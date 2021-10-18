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Dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat edilmeli?

İş odaklı kullanacağımız dizüstü bilgisayar seçiminde dikkate alınması gereken birçok özellik bulunuyor. Satın alma aşamasında olanlar için işe yarayacak kriterleri listeledik.  

18 Ekim 2021 Pazartesi 10:28
Dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat edilmeli?

Dizüstü bilgisayar seçerken nelere dikkat edilmeli? 

Masaüstü bilgisayarların aksine dizüstü bilgisayarlar üretkenliği mobil olarak her koşulda sağlamak için tasarlanır. Sağlam ve dayanıklı olmasının yanı sıra kolay taşınabilir olması, performansıyla ağır iş yükünün altından kalkabilmesi gibi özellikler iş için kullanacağımız dizüstü bilgisayarların olmazsa olmazlarından. Türkiye’de MagicBook X15 ile dizüstü bilgisayar pazarında yerini alan HONOR, dizüstü bilgisayar satın alırken karar aşamasında yardımcı olacak bu kriterleri şöyle sıraladı:   

Yüksek performans için akıllı seçim 

Dizüstü bilgisayar satın alırken iyi bir işlemci modeli ve bellek gibi donanımları önemseyip, özellikle günlük kullanımda ve işiniz için aynı anda birden fazla programı bir arada kullanabileceğini bir model belirlemelisiniz. Diğer yandan, çalıştığınız dokümanları saklamak ve dilediğiniz zaman ulaşmak için hızlı bir depolama birimine de ihtiyaç duyabilirsiniz. Intel® Core i5-10210U işlemcisi ile gelen HONOR MagicBook X15, hafif ve kompakt tasarımıyla yüksek performans keyfini her yere kolayca taşıyabilmenizi sağlıyor. MagicBook X15, 8 GB’lik RAM ve sahip olduğu 512 GB SSD depolama alanıyla bu performansı destekliyor. 


Göz sağlığını koruyan ekranlar 


Uzun süren mesailerde ekran karşısında fazla vakit harcandığından, bilgisayar seçiminde göz sağlığını koruyan ekranlar kritik öneme sahip. Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip ve DC ışık azaltma teknolojisi ile göz sağlığını koruyan laptoplar bu anlamda ilk tercihlerinizden olmalı. 

Hızlı şarj ve uzun süre kullanım 

İş için seçeceğiniz bir dizüstü bilgisayarını batarya kaygısı yaşamadan kullanmanız oldukça önemli. Hızlı şarj desteği olan modeller daha fazla mobilite imkanı sağlıyor. HONOR Magicbook X15 10,5 saatlik batarya ömrüyle dikkat çekerken, 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı sunuyor. USB-C girişi olan MagicBook X15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.  

Hafif, şık ve kompakt bir tasarım 

Kompakt tasarıma sahip dizüstü bilgisayarlar, iş akışınızı önemli ölçüde etkileyebilir . Dosyalarınız üzerinde çalışırken canlı renklerin ve gerçekçi görsellerin her detayıyla yakalanması oldukça önemlidir. Full HD ekranlı ve 1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahip bir dizüstü bilgisayar seçmek, bir iş bilgisayarı için en iyi seçeneklerden biri . Ekranın standart boyutlara sahip olması hem çalışmalarınızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak hem de taşınabilir olması açısından size büyük kolaylık sağlayacaktır. Özellikle sürekli seyahat ediyor ve bilgisayarınızı hem işyerinde hem de evinizde kullanıyorsanız ağırlık ve boyutu önemli hale geliyor. 15,6 inç boyutundaki MagicBook X15, sadece 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ince, şık ve hafif bir tasarıma sahip.  

Güvenlik için parmak izi ve kamera  


İş bilgisayarınızı evde, tatilde ya da seyahatleriniz sırasında, kısacası her koşulda hızlı bir şekilde açmak ve üzerinde çalıştığınız dosyaların güvenliğini sağlamak büyük bir öneme sahip. HONOR MagicBook X 15’in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde profilinize hızlı bir şekilde giriş yapabilir ve dosyalarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. 


Aynı zamanda sık sık dijital görüşmeler yapabileceğinizi göz önüne alarak web kamerasını da dikkate almalısınız. HONOR MagicBook X15’in klavyede konumlandırılmış açılır kapanır kamerası güvenlik konusundaki endişelerinizi de ortadan kaldırıyor. 


Uzay Grisi renginde satışa çıkan HONOR MagicBook X15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 5999 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.  

Anahtar Kelimeler:
DizüstüBilgisayar
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