Dedicated Server ve Fiziksel Server Nedir? Ne İşe Yararlar?

İnternet dünyasında web sitelerinizi barındırmak isterseniz özel sucular kiralayabilirsiniz. Seçtiğiniz sunucun kaliteli olması uzun süreli bir verim elde etmenize yardımcı olacağı gibi sorunsuz bir kullanım sayesinde en iyi trafik akışının oluşmasına yardımcı olabilirsiniz. Dedicated server trafik akışının en iyi şekilde yönlendirilmesine olanak sağlayan gelişmiş bir teknolojik alt yapıya sahiptir. Bu serverleri daha çok kurumsal firmalar tercih etmektedir. Bu sayede hedef kitleleri ile en iyi bir etkileşimi kurabilmekte ve marka değerlerine artı bir kazanç sağlamaktadırlar.

Dedicated Server Ne İşe Yarıyor?

Kişiye özel nitelikte bir sunucu türü olan Dedicated server, tek bir alıcıya kiralanması işlemini kapsıyor. Hosting firması tarafından tek bir müşteriye kiralanan sunucu bağlantı ya da trafik akışında herhangi bir sorun teşkil etmeden kullanım olanağı sunar.

Kurumsal firmaların dijital ortamda işlerini oldukça kolaylaştıran bu sunucular, etkileşimin ideal kalitede olmasını sağlar. Ayrıca hosting firmasının bünyesinde bulunan diğer adreslerle hiçbir karışıklık ya da aksaklık durumu söz konusu olmaz.

Dedicated server satın alan müşterilerin tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu bilerek satın alma işlemini gerçekleştirmeleri gerekir. Sadece kiralama aşamasında kusursuz hizmet veren firmalar, optimizasyon, yedekleme ve yönetim gibi birçok aşamada web site sahipleri mesuldür.

Fiziksel Sunucu ile VDS Arasındaki Farklar

Fiziksel server olarak alınan sunucu hizmetleri bazı kişi ve kurumlar için sanal sunucu olanağına dönüştürülebiliyor. Pek çok ortak yönleri bulunmasına karşın, Virtual Dedicated Server olarak bilinen VDS’ de sanal bir sunucudan söz ediliyor Esas kaynağı olan VDS, sanallaştırma tekniği ile daha basite indirgenmiş server hizmetleri almayı sağlıyor.

Fiziksel sunucular sadece tek bir müşteriye tahsis edilirken, VDS’de sunucu kaynağının belli bir kısmı müşteriye sunuluyor.

Fiziksel Server Mı Yoksa VDS Mi?

Beklentiler doğrultusunda karar verilebilecek bir konu olan sunucu seçimi, standartların üzerinde bir sunucu ihtiyacının olmaması durumunda fiziksel sunucu yerine VDS rahatlıkla tercih edilebilir özelliktedir.

Yüksek maliyetli olması, profesyonel manada site trafiğini yönetme ve güçlü bir bağlantı özelliği sunması ile fiziksel sunucular kurumsal firmaların ilk tercihi oluyor. Gün içinde milyonlarca kez tık alan web sitelerinin bu trafiği kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için VDS yerine mutlaka fiziksel server tercih edilmesi öneriliyor. Hosting firmaları müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik en doğru önerilerle sunucu kiralama hizmeti vermekte ve profesyonel bir site yönetimi söz konusu olmaktadır.

Fiziksel Sunucu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Fiziksel sunucu ihtiyacının net olarak belirlenmesinin ardından diğer önemli aşamalardan biri de iyi bir hosting firmasından hizmet alabilmektir. Çok fazla sunucu türünün olmasından dolayı fiyat ve performans gibi kriterlere göre detaylı bir araştırma yapmak işe yarayacaktır. İnternet dünyasında marka değerini bir adım daha ileriye taşımak isteyen markalar fiziksel sunucu hizmetleri ile kaliteli ve güvenilir içerik sağlayabiliyor.

Sunucularda bulunan RAM kapasitesi ve diğer donanımsal özelliklerin etkileyici bir trafik akışına sahip site sahiplerinin hayatını kolaylaştıracaktır. Fiziksel sunucular veri tabanı kaydı için en etkili etkenlerden biri olduğu için hizmet alınan firmanın güvenilir ve işinin ehli bir firma olması oldukça önemlidir. Ekonomik bir seçim için yeterli donanıma ve kaliteye sahip olmayan sunucular sürekli olarak yeni gerekliliklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Hizmet alınacak hosting firmasına sorulması gereken soruların başında internet hattının ve veri merkezinin özellikleri geliyor. Sizlerde fiziksel sunucu satın almak ve süreç hakkında detaylı bilgi almak için https://hostingdunyam.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.