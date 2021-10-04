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Dahua Full-Color Kameralar Geceyi Gündüze Çeviriyor

Dahua’nın Full-Color ailesi kameraları düşük ışık koşullarında dahi insanları ve nesneleri doğru biçimde tanımlayarak 7/24 renkli ve son derece detaylı görüntü sunuyor

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:17
Dahua Full-Color Kameralar Geceyi Gündüze Çeviriyor

Dahua Full-Color Kameralar Geceyi Gündüze Çeviriyor

Dünyanın önde gelen video merkezli IoT çözümleri sağlayıcılarından Dahua Technology, düşük ışıkta bile yüksek kaliteli renkli görüntü oluşturabilen Full-Color kamera ailesiyle sokaklar, sinemalar, mağazalar ve okullar gibi birbirinden farklı alanlar için 7 gün 24 saat kesintisiz koruma sağlıyor.

Karanlığı Renklendiren Teknoloji

Dahua Full-Color güvenlik kameraları kullandıkları yüksek teknoloji ürünü yongalar sayesinde düşük ışıklı ortamlarda bile canlı ve parlak bir görüntü kaydedebiliyor. Ürün ayrıca zifiri karanlıkta da yeterli bir görüntü elde edilmesini garantilemek için ek ışık kaynağına sahip. Bu sayede Full-Color kameralar 7 gün 24 saat renkli görüntü kaydederek otoparklar, sokaklar, sinemalar, mağazalar ve okullar gibi pek çok farklı alanda üst düzey güvenlik sunuyor.

1080p 30fps görüntü kaydedebilen kameralar sahip oldukları Dijital Geniş Dinamik Aralık (DWDR) ve 2D Dijital Gürültü Azaltma (2DNR) teknolojileri ile daima net bir görüntü elde ediyor. Ayrıca dâhili mikrofona sahip modeller ile eş zamanlı olarak ortamdaki sesi kaydetmek de mümkün.

Geceler Artık Daha Güvenli

Dahua Full-Color güvenlik kameraları rakiplerine göre 2,5 kat daha fazla ışık almasını sağlayan geniş F1.0 diyafram açıklığı, %30 daha büyük piksellere sahip sensörleri gibi özellikleri sayesinde geceleri de yüksek netlikte görüntü verebiliyor. 

Ayrıca gelişmiş yapay zekâ desteği sayesinde elde edilen görüntülerde insan ve araç ayrımı yapabiliyor. Bu beceriyi cihazın akıllı alan kontrolü özelliği ile birleştirerek belirli bir alanı araç ve yaya trafiğine kapamak, herhangi bir ihlal durumunda ise uyarı vermek mümkün oluyor.

Sıradan kızılötesi kameralar detayları, araç ve kıyafet renklerini, insan yüzlerini göstermekte zorlanırken Full-Color kameralar tüm bu detayları net bir şekilde görüntüleyerek araç plakaları gibi bilgileri tespit edip arzu edildiğinde otomatik olarak tanıyabiliyor. Üstelik Full-Color’ın kızılötesi aydınlatması olmadığı için karanlıkta tespit edilmesi çok zor. Bu hem kameranın gizli kalmasını sağlarken, böceklerin kameraya gelmesini veya kar ve yağmur gibi etkenlerin görüntüyü bozmasını engelliyor. Tüm bu özellikler Full-Color’ı geceleri ve ışığın az olduğu durumlarda ideal bir güvenlik aracı kılıyor. 

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Daua Full Color
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