Dijital sanat evreni Epson’la genişliyor

Epson, İstanbul’dan sonra Bursa Downtown’da da X Media Art Museum by DasDas’ta yapay zekayla oluşturulan eserleri, sanatın yeni formunda piksellerle yansıtıyor. İstanbul ve Bursa’dan sonra Anadolu’nun farklı şehirlerinde de müzeler ve sanatçıları destekleyecek olan Epson, dijital sanat evrenini genişletmeyi hedefliyor

Dijital sanat dünyasında projeksiyon cihazlarının kullanımı yapay zeka ve lazer teknolojisiyle hızlanıyor. Epson’un lazer projeksiyon teknolojisi, görsel sanatlar, performans sanatları ve mekan enstalasyonları gibi çeşitli sanat dallarında etkileyici ve sürükleyici sanatsal deneyimler yaratıyor. Türkiye’nin en önemli sergileri ve müzelerinde sanat ve tarihi canlandıran Epson, İstanbul’dan sonra Bursa Downtown AVM’de açılan X-Media Art Museum by DAS DAS’ta da yapay zekayla oluşturulan eserleri sanatın yeni formunda yansıtıyor. İstanbul ve Bursa’dan sonra Anadolu’nun farklı şehirlerinde de müzeler ve sanatçıları destekleyecek olan Epson, dijital sanat evrenini genişletmeyi hedefliyor.

Da Vinci ve Van Gogh eserleri canlandı

Epson’un projeksiyon ürünleri, görsel sanatlar alanında dijital resimlerin ve videoların büyük ölçekli ve yüksek çözünürlüklü sunumlarını sağlamak için kullanılıyor. Aynı zamanda, karmaşık desenler, renkler ve hareketli görseller ile deneysel bir boyut kazandırarak, sanat eserlerinin etkileyici hale getirilmesine olanak tanıyor. Daha önce Epson’un lazer projeksiyonlarıyla Hope Alkazar’daki Refik Anadol'un Alkazar Rüyası eseri ile başlayan serüven günümüzde Selçuk Artut Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar eseriyle devam ediyor. İstanbul X-Media Art Museum by DAS DAS’tan, Alice Müzikali ve Truva Müzesi’ne kadar projeksiyonlarla etkileyici deneyimler yaşatan Epson, şimdi de Bursa’da açılan Downtown X-Media Art Museum by DAS DAS’ta sanatseverlere sınırları zorlayan bir yolculuk sunuyor.

Ouchhh tarafından hazırlanan, Leonardo da Vinci’nin dehası ve Van Gogh’un duygusal dokunuşları, ‘PARALLEL UNIVERSE’ (Paralel Evren) sergisinde yapay zeka tarafından yeniden yorumlanıyor. Leonardo’nun ve Van Gogh’un hayat boyu çizdiği tüm eskizleri, resimleri ve çalışmaları, yapay zeka algoritmaları sayesinde canlanıyor.

Farklı şehirlerden talep yağıyor

Dijital sanat evrenini büyütmek için çalıştıklarını belirten Epson Profesyonel Projeksiyon Ürünleri Ülke Müdürü Erdal Bilimli, bu alandaki katkılarını şöyle anlattı: “Bursa Downtown AVM X-Media Art Museum by DAS DAS’ta 20 adedi 16.000 lümenlik ve 4Ke lazer özellikli Epson EB-PU2216B ve 8 adedi 20.000 lümenlik 4Ke lazer Epson EB-PU2220B olmak üzere toplam 28 lazer projeksiyon ürünü kullanılıyor. 4Ke Geliştirme Teknolojisi ile dikkat çeken bu ürünler dijital sanat ve enstelasyon projeleri alanında büyük ilgi görüyor. X-Media iş birliğimiz büyümeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde dijital sanatların en büyük destekçisi olmayı hedefleyerek yenilikçi ürünler sunuyoruz. Türkiye’de Bursa’dan sonra farklı şehirler için de dijital sanat müzeleri ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz.”

En büyük perde uygulaması

Bursa X-Media Art Museum by DAS DAS, Epson ürünlerinin yanında önemli ilkleri de barındırıyor. Söz konusu projede 20 metreye 7.5 metre boyunda 4 adet perde bulunurken böyle bir alanda kullanılan en büyük perdeler olarak dikkat çekiyor.

Projeksiyonda dünya lideri

Epson, tüm dünyada 2001 yılından bu yana projeksiyon pazarında liderliği elinde bulunduruyor. Ayrıca Epson, 2023 yılında 12’den fazla markanın bulunduğu Türkiye projeksiyon pazarında da ciro bazında lider olmuştu. 33 binden fazla projeksiyon ürünü satılan pazarda projeksiyon ve kurulumun yapıldığı alana özel mobilya tasarımları bile uygulanabiliyor.

Görüntü 3LCD ile kusursuzlaşıyor?

Epson, projeksiyon ürünlerinde 3LCD teknolojisiyle fark yaratıyor. 3LCD projektörler, canlı renklere sahip, parlak görüntüler üretiyor. Epson'un LCD projeksiyon sistemleri, ışık kaynağından gelen ışığı, üç ana ışık rengine ayırıyor: kırmızı, yeşil ve mavi (RGB). Işık huzmelerinin her biri, ana renklerin her biri için farklı bir LCD'den geçiyor. Böylece bir LCD'de kırmızı bir görüntü, diğerinde yeşil bir görüntü ve üçüncüsünde mavi bir görüntü oluşturuluyor. Üç ışın, projeksiyon merceğine ulaşmadan önce özel bir prizma ile tek bir ışın halinde yeniden birleştiriliyor. Böylece aslına sadık ve canlı, tam renkli bir görüntü üretiliyor. Görüntüler doğal görünüyor ve renklerin sıralı olarak sunulması durumunda ortaya çıkan, renk bozulması veya gökkuşağı etkisi adı verilen bir sorunla karşılaşılmıyor.