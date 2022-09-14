Çocukların kişisel verileri tehdit altında



İnternet siteleri, sosyal medya ve cihazlara indirilen çeşitli uygulamalar çocukların kişisel verilerini tehdit ediyor. Ebeveynleri tarafından doğru bir şekilde bilinçlendirilmeyen çocukların veri ihlali riskleri karşısında savunmasız kaldığını belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, çocuklarını kişisel veri ihlallerinden korumak isteyen ebeveynlerin alması gereken 4 kritik güvenlik önlemi olduğunun altını çiziyor.

Yaşanan teknolojik gelişmeler günlük konuşma dilinden tüketim trendlerine ve sosyalleşme biçimlerine kadar pek çok alışkanlığı şekillendiriyor. Özellikle 7 ile 13 yaş arası çocuklar, bir sosyalleşme biçimi olarak sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanıyor. Ancak sosyal medya söz konusu olduğunda çocukların bu dünyanın tehditlerini tespit etmede ve güvenlik önlemlerini yeterli düzeyde almada savunmasız kaldığı görülüyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram’a çocukların verilerini korumadığı gerekçesiyle 450 milyon euro para ceza kesildiği ve kesilen bu cezanın da GDPR’nin bugüne kadarki kestiği en büyük ikinci cezası olarak kayıtlara geçtiği rapor edildi. Büyük yankı uyandıran bu olay sonrasında ebeveynlerin veri güvenliği hususunda endişelerinin arttığını belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, kişisel verilerin korunması hakkında ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurmaları gerektiğini ve alınması gereken 4 kritik önlemin bulunduğunu ifade ediyor.

Çocukları Veri İhlali Hakkında Bilgilendirmek Çok Önemli!

Bu talepler karşısında savunmasız kalan çocukların kişisel veri ihlallerinden korunması için ebeveynlerin üstüne çok fazla sorumluluk düşüyor. Ebeveynlerin veri ihlali ve internet güvenliği hakkında çocukları bilinçlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, ebeveynlerin alabileceği önlemleri 4 adımda sıralıyor.

1. Önce kendinizi eğitin. Çocuğunuzun hangi uygulamaları ve siteleri kullandığını öğrenmek onu veri ihlallerinden korumanın ilk adımı olarak görülüyor. Sık kullandığı internet siteleri ve uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olun. Gerekirse site ve uygulamalarda bir hesap edinin, böylece uygulamalarda ne yapıp ne yapamadığını öğrenebilir ve onları daha doğru yönlendirebilirsiniz.

2. Çocuğunuza mahremiyetin önemini aktarın. Çocuğunuza tıpkı fiziksel dünyada olduğu gibi internet ortamında da mahremiyetin çok önemli olduğunu aktarın. Öyle ki çocuğunuza internet ortamında açıklanmaması gereken kişisel bilgiler arasında adresleri, şifreleri, telefon numaraları, yaşadıkları şehir ve okudukları okul bilgileri olduğunu hatırlatın.

3. Uygulama şartları ve koşullarını okumak için zaman ayırın. Çocuğunuzun yeni bir hesap açtığı durumlarda kaydolurken sunulan şartlar ve koşulları beraber okuyun. Bu hem size çocuğunuzun kişisel verilerinin nasıl kullanılacağı ve kime aktarılacağı konusunda fikir verecek hem de çocuğunuzu bilinçlendirecektir.

4. Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin. Dijital ortamda çocuğunuzun kullandığı sosyal medya uygulamalarındaki gizlilik ayarlarını gözden geçirin ve arkadaş listelerini periyodik olarak inceleyin. Bu sayede çocuğunuzun yabancılarla kişisel verilerini paylaşıp paylaşmadığını gözlemleyebilirsiniz. Ebeveyn denetimlerine izin veren uygulamaları kullanmak ekstra güvenlik kontrolünü size sağlayacaktır.