereksinimlerini yeniden ele almak için geleneksel konferans sistemlerinin ötesinde daha geniş kapsamlı yatırımların yapılmasını gerekli kılıyor. Yeterince iyi olmanın yeterli olmadığı bu yeni çalışma kültüründe şirketlerin pandemiden önceki ve pandemi dönemindeki iş yapış biçimleri büyük ölçüde farklı olacak.
Cisco'nun iş birliği çalışmalarının müşterileri için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Reem Asaad şunları söyledi: "Ekibimizin eklediği tüm entegrasyonlarla geçtiğimiz eylül ayından bu yana 800 yeni özellik ve cihazla piyasada mevcut en kapsamlı toplantı, arama, mesajlaşma ve etkinlik yönetimi çözümüyle hibrid çalışmanın geleceğine güç veriyoruz."
Yeni yüzüyle Webex’in sağladığı gelişmelerin bazıları şöyle:
- Daha Fazla Değer: Tümüyle yenilenen Webex Suite, iş mesajlaşmaları, toplantı, çağrı, anket ve etkinlik özelliklerini bir araya getirip bunları ayrı ayrı sunan çözümlere kıyasla yüzde 40'a kadar daha düşük maliyet sağlıyor. Bu açıdan sektörün ilk hibrid çalışma paketi. Yeni kurumsal kimliği ve logosu da Webex'in piyasaya, müşterilerine ve insanların yaşamına getirdiği güçlü amaç ve değeri yansıtacak biçimde yenilendi.
- Uçtan Uca Etkinlikler: Geleceğin hibrid etkinlikler çağında gerekli eksiksiz bir etkinlik yürütme ve yönetim platformu. Cisco'nun Socio'yu satın almasının ardından sektörün ilk büyük ölçekli uçtan uca etkinlik deneyimi kullanıma sunulacak.
- Dinleyici Etkileşim Araçları: Slido destekli anketler, quiz'ler, soru-cevap ve daha fazlasıyla, tüm iş birliği deneyimleriyle entegre olarak sektörün ilk dinleyici etkileşim çözümünü sunuyor. Şu anda Meetings'de kullanıma sunulan anket özelliği, yakında Events'te de kullanılabilecek.
- Ses Zekası: Webex'in piyasada öncü gürültü giderici ve konuşma geliştirici özellikleriyle kullanıcılar, My Voice Only üzerinden uzak ve paylaşımlı çalışma alanları için yeni konuşma optimizasyonu özelliğini kullanarak, arka plandaki diğer kişilerin konuşmaları gibi arka plan gürültüsünü keserek ana konuşmacının sesine odaklanabilecek. My Voice Only, Ağustos 2021'de tüm dünyada kullanıma sunulacak.
- Kamera Zekası: Bu yılın başında duyurulan People Focus, 2021 yılı içinde Webex'e gelecek. People Focus, makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojisi kullanarak bir toplantı odasına yayılan katılımcıları ayrı çerçevelere yerleştiriyor ve böylece, uzak katılımcıların toplantıdaki herkesin beden dilini, yüz ifadelerini ve çok daha fazlasını görebilmesinden faydalanarak, katılımcılara daha yakın hissetmesini sağlıyor.
- Üst Düzey Cihazlar: Webex Desk, iş yeri veya ev ortamındaki masalara yönelik olarak tasarlanmış güçlü bir hepsi bir arada iş birliği cihazı sağlıyor. İş akışlarını daha az bağlamsal geçişle birbirine bağlayan RoomOS'un yanı sıra, Webex cihazları için daha fazla kontrol, içerik ve uygulamayı kolayca bir araya getirmek üzere sesle etkinleşen eklentiler dünyasının kapılarını açan Webex Assistant Skills platformu ile kullanıcıyı içine alan bir iş birliği deneyimi de sunulacak.
- Güvenli Deneyimler: Webex için gizli bilgileri otomatik olarak bloke edip kaldıran gerçek zamanlı veri kaybı önleme özelliği, Messaging ile kullanıma sunulacak. Bu gerçek zamanlı veri kaybı önleme özelliği sayesinde kullanıcılar bir gönderi oluşturduktan sonra gizli bilgilerin düzenlenmesi veya silinmesi yerine, kullanıcıların gizli içerik paylaşmasına en baştan izin verilmeyecek. Bunun yanında Avrupa'daki Webex müşterileri içeriklerini AB içerisinde barındırıp işleyebilecek. Webex kullanıcıları ayrıca, uçtan uca şifreleme özelliğimizin uçtan uca kimlik doğrulamasıyla güçlendirilmesi dahil olmak üzere, güçlendirilmiş uçtan uca şifreleme seçeneklerimizden faydalanabilecek. Diğer bir deyişle, müşteriler kullanılabilirlik ve güvenlik arasında seçim yapması yapmak zorunda kalmayacak ve her ikisini de elde edecek.