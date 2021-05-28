Clubhouse Etkin Kullanma Rehberi

Clubhouse, geçtiğimiz haftalarda Android işletim sistemi telefonlara kademeli olarak entegre olmaya başlamıştı ama bunların arasında henüz Türkiye yoktu. Türkiye’den sadece Google Play üzerinden ön kayıt oluşturulabiliyordu. Clubhouse tarafından geçen hafta yapılan açıklamaya göre; uygulama tüm dünyada artık Android işletim sistemi telefonlarda da kullanılabilecek.

İletişim profesyoneli Gamze Nurluoğlu, hem kişiler hem şirketler için Clubhouse’da nasıl öne çıkılacağını ve Clubhouse’un nasıl daha etkin kullanılacağını açıklıyor.

28 Mayıs 2021, İstanbul – Dijital iletişim profesyoneli ve eğitmen Gamze Nurluoğlu, bu yılın başında hayatımıza hızla giren ve bir süreliğine sadece IoS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılan ses temelli sosyal medya uygulaması Clubhouse’un Android işletim sisteminde de entegre olması ile önemli tüyolar paylaşıyor.

Dijital platformlarda kişilerin bıraktığı iz konusuna dikkat çeken Gamze Nurluoğlu, her yeni mecranın kendi dinamiğine uygun hareket ederken bıraktığımız dijital ayak izine de dikkat edilmesinin altını çizerek Clubhouse’u kişiler ve şirketler gözünden daha etkin kullanmanın yöntemlerini şöyle açıklıyor:

Clubhouse Hangi Amaçla Ortaya Çıkmıştı?

Bu senenin başında yalnızca iOS işletim sistemine sahip cihazlarda ve davetiye yoluyla üye olunarak çalışan ses temelli sosyal medya uygulaması Clubhouse, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile uygulamanın artık tüm dünyadaki Android işletim sistemli telefonlarda da kullanılabileceğini duyurmuştu. Haftalık 10 milyonu aşkın aktif kullanıcı sayısı ile yükselişini sürdüren uygulama, pandemi döneminde azalan fiziksel etkinliklerle insanların artan konuşma ihtiyacını karşılamış, uygulamanın temel çalışma prensibi olan “ses odaları” diğer platformların da hızla gündemine girmişti.

Her dönem beraberinde yenilikleri getiriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 beraberinde sosyal birtakım alışkanlıklarımızı dönüştürdü. Bunlardan biri de etkinliklere katılmak, sosyalleşmek ve kendi ekosistemimize kendimizi ifade etme ve onlarla konuşma ihtiyacımız.

Uygulamayı yazan ve sahibi Paul Davison. Ancak uygulamanın destekçisi Amerikan Clubhouse International adındaki Akıl Sağlığı ile ilgili bir sivil toplum örgütü. İlk çıkışlarında bir gelir kaygısı ya da ticari bakış açısı bulunmuyor. Kullanıcıların sosyalleşmesine ve içerik üretmesine odaklı olduğunu da aslında üzerinde çalıştığı içerik üreticileri destek programlarından da anlayabiliyoruz.

Clubhouse Algoritması Nasıl Çalışır?

Algoritma, kullanıcılara seçtikleri ilgi alanları ve takip ettikleri kişileri göz önünde bulundurarak içerik sunuyor. Bu nedenle temelde kimin takip edildiği de büyük önem taşıyor.

Clubhouse kullanıcısı olarak görülen içeriklerin zenginleştirilmesi isteniyorsa, ilgi alanları düzenli aralıklarla değiştirilebilir. Hatta yeni içerikler keşfetmek için anahtar kelimeler ile arama yaparak sonuçlara göre seçim yapılabilir.

Clubhouse’da yapılan aramalar, algoritmalarına göre listelenmiş 100 sonuç sıralar. Bu sonuçlarda da; anahtar kelime yoğunluğu, anahtar kelime konumu, profilin popülerliği, profil etkileşimi ve uygulama etkinliği ön plana çıkar. Anahtar kelimeleri sıralamaya çalışmak için profilde değişiklik yapıldığı an, etki hemen ortaya çıkar. Bu, biyografide, çeşitli anahtar kelime stratejilerinin test edilebileceği ve sıralamanın iyileştirilip iyileştirilemediğini test edebileceğiniz anlamına geliyor.

Algoritmayı inceledikten sonra yapılacaklar ise şöyle:

Profil Düzenleme

Dijital medyanın önemli kavramlarından biri “anahtar kelime”. Google’da olduğu gibi Clubhouse’da da anahtar kelimeler, uygulamanın SEO faaliyetlerini destekliyor ve hem aramalarda öne çıkılmasını hem de farklı kişilere öneriler olarak sunulmasını sağlıyor. Bu sebeple ekosistemdeki diğer kullanıcılara sunmak istenilen teklifler ve kişisel özellik aktarılması için anahtar kelimelerin doğru belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu aşamadan sonra;

Anahtar kelimeler, Clubhouse profiline okunabilir ve spam içermeyen bir şekilde yerleştirilmeli (Arka arkaya anahtar kelimeler tekrarlanmamalı).

En önemli 2 veya 3 anahtar kelimenin biyografinin ilk üç satırında olunmasına dikkat edilmeli.

Biyografi boyunca ek anahtar kelimeler eklenmeli. Kullanıcıların arama yaptığı birçok yolu kapsayan anahtar kelime varyasyonlarına sahip olunduğundan emin olunmalı. Bunu uygulamanın kolay bir yolu, hakkında konuşmaktan veya öğrenmekten hoşlanılan konuların bir listesinin biyografinin sonuna eklenmesidir.

Ne Sıklıkla Oda Açmak Gerekir ve Oda Açarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Oda sıklığı kullanıcıların platformda ne kadar aktif konuşmacı olup, moderatörlük yapmak istediği ile alakalı bir seçim. Diğer taraftan, öne çıkan profiller haftada minimum 3 oda açan kullanıcılar.

Oda açarken isim seçimi, kullanıcılara hangi konuda konuşulduğuna dair bilgi vermek ve doğru kitleye ulaşabilmek için büyük önem taşıyor.

Moderatör Olarak Nelere Dikkat Edilmeli?

Clubhouse’da kullanıcılar bir oda açtığında moderatörlük yapabiliyor veya başka bir odada moderatör olarak atanabiliyor. Moderatör olmak, odayı kapatma, kimlerin konuşmacı olarak yer alınacağını seçme ve katılımcıların mikrofonunu açıp kapama hakkı veriyor. Buradaki önemli nokta, odadaki aktif yönetimi sağlamak ve adil bir konuşma düzeni yaratmak.

Moderatör olarak dikkat edilmesi gereken diğer konular ise şöyle:

Konuşma talebi gönderenler sırayla alınmalı ve konuşma hakkı verilenlerle sıralama doğru yönetilmeli.

Konuşma talep etmeyenlere bilgileri olmadan konuşmacı daveti göndermek doğru değil. Eğer yer alınması istenen bir konuşmacı var ise önden davet talebi iletilmeli.

Konuşmacı olarak alınan kişilerin sırayla konuşmalarını ve araya girmeden söz hakkı almaları isteniyorsa, mikrofonların bir kez açılıp kapatılması rica edilebilir. Böylece söz karışıklığının önüne geçilebilir.

Ünlü veya yüksek takipçi sayısına sahip biri geldiğinde onu öne çıkarmaya çalışmak yerine, sıralama bozulmadan konuşmanın sürdürülmesi önemli. Aksi bir tavır sergilendiğinde odadaki diğer kullanıcılardan tepki çeken bu durum platformun vaadi ile aykırı. Çünkü platformdaki ekosistem herkesin eşit haklarda konuşabilmesi ile sürdürülebiliyor.

Konu ekseninin kaymamasına dikkat edilmeli. Açılan başlık çerçevesinde tutulan sohbet, daha etkili bir oda sağlıyor.

Kişiler arası tartışma durumlarında veya provokatör söylemlerde gerektiği noktada kişilerin mikrofonu kapatılabilir veya ilgili kişiler konuşmacılar arasından çıkartılabilir. Önemli olan bu konunun nedenini açıklamak ve şeffaf olmak.

Bir Odaya Katılındığında Nasıl Davranılmalı?

Clubhouse’da bir odaya katılım sağlandığı an dinleyici veya konuşmacı olmak mümkün. Kullanıcı olarak odaya girildiği an konuşmacı talebinde bulunulmamalı. Bir süre odada neler konuşulduğu dinlenip, fikir sahibi olduktan sonra talepte bulunmak daha verimli.

Konuşmacı talebi kabul edildiği anda ise moderatörden söz verilmesi beklenmeli. Moderatör söz vermeyi atladığı takdirde bir kez mikrofon açılıp kapatılabilir.

Konuşmacıyken bir konuya destek vermek veya biri alkışlanmak istendiği takdirde, mikrofon arka arkaya açıp kapatılabilir.

Ne Konuşmak Daha İyi Olur? İş mi, Eğlence mi?

Clubhouse’da hem Türkiye’den hem dünyanın farklı ülkelerinden odalarda çok farklı konular konuşuluyor. Odaların da tek bir konusu yok. Yani sadece iş veya eğlence odaklı bir konu dizilimi söz konusu değil. Türkiye’de iş konuları da eğitim seansına dönen odalar da magazin grupları da görülüyor. O yüzden Nurluoğlu, kullanıcılara aslında “siz ne konuşmak istiyorsunuz? Tam buna göre ekosisteminizi oluşturabilirsiniz. Tek doğru yoktur, unutmayın. Ama şunu da unutmayın, katıldığınız odalar birçok kişi tarafından görülüyor yani bir ayak izine sahipsiniz” diye konunun altını çiziyor.

Şirketler için Clubhouse Nasıl Kullanılabilir?

Profilde bir izleyici kitlesi oluşturuldu ise ve bir şirket adı ile Club sayfası açıldıysa şirket faaliyetlerinin güncellemelerini paylaşmak için odalar açılabilir. Aynı şekilde sektörden konuklar alarak yayınlar yapılabilir. Diğer taraftan “influencer marketing” faaliyetleri kapsamında kendi izleyici kitlesini oluşturan profiller ile de iş birliği yapılması mümkün.

Gamze Nurluoğlu Kimdir?

Çalıştığı kurumlar ile dijital iletişim alanında küresel ve yerel birçok markaya hizmet veren Gamze Nurluoğlu, aynı isimli şirketi ile sağlık, gıda, teknoloji, hizmet ve turizm olmak üzere birçok sektörde hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık yapmaktadır.

Gamze Nurluoğlu, dijital platformların algoritmaları hakkında sahip olduğu uzmanlığı ile kişiler ve kurumlar için dijital mecraların etkili ve doğru kullanımı için danışmanlık ve eğitim veren bir şirkettir.

Gamze Nurluoğlu bugün 250’den fazla danışanına, marka konumlandırma, strateji, dijital kanal yönetimi, içerik geliştirme ve dijital proje geliştirme alanlarında hizmet sunmaktadır.