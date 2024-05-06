CYE birincisi Biyoteknoloji Projesi oldu



Yaratıcı Liderlik Zirvesi ve Creative Young Entrepreneur (CYE TÜRKİYE) Programı, girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, yaratıcı potansiyelleri ortaya çıkarmayı hedefleyen bir zirve gerçekleştirdi. JCI Türkiye ve JCI İzmir organizasyonuyla “Push The Limits” mottosuyla gerçekleşen zirve, yaklaşık 250 girişimci ve yatırımcının yoğun katıldığı bir organizasyon oldu. Katılımcı yoğunluğunun en çok İstanbul ve Balıkesir’den olduğu etkinlik, dünya çapında tanınmış girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirdi. İklim değişikliğinin zararlı etkilerini engellemek üzere geliştirdiği proje ile yarışmanın kazananı seçilen Irmak Çağlayanel Avrupa’ da yarışarak ülkemizi temsil edecek, Avrupa’da da başarılı olması durumunda dünya genelinde yarışacak…

CYE Programı; girişimcilere eğitimler, yatırımcı ve danışman ağına erişim, ulusal hızlandırıcı programlarına kabul fırsatı gibi birçok avantaj sunuyor. Bu bağlamda girişim sunumları yapılan ve finale kalan dört yarışmacı; zirveye katılanlar ve yatırımcılar önünde rekabet ederek önemli bir deneyim yaşadılar.

DOĞAYA ÇÖP OLARAK DÖNMEYEN SİSTEMLE ÇÖP ORANI AZALTILACAK

BiggBiodesign isimli doğa dostu bir biyoteknoloji platformu oluşturarak yarışmanın kazananı seçilen Irmak Çağalayanel “İklim değişikliğinin zararlı etkilerini engellemek için bir proje geliştirdik. BiGGbiodesign, doğa dostu bir biyoteknoloji firması ve yüzde 100 organik yapıdaki ürünler geliştiriyor. Ürünleri doğal lif ve polimerlerden oluşuyor, zararlı kimyasallar içermiyor ve çevreci bir prosesle üretiliyor. BiGGbiodesign’in ürünleri, insan sağlığına veya çevreye zarar vermeden tasarlanıp üretiliyor. Bitki temelli üretim gerçekleşiyor, doğaya çöp olarak gelmeyen bir sistemle dönüşümüne devam ediyor böylece çöp oranı azalıyor.” ifadelerini kullandı.

YARATICI ZİHİNLERİN YOLCULUK HİKAYELERİ

Zirve ilk gününden itibaren iş bağlantılarıyla başlarken, açılış konuşmaları ve yaratıcılık üzerine yapılan konuşmalarla devam etti. Uluslararası konuşmacı yazar Jay Johnson, yaratıcı zihinleri yönlendirmeye odaklanacak konuşmalar başlığı altında bilgilendirmelerde bulundu. Nöron Eğitim Merkezi Kurucusu ve Profesyonel Koç Mustafa Bayındır geleceğin dünyasında yaratıcı girişimciliği ele aldı. Yaratıcılık ve Ar-Ge yönetim süreçlerini geliştirici eğitimler veren Eğitmen Ruhi Kaykayoğlu, yaratıcılık konusunda ilham veren fikirlerini katılımcılarla paylaştı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Erdem Erem, Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ve Yemek Sepeti Kurucusu Nevzat Aydın, TikTak Kurucusu Ersan Öztürk, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, ARYA Kadın Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Münteha Adalı eşliğinde yaratıcı liderlik ve kadınların sınırları zorlayan dönüşümü üzerine söyleşilerle devam eden programda, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ve Seri Girişimci ve fütürist Alphan Manas, küresel şirketlerin yaratıcı liderlik perspektifini de katılımcılarla paylaştı.

JCI İzmir ve JCI Türkiye Hakkında:

1987 yılında JCI üyeliğine kabul edilen Türkiye, o yıllardan bu yana JCI Türkiye adı altında faaliyetlerini sürdürüyor. JCI Türkiye’ye bağlı Genç Liderler ve Girişimciler Derneği – JCI İzmir şubesi 31 yıldır 18-40 yaş arasındaki gençlerle BM küresel hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapıyor JCI, üyelerine ihtiyaç duyacakları imkanları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlıyor. Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutuyor. JCI, Birleşmiş Milletler bünyesinde özel danışman statüsünde yer alan ilk sivil toplum örgütüdür. JCI’da “Yaparak Öğrenme” ile üyelere kalıcı ve verimli eğitimler sunulurken, “Örnek Liderlik” ile de üyelerin aşamalı liderlik kariyer geçişlerine olanak tanıyan, gözlemle ve yaşayarak kişilik gelişimine ve kendisini yetiştirmesine olanak veren eğitim ve yönetim süreci yaşatılıyor. “Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak” misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika’nın St. Louis kentinde kurulan Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonudur. Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra ediyor.