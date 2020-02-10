Cisco’dan köprü görevi görecekçoklu-etki alanlı yaklaşımı

Barselona’daki Cisco Live etkinliğinde duyurulan bu model sayesinde, BT ve uygulama ekipleri sorunları gerçek zamanlı olarak önleyebiliyor ve otomasyon özelliğini kullanarak olası sorunları etki alanı fark etmeksizin ortaya çıkmadan çözebiliyor.

İŞLETMELER günümüzde uygulamaların, işin bizatihi kendisi haline geldiğini ve müşterilere ulaşmak için bir köprü işlevi gördüğünü fark etmeye başlıyor. Uygulamalara Yönelik İlgi Endeksi araştırmasına katılan müşterilerin yüzde 78’i, dijital deneyimlerden beklentilerinin arttığını ifade ediyor. Şirketler her geçen gün daha fazla uygulama odaklı olma eğilimi gösterdikçe de kurumsal BT’nin üzerindeki yük ağırlaşıyor.

Cisco da işletmelerin artan kusursuz dijital deneyim taleplerine yanıt vermesine yardımcı olmak üzere, uygulama ile altyapı ekipleri arasında köprü görevi görecek bir çoklu-etki alanlı yaklaşımı duyurdu. İspanya’nın Barselona şehrinde yapılan Cisco Live’da tanıtılan bu yaklaşım, hem gerçek zamanlı hem de otomatikleştirilmiş sorun gidermeyi mümkün kılıyor ve bu şekilde de ideal uygulama performansı sağlıyor. Yeni Kubernetes-tabanlı uygulama platformu hem DevOps hem de BT ekiplerinin çoklu bulut dünyasını benimsemesini kolaylaştırıyor.

İşte en yeni Cisco inovasyonları

Cisco’nun sektörün 1 numaralı uygulama performansı izleme çözümü AppDynamics, yaşamsal uygulamalar içinde en önemli kullanıcı deneyimi yolculuklarını otomatik olarak görüntüleyen AppDynamics Experience Journey Map ’i (AppDynamics Deneyim Yolculuğu Haritası-2020’nin 2’nci çeyreği) tanıttı. Bu yolculuklar hem işle ilgili ölçütlere hem de uygulama deneyimine odaklanarak işletmelere ve uygulama geliştirme ekiplerine kullanıcı deneyimi ve uygulama performansını tek bir görüntü içinde izleme özelliği sunuyor.

’i tanıttı. Bu yolculuklar hem işle ilgili ölçütlere hem de uygulama deneyimine odaklanarak işletmelere ve uygulama geliştirme ekiplerine kullanıcı deneyimi ve uygulama performansını tek bir görüntü içinde izleme özelliği sunuyor. AppDynamics ve Cisco Intersight Workload Optimizer (İşyükü Optimize Edicisi) ile artık uygulama ve altyapı ekipleri, uygulama performansını, kullanıcı deneyimini ve altyapı destek dosyalarını paylaşımlı olarak görüntüleyebilmek için kendi aralarında veri alışverişi yapabiliyor ve bu verileri ilintileyebiliyor. Ortak bir kelime dağarcığı ve ortak araçlar kullanarak ve uygulama ile altyapı sağlığı arasında veri kümelerini paylaşarak, Cisco, BT ekiplerinin en önemli unsurlar olan işe ve müşterilere odaklanmalarına ve daha kolay iş birliği yapabilmelerine olanak sunuyor.

ile artık uygulama ve altyapı ekipleri, uygulama performansını, kullanıcı deneyimini ve altyapı destek dosyalarını paylaşımlı olarak görüntüleyebilmek için kendi aralarında veri alışverişi yapabiliyor ve bu verileri ilintileyebiliyor. Ortak bir kelime dağarcığı ve ortak araçlar kullanarak ve uygulama ile altyapı sağlığı arasında veri kümelerini paylaşarak, Cisco, BT ekiplerinin en önemli unsurlar olan işe ve müşterilere odaklanmalarına ve daha kolay iş birliği yapabilmelerine olanak sunuyor. Cisco HyperFlex Application Platform (Uygulama Platformu-2020’nin 2’nci çeyreği) Kubernetes için bulut, veri merkezi ve edge ortamlarında kaynak kullanımını ve süregelen işlemleri basitleştiren entegre bir hizmet olarak kapsayıcı platformu sunuyor. Bu yeni platform açık kaynak araçlarının kullanımını düzenliyor ve rutin görevleri otomatikleştiriyor.

Kubernetes için bulut, veri merkezi ve edge ortamlarında kaynak kullanımını ve süregelen işlemleri basitleştiren entegre bir hizmet olarak kapsayıcı platformu sunuyor. Bu yeni platform açık kaynak araçlarının kullanımını düzenliyor ve rutin görevleri otomatikleştiriyor. Cisco Intersight Workload Optimizer (2020’nin 2’nci çeyreği) hibrit uygulama mimarileri için güçlü iş yükü ve maliyet optimizasyon özellikleri sunuyor. Intersight Workload Optimizer, performansı, maliyeti ve uyumluluk kısıtlarını göz önünde bulunduruyor. Proaktif biçimde sorunları saptamak ve kaynakların optimum kullanımı ile maliyetlerin düşmesinin ortaya çıkardığı fırsatları listelemek için geçmiş ve gerçek zamanlı bilgileri kullanıyor.

Didem Duru: Uygulamaların artık işin merkezinde



Cisco’nun en son yeniliklerini değerlendiren Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da şöyle dedi: “Uygulamalar artık her işin kalbi konumunda ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi için BT altyapısını yönetmek, hiç bu kadar karmaşık ve önemli olmamıştı. Kurumlar modern uygulama mimarilerini benimsemeye devam ettikçe, BT ekipleri de daha karmaşık bir ortam, ölçekleme ve hız gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. HyperFlex Uygulama Platformu ile Kubernetes'i hem uygulama hem de altyapı ekipleri için konuşlandırılması ve yönetimi çok daha kolay bir hale getiriyoruz. Cisco’nun tanıttığı yenilikler, kurumların, uygulama performansını altyapı otomasyonuna bağlayan, BT verimliliğini artıran ve Kubernetes için günlük işlemleri basitleştiren teknolojileri benimsemesini teşvik edecek.”