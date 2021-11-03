Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dijital İstanbulkart özellikleri | Hayatı kolaylaştıracak

İstanbulkart’ı bir yaşam kartına dönüştüren İBB, yenilenen mobil uygulama ile daha güvenli ve rahat kullanımlı bir dijital kart oluşturdu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 14:32
Dijital İstanbulkart özellikleri | Hayatı kolaylaştıracak

Dijital İstanbulkart özellikleri | Hayatı kolaylaştıracak

Şifre, parmak izi taraması ve yüz tanıma teknolojisi gibi özellikler eklenen ‘Mobil İstanbulkart’, kart edinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ulaşımdan online alışverişe kadar birçok alanda güvenle kullanılıyor ve kampanya fırsatları sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden BELBİM AŞ, hizmet alanını genişlettiği İstanbulkart’ın mobil uygulamasını yeniledi. İstanbulluların hayatını kolaylaştıran kullanım alanlarıyla şehrin yaşam kartına dönüşen İstanbulkart, yeni mobil uygulaması ile dijitalleşti. Yeni mobil uygulama; şifre, parmak izi taraması ve yüz tanıma teknolojisi ve kampanya fırsatı gibi özellikler eklendi.

DAHA GÜVENLİ VE KOLAY

İstanbullulara çok daha rahat ve güvenli bir kullanım sağlamayı amaçladıklarını belirten BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Daha kullanıcı dostu olan mobil uygulama üzerinden, TL ve abonman talimatı tanımlama ile bakiye kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz ve dijital karta abonman yükleyebiliyoruz. Kart temini için bayiye gitmenize gerek yok, dijital kartınız yeter. Temassız kullanım imkanı da var” dedi.

İSTANBULKART MOBİL’E ÖZEL KAMPANYA

Dijital kartın İstanbulkartın tüm özelliklerini barındırdığına dikkat çeken Yücel Karadeniz, mobil uygulama ile kullanıcısına özel bir kampanya fırsatı da sunulduğunu söyledi. Karadeniz, “BELBİM AŞ, İstanbulkart Mobil lansmanına özel olarak, QR kodla ödemede 10 geç 9 öde kampanyası ve Materpass’te 100 TL ve üzeri yapılan yüklemelerde 10 TL kazan kampanyasını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.

Ulaşımın yanı sıra; kafe-restoran, müze, akaryakıt harcaması ve online alışveriş gibi birçok alanda kullanılan İstanbulkart Mobil uygulaması, Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

YENİ ‘İSTANBULKART MOBİL’İN ÖZELLİKLERİ

  • İstanbulkart bakiye ve abonman yükleme
  • Dijital karta abonman yükleme
  • IOS işletim sisteminde de TL ve abonman yükleme talimatını NFC yoluyla tanımlama
  • Uygulamaya giriş yapmadan çevrim dışı QR kodla ödeme işlemi
  • HES kodu eşleştirme
  • 6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş
  • İstanbulkart vizeleme talimatı ve talimatın NFC ile tanımlanması
  • Parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş
  • Kampanyalara katılım, kampanya takibi ve ödül kazanımı
  • Kanal bazlı olarak ticari elektronik ileti izni
Anahtar Kelimeler:
İstanbulkartDijital Istanbulkart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giyilebilir cihazlarda kişisel verilerimiz risk altında
Giyilebilir cihazlarda kişisel verilerimiz risk altında
Instagram kullanıyorsanız bu ayarları gözden geçirin 
Instagram kullanıyorsanız bu ayarları gözden geçirin 
Şirketlerin korkulu rüyası işten ayrılan çalışanlar
Şirketlerin korkulu rüyası işten ayrılan çalışanlar
Sosyal medya kullanıcıları kısıtlamadan kaçınmak için 'tek taraflı' ilişkiler peşinde
Sosyal medya kullanıcıları kısıtlamadan kaçınmak için 'tek taraflı' ilişkiler peşinde
Dünya'da ilk | Sismik teknoloji ile depremin etkisi sıfırlanacak
Dünya'da ilk | Sismik teknoloji ile depremin etkisi sıfırlanacak
NASA Space Adventure Sergisi İstanbul’a geliyor
NASA Space Adventure Sergisi İstanbul’a geliyor
PUBG MOBILE'den 150 bin dolar ödüllü 2. sezon heyecanı
PUBG MOBILE'den 150 bin dolar ödüllü 2. sezon heyecanı
Dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat edilmeli?
Dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat edilmeli?
İBB Metrosu'na internet geldi
İBB Metrosu'na internet geldi
Airbus, NASA’nın Orion uzay aracı için ikinci Avrupa Servis Modülünü yolladı
Airbus, NASA’nın Orion uzay aracı için ikinci Avrupa Servis Modülünü yolladı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim