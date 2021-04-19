Dikkat, hesaplarınız gözetleniyor olabilir

Yapılan araştırmalar sosyal medya araçlarının kullanımın her yaş grubunda arttığını gösteriyor. Dijitalleşmenin kabul görmesi alışveriş tercihlerini ve sıklığını, tasarruf araçlarının çeşitliliğini de etkilemiş durumda. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban yaşanan bu yoğun dijitalleşmenin siber suçlular tarafından da takip edildiğini belirterek kullanıcılara önerilerde bulundu.

Pandemi döneminde insanlar zamanlarının önemli bir bölümünü kapalı mekanlarda geçirdikleri için uzak kalınan arkadaşlar, aile bireyleri ve dostlar ile sosyalleşme sosyal dijital ağlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu değişimi takip edenler sadece toplumbilimciler, eğitimciler ya da pazarlama profesyonelleri değil. Dijital ortamlarda yasal olmayan yolları kullanarak para kazanan siber suçlular da gelişmeleri yakından izliyorlar. Kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamları takip ediyorlar. Kullanıcılar için bir eğlence ve sosyalleşme aracı olan sosyal medya platformlarında geliştirdikleri yöntemler ile istediklerini elde etmeye çalışıyorlar.

Sosyal mühendislik işlerinin bir parçası

Siber suçlular titiz bir çalışma örneği gerçekleştirerek sosyal mühendislik uygulamalarından faydalanıyorlar. Farklı parçalardaki bilgileri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturuyorlar. Bazen eşinizin ve arkadaşlarınızın bazen de anne babalarınızın bilmediği detaylara hakim olabilecek kadar bilgi toplayabiliyor ve bu bilgileri kendi amçaları için kullanabiliyorlar. Sizin adınıza yeni bir hesap açabildikleri gibi var olan hesabınızı kullanarak yeni tuzaklar kurabiliyorlar.

Hesabı ele geçirilen ne yapabilir

Sahte Clubhouse uygulaması kullanılarak yapılan saldırı oldukça ses getirdi. ESET zararlı yazılım araştırmacılarından Lukas Stefanko, siber suçluların birçok çevrimiçi hizmetteki kullanıcı giriş bilgilerini çalmayı amaçlayan, kötü amaçlı bir yazılımı tespit etti. Facebook, Twitter, Instagram, Reddit ve yeni platform ClubHouse en bilinen sosyal medya hesaplarından. Bazı dönemler platformun popülerliğine göre biri saldırı hedefi olarak öne çıkıyor, gelecek ay bir diğeri.

Sosyal medya hesabının ele geçirildiğini düşünen kişiler eğer önceden önlem aldılarsa ele geçirilen sosyal medya hesabının yardım merkezine başvurabilirler. Platformun hangisi olduğuna bağlı olarak bazen kolay bazen de zorlu bir süreç ile geri alınabilir.

Hesabınızın ele geçmemesi için neler yapmalısınız

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, sosyal medya hesapları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetledi;