DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?

Sivil dron ve havadan görüntüleme teknolojisi alanında dünya lideri DJI; yüksek nitelikli görüntüleme, sezgisel ve ileri seviye uçuş performansıyla devrim yaratacak akıllı ve güvenli teknolojiyi, çok yönlü dronu Mavic Air 2 modelinde bir araya getirdi. Yaratıcı içerikler artık Mavic Air 2 sayesinde bir üst seviye kalitede olacak. Peki bir Mavic Air 2 aldığınızda nelere sahip olacaksınız?

Ürünün ön plana çıkan özelliklerine yakından bakalım:

Kamera performansı

48 MP fotoğraf ve HDR video kalitesi: Mavic Air 2 sahip olduğu Quad Bayer teknolojisi tarafından desteklenen 1/2 inç görüntü sensörü sayesinde yüksek dağların tepesinden, denizin en derinlerinde bulunan mercan resiflerinin detaylarına kadar çarpıcı fotoğraflar yakalayabiliyor. 48 Megapiksel çözünürlükteki görüntü kalitesi sayesinde kristal netliğinde fotoğraflar çekilebiliyor. Quad Bayer teknolojisi Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisini de destekliyor. Gelişmiş sensör mimarisi sayesinde HDR, katmanlı görüntüleri olağanüstü ayrıntı ve renkle yakalanmasına yardımcı oluyor.

Mavic Air 2 sahip olduğu Quad Bayer teknolojisi tarafından desteklenen 1/2 inç görüntü sensörü sayesinde yüksek dağların tepesinden, denizin en derinlerinde bulunan mercan resiflerinin detaylarına kadar çarpıcı fotoğraflar yakalayabiliyor. 48 Megapiksel çözünürlükteki görüntü kalitesi sayesinde kristal netliğinde fotoğraflar çekilebiliyor. Quad Bayer teknolojisi Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisini de destekliyor. Gelişmiş sensör mimarisi sayesinde HDR, katmanlı görüntüleri olağanüstü ayrıntı ve renkle yakalanmasına yardımcı oluyor. SmartPhoto: Mavic Air 2’nin üst düzey bir çekim için geliştirdiği bu özellik; üç görüntü yakalama seçeneğinden birini otomatik olarak seçmek üzere ileri düzey sahne analizi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak 12 megapiksel fotoğraflar kaydedebiliyor.

Mavic Air 2’nin üst düzey bir çekim için geliştirdiği bu özellik; üç görüntü yakalama seçeneğinden birini otomatik olarak seçmek üzere ileri düzey sahne analizi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak 12 megapiksel fotoğraflar kaydedebiliyor. HDR Panorama fotoğrafları: Sosyal medya hesaplarında kaliteli manzara fotoğrafı paylaşmak ya da kapak görselleri içerikleri yakalamak isteyen kullanıcılar için Mavic Air 2, DJI'ın capcanlı renkler ve ayrıntıları barındıran en gelişmiş panorama moduna sahip.

Sosyal medya hesaplarında kaliteli manzara fotoğrafı paylaşmak ya da kapak görselleri içerikleri yakalamak isteyen kullanıcılar için Mavic Air 2, DJI'ın capcanlı renkler ve ayrıntıları barındıran en gelişmiş panorama moduna sahip. Gelişmiş stabilizasyon: DJI’ın ünlü 3 eksenli gimbal sistemini kullanan Mavic Air 2, rüzgarlı ve dengesiz ortamlarda bile sinematik stabilizasyon sağlıyor. Stabilizayson sayesinde zorlu şartlarda bile mükemmel çekimler yapılabiliyor.

Sinematik çekimler

Havadan çekim deneyimlerinde tam kontrol sağlayan FocusTrack, kullanımı kolay akıllı çekim modları kapsayan bir paket olarak Mavic 2 Air’i ilk aldığınızda sistemde hazır bulunuyor.

Active Track 3.0: Çekim sırasında kullanıcıyı takip eden bir dron arayanlar için, Mavic Air 2 ActiveTrack 3.0'ı kullanıyor. ActiveTrack'ın üçüncü sürümünde; gelişmiş nesne izleme ve engellerden kaçınmayla birlikte, izlenen nesnenin geçici olarak başka bir nesnenin arkasına geçmesi durumunda da hızla yeniden takibe başlama yeteneği sunuyor. Bu özelliğin yanında aynı zamanda en gelişmiş haritalama teknolojisi ve yeni uçuş rotası algoritmalarını da kullanıyor.

Çekim sırasında kullanıcıyı takip eden bir dron arayanlar için, Mavic Air 2 ActiveTrack 3.0'ı kullanıyor. ActiveTrack'ın üçüncü sürümünde; gelişmiş nesne izleme ve engellerden kaçınmayla birlikte, izlenen nesnenin geçici olarak başka bir nesnenin arkasına geçmesi durumunda da hızla yeniden takibe başlama yeteneği sunuyor. Bu özelliğin yanında aynı zamanda en gelişmiş haritalama teknolojisi ve yeni uçuş rotası algoritmalarını da kullanıyor. Point of Interest 3.0 ve Spotlight 2.0: Belirli bir nesne etrafında otomatik bir uçuş rotası belirlemenizi sağlayan POI, güncellenen sürümde nesnelerin dinamik olarak daha iyi izlenmesi amacıyla yüzey tanıma işlevi geliştiriliyor. Profesyonel DJI dronlarında bulunan Spotlight özelliği de kullanıcı dronu serbest bir şekilde hareket ettirirken nesnenin kadraja alınmasını sağlıyor.

Belirli bir nesne etrafında otomatik bir uçuş rotası belirlemenizi sağlayan POI, güncellenen sürümde nesnelerin dinamik olarak daha iyi izlenmesi amacıyla yüzey tanıma işlevi geliştiriliyor. Profesyonel DJI dronlarında bulunan Spotlight özelliği de kullanıcı dronu serbest bir şekilde hareket ettirirken nesnenin kadraja alınmasını sağlıyor. 8K Hyperlapse: Bu özellik hızlandırılmış çekimin görsel cazibesini artırırken, dron fiziksel anlamda harekete devam ediyor. Hyperlapse ilk kez bu dronla beraber 8K azami çözünürlükle kayıt yapabiliyor. Pilotlar; Free Movement, Circle, CourseLock ve WayPoints şeklindeki dört uçuş modu arasında seçim yapabilirken, benzersiz video kalitesi için 3 eksenli mekanik kadran ve elektronik görüntü sabitleme özelliğinin kullanıldığı QuickShots olarak bilinen önceden programlanmış çeşitli uçuş manevraları arasından da seçim yapabiliyor. Mavic Air 2 aynı zamanda büyüleyici ve sinematik içerikler kaydetmek amacıyla Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang veya Asteroid modlarını kullanabiliyor.

Bu özellik hızlandırılmış çekimin görsel cazibesini artırırken, dron fiziksel anlamda harekete devam ediyor. Hyperlapse ilk kez bu dronla beraber 8K azami çözünürlükle kayıt yapabiliyor. Pilotlar; Free Movement, Circle, CourseLock ve WayPoints şeklindeki dört uçuş modu arasında seçim yapabilirken, benzersiz video kalitesi için 3 eksenli mekanik kadran ve elektronik görüntü sabitleme özelliğinin kullanıldığı QuickShots olarak bilinen önceden programlanmış çeşitli uçuş manevraları arasından da seçim yapabiliyor. Mavic Air 2 aynı zamanda büyüleyici ve sinematik içerikler kaydetmek amacıyla Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang veya Asteroid modlarını kullanabiliyor. QuickShots: Sosyal medyada paylaşım yapan her içerik üreticisi yayınlarını aydınlatacak çekim hayalleri kurar. İçerik üreticilerinin yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan QuickShots, birkaç basit dokunuşla çarpıcı uçuş sekansları sunabiliyor. Hikaye şablonları, müzik, özel efektler ve filtrelerle kaliteyi bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca drona eklenen elektronik görüntü sabitleme özelliği sayesinde Mavic Air 2'deki QuickShots, hiç olmadığı kadar akıcı ve etkileyici görüntüler sunuyor.

Uçuş kalitesi kadar güvenliğe de önem veren Mavic Air 2

Mavic Air 2'de uçuş güvenliğini azami hale getirmek amacıyla tasarlanan birçok özellik öne çıkıyor. Dronun ön ve arkasında bulunan engel sensörleri sayesinde nesneye yaklaşıldığında pilotu uyararak oluşabilecek çarpışma ihtimalini ekarte ediyor.

OcuSync 2.0: DJI tarafından tescillenen bu iletim teknolojisi, drondan azami 10 km mesafede güvenilir ve düzgün bir HD video akışı sağlanması amacıyla yükseltildi[. OcuSync 2.0 hem 2,4 GHz hem 5,8 GHz frekans bantlarını destekleyip sinyal gücüne dayalı olarak ikisi arasında geçiş yapmak üzere otomatik geçiş özelliğini kullanırken, parazit önleme teknolojisi kaydedilen videoyu netleştirmek amacıyla istenmeyen sinyalleri engelliyor.

DJI tarafından tescillenen bu iletim teknolojisi, drondan azami 10 km mesafede güvenilir ve düzgün bir HD video akışı sağlanması amacıyla yükseltildi[. OcuSync 2.0 hem 2,4 GHz hem 5,8 GHz frekans bantlarını destekleyip sinyal gücüne dayalı olarak ikisi arasında geçiş yapmak üzere otomatik geçiş özelliğini kullanırken, parazit önleme teknolojisi kaydedilen videoyu netleştirmek amacıyla istenmeyen sinyalleri engelliyor. İnişler için ek sensörler: Mavic Air 2'nin altındaki ek sensörler ve yardımcı ışıklar zorlu ışık şartlarında bile sorunsuz, otomatik iniş de dahil olmak üzere çeşitli işlevlere yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, Mavic Air 2'de dronların yoğun havaalanları gibi en yüksek riskli yerlerden uzak tutulmasına yardımcı olacak GEO geofencing çözüm desteği de mevcut.

Mavic Air 2'nin altındaki ek sensörler ve yardımcı ışıklar zorlu ışık şartlarında bile sorunsuz, otomatik iniş de dahil olmak üzere çeşitli işlevlere yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, Mavic Air 2'de dronların yoğun havaalanları gibi en yüksek riskli yerlerden uzak tutulmasına yardımcı olacak GEO geofencing çözüm desteği de mevcut. Gelişmiş Pilot Destek Sistemi (APAS) 3.0: APAS 3.0 DJI dronlarını bir ileri otonom uçuş seviyesine taşıyor. Pilotlar APAS 3.0'ı etkinleştirdiğinde, dron güzergahında engeller çıktığında Mavic Air 2 çarpışmadan kaçınmak amacıyla karşısına çıkan nesnenin etrafından, altından veya üzerinden yeni bir rota oluştururken en yüksek kalitede görüntüleri de yakalamaya devam ediyor. 3D haritalama kullanılarak güncellenen sürüm, karmaşık ortamlarda dahi nesnelerin etrafından yumuşak geçişler ve daha kesintisiz hareketler gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

APAS 3.0 DJI dronlarını bir ileri otonom uçuş seviyesine taşıyor. Pilotlar APAS 3.0'ı etkinleştirdiğinde, dron güzergahında engeller çıktığında Mavic Air 2 çarpışmadan kaçınmak amacıyla karşısına çıkan nesnenin etrafından, altından veya üzerinden yeni bir rota oluştururken en yüksek kalitede görüntüleri de yakalamaya devam ediyor. 3D haritalama kullanılarak güncellenen sürüm, karmaşık ortamlarda dahi nesnelerin etrafından yumuşak geçişler ve daha kesintisiz hareketler gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Çift Frekanslı Uçuş: Her türlü macera için tasarlanan Mavic Air 2, farklı çekim ortamlarında bile parazitlenmeyi iyileştirmek için 2.4 / 5.8GHz çift frekanslı sistem kullanıyor. Uçuş sırasında, gerçek zamanlı olarak en az parazite sahip bir kanala otomatik olarak ayarlanabiliyor.

Her türlü macera için tasarlanan Mavic Air 2, farklı çekim ortamlarında bile parazitlenmeyi iyileştirmek için 2.4 / 5.8GHz çift frekanslı sistem kullanıyor. Uçuş sırasında, gerçek zamanlı olarak en az parazite sahip bir kanala otomatik olarak ayarlanabiliyor. Daha uzun pil ömrü: Artırılmış itiş gücü sayesinde Mavic Air 2, 34 dakikaya kadar pil ömrü sunduğundan, hedeflenen çekimler için acele etmeye gerek kalmıyor. Mavic Air'den daha uzun pil ömrü olan Mavic Air 2’yle daha uzun uçuş da mümkün oluyor.

Sezgisel Uygulama, Rahat Düzenleme ve Sayısız Aksesuar

DJI Fly uygulamasının güncellenmiş sürümünde kullanıcı dostu navigasyon birebir kullanılmaya devam ederken, Mavic Air 2 ‘de daha gelişmiş işlevler bulunuyor. Yeni öğretim videoları sayesinde, kullanıcılar drona daha aşina hale gelerek hızlı bir şekilde havada kusursuz çekimler yapacak seviyeye ulaşıyor. DJI Fly uygulaması, çekilen görüntülerin düzenlenmesi ve değiştirilmesi açısından başka bir yönteme ihtiyaç duyulmamasına yardımcı oluyor. Mavic Air 2; omuzdan askılı çanta, ND filtre setleri, pervane koruyucuları, koruyucu kılıf, kumanda için tablet tutucu ve ekran koruyucu da dahil olmak üzere bir dizi kullanışlı ek aksesuarı da beraberinde sunuyor.

DJI Hakkında

DJI kişisel ve profesyonel kullanıma yönelik sivil drone'lar ve havadan görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesi ve üretiminde dünyada lider konumda bulunuyor. DJI uzaktan kumandalı helikopterlere tutkuyla yaklaşan insanlar ve uçuş kontrolü teknolojisi ve kamera dengeleme uzmanları tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. Şirket kendini hava fotoğrafçılığı ve film yapımcılığı ekipmanı ve platformlarını dünyanın dört bir yanındaki yaratıcılar ve yenilikçi insanlar için daha erişilebilir, güvenilir ve daha kolay kullanılır hale getirmeye adamıştır. DJI mevcut küresel faaliyetlerini Amerika kıtası, Avrupa ve Asya'da sürdürmektedir ve devrim niteliğindeki ürünleri ve çözümleri film yapımcılığı, inşaat, denetim, acil durum müdahale, tarım, koruma ve diğer birçok sanayi dalındaki uygulamalara yönelik olarak 100'ü aşkın ülkedeki müşteriler tarafından tercih edilmektedir.