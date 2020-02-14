Dell Technologies Forum 2020 3 Mart’ta İstanbul’da



Dell Technologies Forum 2020, 3 Mart’ta Intel ve Microsoft’un küresel desteği ile İstanbul’da BT profesyonelleri ile buluşuyor. Dönüşümü gerçek kılmak için uçtan uca çözüm sağlayan Dell Technologies, yenilediği 2030 hedefleriyle dünyanın gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Dell Technologies çatısı altındaki 7 teknoloji şirketinin sağladığı gücü aynı anda deneyimlemeye imkan tanıyan Dell Technologies Forum, tüm BT profesyonellerinin iletişimi kurması, konunun uzmanı kişilerle tartışması ve dönüşümü nasıl gerçeğe dönüştürebileceğini keşfetmelerine fırsat veriyor.

2030 yılına doğru dönüşüm

İnsanlığa yönelik inovasyonlara yatırım yapan Dell Technologies, bu gelişimin nasıl gerçekleştiğini, 2030 yılına doğru ilerlerken hangi teknolojilerin rehberlik edeceğini bu etkinlikle açıklıyor. Nesnelerin internetinden yapay zeka ve bulut bilişime kadar dünyadaki dönüşümün inovasyonda ne gibi değişiklikler yarattığının anlatılacağı etkinlikte, dönüşümün sosyal etkisi de masaya yatırılacak.

Sürdürülebilirlik, ayrımcılığın önüne geçilmesi, eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlar sayesinde temel ihtiyaçların karşılanması ile dönüşen hayatlar ve etik ile gizlilik kapsamında kişiler verilerin geleceği üzerinde durulacak.