Deepfake tehlikesi büyüyor

Deepfake teknolojisini kullanmak giderek kolaylaşıyor. Yetişkinlerin ve çocukların sahte çıplak görüntülerinin herkes tarafından oluşturulabilmesine olanak tanınmasından endişe duyuluyor. Bu durum taciz, şantaj ve cinsel zorlamaya yol açıyor. Çevrimiçi ortamda daha dikkatli davranarak kötü bir olayla karşılaşma ihtimalini azaltabiliriz. Siber güvenlik şirketi ESET deepfake kurbanı olma riskini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) deepfake yoluyla gasp kampanyalarındaki artış konusunda uyarılarda bulundu. Suçlular, insanların masum fotoğraflarını hazır yapay zeka (AI) araçlarından yararlanarak çıplak fotoğraflara dönüştürüyor ve şantaj yapıyor. Büro, yaptığı son duyuruda, “fotoğraf veya videoları müstehcen içeriğe dönüştürülen” kurbanların sayısında ciddi bir artış olduğundan bahsetti. Hem yetişkinlerin hem de reşit olmayanların yer aldığı videolar sosyal medyada ya da porno sitelerinde dolaşıma sokuluyor.

Deepfake kullanıcıları artıyor

Deepfake kullanıcıları, bir kişinin görünümünü veya sesini aslına benzer şekilde taklit etmelerini sağlayan sinir ağlarını kullanır. Görsel içeriklerde, video girdisini almak, bir kodlayıcı ile sıkıştırmak ve ardından bir kod çözücü ile yeniden oluşturmak konusunda eğitimlidirler. Bir hedefin yüzünü başka birinin vücuduna anlaşılmayacak şekilde yerleştirip benzer yüz hareketlerini taklit edebilirler. Teknolojiye erişmek herkes için her zamankinden daha kolay ve acemi kullanıcılar bile bu teknolojiyi inandırıcı bir şeklide kullanabilecek noktaya geldi. Bu durum herkesi endişelendiriyor.

Deepfake ile nasıl başa çıkılır

Bu tür sahte içerikler yayımlandıktan sonra, kurbanlar “değiştirilmiş içeriğin sürekli olarak paylaşılmasını veya internetten kaldırılmasını engelleyen zorluklarla” karşılaşabilir. Bu durum ebeveynler ya da çocukları için üzücü bir deneyimdir.

Sürekli çevrimiçi olmak ve bir şeyler paylaşmak zorunluluğu hissedilen dijital dünyada, birçoğumuz yayımla düğmesine basıyor ve internette birçok kişisel video ve fotoğraf paylaşıyoruz. Bunlar zararsız görünse de, ne yazık ki bu fotoğrafların ve videoların birçoğu herkes tarafından kolayca görüntülenebilir. Kötü amaçlı kişiler her zaman bu görselleri ve mevcut teknolojiyi kötü amaçlar için kullanmanın bir yolunu buluyor. Günümüzde neredeyse herkes bu tür sahte ama ikna edici içerikler yaratabildiğinden, birçok deepfake bu noktada devreye giriyor.

Size ve ailenize gelebilecek potansiyel zararı azaltmak için bu akım ile ilgili önlemleri şimdiden almalısınız. Öncelikle deepfake kurbanı olma riskini azaltmak ve en kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda zararı en aza indirmek için aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun:

Kişisel olarak:

Fotoğraf, video ve diğer kişisel içerikleri paylaşırken her zaman iki kez düşünün. Teorik olarak, en masum içerik bile kötü amaçlı kişiler tarafından izniniz olmadan deepfake bir içeriğe dönüştürülebilir.

Sosyal medya hesaplarınızdaki gizlilik ayarlarını öğrenin. Profilleri ve arkadaş listelerini gizli yapmak mantıklıdır, böylece fotoğraflar ve videolar yalnızca tanıdığınız kişilerle paylaşılır.

Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken her zaman dikkatli olun.

Tanımadığınız kişilere asla içerik göndermeyin. Özellikle belirli içerikleri görmek için baskı yapan kişilere karşı dikkatli olun.

Çevrimiçi ortamda sıra dışı davranmaya başlayan “arkadaşlara” karşı dikkatli olun. Hesapları ele geçirilmiş olabilir. İçerik ve farklı bilgiler elde etmek için kullanılabilir.

Sosyal medya hesaplarınızın güvenliğini sağlamak için her zaman karmaşık, benzersiz parolalar ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanın.

Herkese açık olan kişisel bilgilerinizi veya video/görüntülerinizi bulmak için kendinizi çevrimiçi ortamda düzenli olarak arayın.

Bilginiz dışında internette yayımlanmış fotoğraf veya videoları bulmak için tersine görsel arama yapmayı düşünün.

Tanımadığınız kişilere asla para veya canlı içerik göndermeyin. Gönderdiğiniz sürece daha fazlasını isteyeceklerdir.

Herhangi bir cinsel zorlama faaliyetini polise ve ilgili sosyal medya platformuna bildirin.

Deepfake içeriği, yayımlandığı platforma bildirin.

Ebeveyn olarak: