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Dassault Systemes 3D deneyimi sunan İnovasyon Müzesini tanıttı

Dassault Systèmes Sanal Gerçeklikte Kapsayıcı bir 3D Deneyimi Olan İnovasyon Müzesi’ni Tanıttı

07 Şubat 2020 Cuma 09:57
Dassault Systemes 3D deneyimi sunan İnovasyon Müzesini tanıttı

Dassault Systemes 3D deneyimi sunan İnovasyon Müzesini tanıttı


Dassault Systèmes, Paris’teki Atelier des Lumières dijital sanat merkezinde, dünyanın her yerinden toplumu olumlu yönde etkileyen yenilikleri sergileyen bilimsel ve teknolojik bir sanal gerçeklik deneyimi olan “Museum of Innovation”ı tanıttı. Güneş enerjili otonom insansız hava araçları ve sürdürülebilir enerji üretiminden 3D yazıcıyla organ üretimine ve sanal ameliyatlara kadar bu yeni 3D deneyimi, sağlık, refah, enerji, tarım, mobilite ve diğer konularda dünyanın en önemli mücadelelerine odaklanan çığır açıcı projeleri herkesin keşfetmesi için kapsayıcı bir yol sunuyor.

Avrupa, Asya, Hindistan ve ABD’den projeler, Dassault Systèmes’in açık yenilikçilik laboratuarı ve hızlandırma programı 3DEXPERIENCE Lab tarafından destekleniyor. Her proje, geliştirme ve uygulamalarını hızlandırmak için kolektif zeka ve açık yenilikçiliğin yanı sıra 3DEXPERIENCE platformu tarafından desteklenen tasarım, simülasyon ve veri bilimleri uygulamalarından faydalanıyor.

Ziyaretçiler inovasyon müzesinde yürürken; Yaşam Bilimleri, Şehir ve Hayat Tarzı sergilerini içeren farklı alanlar, konu hakkındaki bilgi düzeyleri ne olursa olsun herkesin belirli bir temaya odaklanmasını ve kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri önermek, daha sürdürülebilir şehirler oluşturmak veya daha çevre dostu tüketim ürünleri tasarlamak için yenilikçi yaklaşımlardan faydalanan yeni girişimleri ve projeleri tamamen kendi hızlarında sanal olarak keşfetmelerini sağlıyor.

Bireysel ortam akışları, sürekli eklenmekte olan yeni projeler de dahil olmak üzere her projeyi etkileşimli ve gerçek zamanlı bir 3D deneyimiyle sunuyor. Bu öğrenim gezisi boyunca ziyaretçiler, her projenin arka planı hakkında bilgi edinebilir, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini geliştirmeye nasıl katkı sağladığını anlayabilir, yeni girişimin CEO'sunu dinleyebilir ve ardından simülasyonları sanal olarak tecrübe ederek ve projenin fiziksel prototipinin yanında dijital ikizi ile etkileşim kurarak hikayeyi daha derinlemesine araştırabilirler. Doğrudan proje ekibi tarafından tasarlanan 3D dijital modellemeden oluşturulan dijital ikiz, gerçek hislere uygun tam ölçekli bir etkileşim ile gerçek hayata benzer bir bilimsel deneyim sunuyor.

Bu VR deneyimi bulut üzerinde bir dijital ortamda mevcut olduğundan, ölçeklenebilir ve hızlı bir biçimde kurulabilir. Bu tanıtımın ardından Dassault Systèmes, sanal müzeye erişimi faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde genişletmeyi ve bu deneyimi halkla paylaşmak için bilim müzeleriyle ortaklık kurmayı planlamakta.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dassault SystèmesAtelier Des Lumières
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