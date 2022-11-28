Dell, Yeni Nesil PowerEdge Sunucularını Tanıttı



Dell Technologies, 4. Nesil AMD EPYC işlemcili yeni nesil Dell PowerEdge sunucularını tanıttı. Bugüne kadarki en yüksek uygulama performansına sahip olan bu yeni sistemler, müşterilerin veri analitiği gibi günümüzün zorlu, bilgi işlem odaklı iş yüklerini daha etkili bir şekilde desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Verimlilik ve güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanan yeni PowerEdge Sunucular, CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak için Dell'in Akıllı Soğutma teknolojisi ve müşterilerin güvenlik konusundaki çalışmalarını desteklemeye yardımcı olmak için yerleşik bir siber dayanıklı mimariyle donatıldı.

Dell Technologies PowerEdge, HPC ve Core Compute Portföy ve Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Rajesh Pohani konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: "Müşteriler mümkün olan en sürdürülebilir şekilde sunulan ve performansından ödün verilmeyen bir bilgi işlem kabiliyeti talep ediyor. En son çıkan PowerEdge sunucularımız, günümüzün zorlu iş yüklerinin ihtiyaçlarını verimlilik ve dayanıklılıkla karşılamak üzere özel olarak üretildi. Önceki nesle göre iki katı performansa sahip olan bu sunucular, en son güç ve soğutma yenilikleriyle birlikte müşterilerimizin artan taleplerini karşılamak üzere tasarlandı."

Geleceğin veri merkezi için daha fazla performans ve depolama seçeneği

4. Nesil AMD EPYC işlemcilere sahip yeni nesil Dell PowerEdge sunucular, mevcut müşteri ortamlarına entegre edilerek performans ve depolama artışı sağlıyor. Sunucular; veri analitiği, yapay zekâ, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve sanallaştırma gibi gelişmiş iş yüklerine sahip kuruluşlar için oldukça uygun.

Bir ve iki soketli konfigürasyonlarla önceki nesle kıyasla yüzde 50'ye varan oranda daha fazla işlemci çekirdek desteği bulunan en son sistemler, AMD tabanlı PowerEdge sunucular için bugüne kadarki en yüksek performansı sunuyor. Müşteriler yüzde 121'e varan performans artışı, 2U sunucular için yüzde 33 oranında, 1U sunucular için ise yüzde 60 oranında daha fazla ön sürücü sayısı elde edebilecekler.

PowerEdge R7625, uygulama performansında ve veri depolama alanında artış sunuyor. Çift 4. Nesil AMD EPYC işlemci performansıyla bu sunucu, veri merkezlerinin omurgası olmak üzere tasarlandı. Bu iki soketli 2U platformun, bellek içi veri tabanlarını diğer tüm 2 ve 4 soketli SAP veri tabanlarına kıyasla yüzde 72 oranında hızlandırdığı kanıtlandı ve yeni bir dünya rekoru elde edildi.

PowerEdge R7615, önceki nesillere göre daha hızlı bellek bant genişliğine sahip tek soketli 2U sunucudur. Gelişmiş sürücü yoğunluğu, veri merkezinde daha küçük bir alan kaplayarak birden fazla işin daha hızlı tamamlanması için tasarlandı. Bu platform, yapay zekâ iş yüklerini maksimum hızda genişletme özellikleriyle hızlandırarak yapay zekâ karşılaştırmalı değerlendirmelerde dünya rekoru elde etti.

PowerEdge R6625, performans, esneklik ve yoğunluk açısından optimum dengeyi sağlayan iki soketli 1U sunucudur. Sistem, HPC iş yükleri için veya birden fazla sanal masaüstü altyapısını çalıştırmak için uygundur.

PowerEdge R6615, önceki nesillere göre daha fazla sanal makine yoğunluğu sunan tek soketli 1U sunucudur. İnce tasarım, yoğun biçim katsayısında artırılmış bilgi işlem gücü sunarak performans kaybı olmadan veri merkezlerinde alan genişlemesini sınırlıyor.



AMD EPYC Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ram Peddibhotla konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "AMD ve Dell Technologies olarak kuruluşlara, veri merkezlerinin performansını ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olan alanında öncü ürünler sunuyor, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4. Nesil AMD EPYC işlemcilerle güçlendirilen Dell PowerEdge sunucuların piyasaya sürülmesiyle, ortak müşterilerimizin talep ettiği en zorlayıcı çevre hedeflerini ve iş sonuçlarını onlara sunmaya ve performans rekorları kırmaya devam ediyoruz."

Sürdürülebilir veri merkezleri için ideal, az ve öz

Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan sunucular, Dell Akıllı Soğutma teknolojisiyle sistemlerde önceki nesillere göre daha fazla hava akışına imkân vererek uzun süre en yüksek seviyelerde performans göstermelerini ve serin kalmalarını sağlayan yenilikler sunuyor.

Daha yüksek çekirdek yoğunluğu sayesinde kuruluşlar, eski ve düşük verimli sunucularını; üretilen ısıyı, tüketilen enerjiyi ve sistemlere güç sağlamak için gereken diğer kaynaklar üzerindeki yükü azaltmak için tasarlanmış yeni nesil PowerEdge sunucularla değiştirebiliyorlar. Özellikle PowerEdge R7625, önceki modellere kıyasla yüzde 55'e varan oranda daha yüksek işlemci performansı sunuyor.

Yeni sunucular, Dell'in 2030 yılına kadar Dell ürün içeriğinin yarısından fazlasında geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemeler kullanma taahhüdünü destekliyor. Buna ek olarak, Dell'in çoklu paket seçeneğiyle birden fazla sunucu aynı anda gönderilirken, sistemlerin gönderimi için gereken kutu ve malzeme sayısı azaltılarak daha sürdürülebilir bir şekilde teslim ediliyor.

CPU pazarını herkes gibi yakından takip ettiklerini dile getiren Lancaster Üniversitesi Depolama ve Sanallaştırma Bölüm Başkanı Dr. Matthew Storey şunları söyledi: "Yeni nesil PowerEdge sunucuların potansiyelimizi artırmasını dört gözle bekliyoruz. Yeni sunucular, daha yenilikçi ve güçlü çözümlere yönelik sürekli artan ihtiyaçlarımızı karşılamaya yardımcı oluyor ve kullanıcılarımıza son teknoloji bir araştırma ortamı sunarken bizi sektörümüzün öncüsü hâline getiriyor."

Modern, ölçeklenebilir ve daha güvenli bir BT altyapısı oluşturma

Siber güvenlik tehditleri evrildikçe PowerEdge sunuculardaki yerleşik güvenlik özellikleri de gelişiyor. Dell'in siber dayanıklı mimarisi ile desteklenen sunucular, sistem kilitleme, etki algılama ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi özellikler içeriyor. Yeni nesil sistemler, uçtan uca önyükleme esnekliği ile daha güvenli bir operasyon sağlayarak, odağında güvenlik olan veri merkezlerinin kurulmasına yardımcı oluyor.

Özel, tam entegre on-die bir güvenlik işlemcisine sahip 4. Nesil AMD EPYC işlemciler, gizli bilgi işlem gibi yenilikçi teknolojilerin devreye alınmasına yardımcı oluyor. Ayrıca AMD'nin "Tasarım Yoluyla Güvenlik" yaklaşımı, verilerin korunmasına yardımcı olan ve AMD Infinity Guard güvenlik özelliklerini artıran gömülü bir güvenlik alt sistemi içeriyor ve hem fiziksel hem de sanal güvenlik için katmanlar eklemeye devam ediyor.

Dell iDRAC ile birlikte bu sunucular, üretim sırasında sunucu donanımının ve ürün yazılımı yapısının ayrıntılarını kaydediyor. Dell'in Güvenli Bileşen Doğrulama (Secured Component Verification - SCV) tedarik zinciri güvencesini kullanan kuruluşlar, PowerEdge sunucusunun sipariş edildiği ve fabrikadan üretildiği şekliyle gönderildiğini doğrulayabiliyor.

IDC Kurumsal Altyapı Uygulamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kuba Stolarski ise şunları söyledi: "Sunucu performansında süregelen yenilikler, giderek daha veri odaklı ve gerçek zamanlı hâle gelen bir dünyada kuruluşların ihtiyaç duydukları araçlara sahip olmalarını sağlaması açısından kritik önem taşıyor. Dell'in yeni PowerEdge sunucuları, doğrudan platform üzerinde tasarlanan gelişmiş güvenlik özellikleriyle, kuruluşların artan tehdit ortamında veri artışını yönetmelerine yardımcı oluyor. Performanstaki iyileştirmeler, müşterilerin verilerinden ve BT yatırımlarından en yüksek değeri elde etmek için yapay zekâ, HPC ve diğer modern iş yüklerini uygulamalarına olanak sağlıyor."

Satışa Sunulma Tarihi

Dell PowerEdge R7625 sunucusu, Kasım 2022'de sınırlı konfigürasyonda dünya çapında satışa sunuldu. Yeni nesil sunucuların tüm konfigürasyonlarda satışı ise Şubat 2023 olarak planlanıyor.