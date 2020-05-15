Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?

Performansıyla devrim yaratacak akıllı ve güvenli teknolojiyi, çok yönlü dronu Mavic Air 2 modelinde bir araya getirdi. Yaratıcı içerikler artık Mavic Air 2 sayesinde bir üst seviye kalitede olacak

15 Mayıs 2020 Cuma 13:39
DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?

DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?

Sivil dron ve havadan görüntüleme teknolojisi alanında dünya lideri DJI; yüksek nitelikli görüntüleme, sezgisel ve ileri seviye uçuş performansıyla devrim yaratacak akıllı ve güvenli teknolojiyi, çok yönlü dronu Mavic Air 2 modelinde bir araya getirdi. Yaratıcı içerikler artık Mavic Air 2 sayesinde bir üst seviye kalitede olacak. Peki bir Mavic Air 2 aldığınızda nelere sahip olacaksınız?

Ürünün ön plana çıkan özelliklerine yakından bakalım:

Kamera performansı

  • 48 MP fotoğraf ve HDR video kalitesi: Mavic Air 2 sahip olduğu Quad Bayer teknolojisi tarafından desteklenen 1/2 inç görüntü sensörü sayesinde yüksek dağların tepesinden, denizin en derinlerinde bulunan mercan resiflerinin detaylarına kadar çarpıcı fotoğraflar yakalayabiliyor. 48 Megapiksel çözünürlükteki görüntü kalitesi sayesinde kristal netliğinde fotoğraflar çekilebiliyor. Quad Bayer teknolojisi Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisini de destekliyor. Gelişmiş sensör mimarisi sayesinde HDR, katmanlı görüntüleri olağanüstü ayrıntı ve renkle yakalanmasına yardımcı oluyor.
  • SmartPhoto: Mavic Air 2’nin üst düzey bir çekim için geliştirdiği bu özellik; üç görüntü yakalama seçeneğinden birini otomatik olarak seçmek üzere ileri düzey sahne analizi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak 12 megapiksel fotoğraflar kaydedebiliyor.
  • HDR Panorama fotoğrafları: Sosyal medya hesaplarında kaliteli manzara fotoğrafı paylaşmak ya da kapak görselleri içerikleri yakalamak isteyen kullanıcılar için Mavic Air 2, DJI'ın capcanlı renkler ve ayrıntıları barındıran en gelişmiş panorama moduna sahip.
  • Gelişmiş stabilizasyon: DJI’ın ünlü 3 eksenli gimbal sistemini kullanan Mavic Air 2, rüzgarlı ve dengesiz ortamlarda bile sinematik stabilizasyon sağlıyor. Stabilizayson sayesinde zorlu şartlarda bile mükemmel çekimler yapılabiliyor.

Sinematik çekimler

Havadan çekim deneyimlerinde tam kontrol sağlayan FocusTrack, kullanımı kolay akıllı çekim modları kapsayan bir paket olarak Mavic 2 Air’i ilk aldığınızda sistemde hazır bulunuyor.

  • Active Track 3.0: Çekim sırasında kullanıcıyı takip eden bir dron arayanlar için, Mavic Air 2 ActiveTrack 3.0'ı kullanıyor. ActiveTrack'ın üçüncü sürümünde; gelişmiş nesne izleme ve engellerden kaçınmayla birlikte, izlenen nesnenin geçici olarak başka bir nesnenin arkasına geçmesi durumunda da hızla yeniden takibe başlama yeteneği sunuyor. Bu özelliğin yanında aynı zamanda en gelişmiş haritalama teknolojisi ve yeni uçuş rotası algoritmalarını da kullanıyor.
  • Point of Interest 3.0 ve Spotlight 2.0: Belirli bir nesne etrafında otomatik bir uçuş rotası belirlemenizi sağlayan POI, güncellenen sürümde nesnelerin dinamik olarak daha iyi izlenmesi amacıyla yüzey tanıma işlevi geliştiriliyor. Profesyonel DJI dronlarında bulunan Spotlight özelliği de kullanıcı dronu serbest bir şekilde hareket ettirirken nesnenin kadraja alınmasını sağlıyor.
  • 8K Hyperlapse: Bu özellik hızlandırılmış çekimin görsel cazibesini artırırken, dron fiziksel anlamda harekete devam ediyor. Hyperlapse ilk kez bu dronla beraber 8K azami çözünürlükle kayıt yapabiliyor. Pilotlar; Free Movement, Circle, CourseLock ve WayPoints şeklindeki dört uçuş modu arasında seçim yapabilirken, benzersiz video kalitesi için 3 eksenli mekanik kadran ve elektronik görüntü sabitleme özelliğinin kullanıldığı QuickShots olarak bilinen önceden programlanmış çeşitli uçuş manevraları arasından da seçim yapabiliyor. Mavic Air 2 aynı zamanda büyüleyici ve sinematik içerikler kaydetmek amacıyla Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang veya Asteroid modlarını kullanabiliyor.
  • QuickShots: Sosyal medyada paylaşım yapan her içerik üreticisi yayınlarını aydınlatacak çekim hayalleri kurar. İçerik üreticilerinin yaratıcılık potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan QuickShots, birkaç basit dokunuşla çarpıcı uçuş sekansları sunabiliyor. Hikaye şablonları, müzik, özel efektler ve filtrelerle kaliteyi bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca drona eklenen elektronik görüntü sabitleme özelliği sayesinde Mavic Air 2'deki QuickShots, hiç olmadığı kadar akıcı ve etkileyici görüntüler sunuyor.

Uçuş kalitesi kadar güvenliğe de önem veren Mavic Air 2

Mavic Air 2'de uçuş güvenliğini azami hale getirmek amacıyla tasarlanan birçok özellik öne çıkıyor. Dronun ön ve arkasında bulunan engel sensörleri sayesinde nesneye yaklaşıldığında pilotu uyararak oluşabilecek çarpışma ihtimalini ekarte ediyor.

  • OcuSync 2.0: DJI tarafından tescillenen bu iletim teknolojisi, drondan azami 10 km mesafede güvenilir ve düzgün bir HD video akışı sağlanması amacıyla yükseltildi[. OcuSync 2.0 hem 2,4 GHz hem 5,8 GHz frekans bantlarını destekleyip sinyal gücüne dayalı olarak ikisi arasında geçiş yapmak üzere otomatik geçiş özelliğini kullanırken, parazit önleme teknolojisi kaydedilen videoyu netleştirmek amacıyla istenmeyen sinyalleri engelliyor.
  • İnişler için ek sensörler: Mavic Air 2'nin altındaki ek sensörler ve yardımcı ışıklar zorlu ışık şartlarında bile sorunsuz, otomatik iniş de dahil olmak üzere çeşitli işlevlere yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, Mavic Air 2'de dronların yoğun havaalanları gibi en yüksek riskli yerlerden uzak tutulmasına yardımcı olacak GEO geofencing çözüm desteği de mevcut.
  • Gelişmiş Pilot Destek Sistemi (APAS) 3.0: APAS 3.0 DJI dronlarını bir ileri otonom uçuş seviyesine taşıyor. Pilotlar APAS 3.0'ı etkinleştirdiğinde, dron güzergahında engeller çıktığında Mavic Air 2 çarpışmadan kaçınmak amacıyla karşısına çıkan nesnenin etrafından, altından veya üzerinden yeni bir rota oluştururken en yüksek kalitede görüntüleri de yakalamaya devam ediyor. 3D haritalama kullanılarak güncellenen sürüm, karmaşık ortamlarda dahi nesnelerin etrafından yumuşak geçişler ve daha kesintisiz hareketler gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.
  • Çift Frekanslı Uçuş: Her türlü macera için tasarlanan Mavic Air 2, farklı çekim ortamlarında bile parazitlenmeyi iyileştirmek için 2.4 / 5.8GHz çift frekanslı sistem kullanıyor. Uçuş sırasında, gerçek zamanlı olarak en az parazite sahip bir kanala otomatik olarak ayarlanabiliyor.
  • Daha uzun pil ömrü: Artırılmış itiş gücü sayesinde Mavic Air 2, 34 dakikaya kadar pil ömrü sunduğundan, hedeflenen çekimler için acele etmeye gerek kalmıyor. Mavic Air'den daha uzun pil ömrü olan Mavic Air 2’yle daha uzun uçuş da mümkün oluyor.

Sezgisel Uygulama, Rahat Düzenleme ve Sayısız Aksesuar

DJI Fly uygulamasının güncellenmiş sürümünde kullanıcı dostu navigasyon birebir kullanılmaya devam ederken, Mavic Air 2 ‘de daha gelişmiş işlevler bulunuyor. Yeni öğretim videoları sayesinde, kullanıcılar drona daha aşina hale gelerek hızlı bir şekilde havada kusursuz çekimler yapacak seviyeye ulaşıyor. DJI Fly uygulaması, çekilen görüntülerin düzenlenmesi ve değiştirilmesi açısından başka bir yönteme ihtiyaç duyulmamasına yardımcı oluyor. Mavic Air 2; omuzdan askılı çanta, ND filtre setleri, pervane koruyucuları, koruyucu kılıf, kumanda için tablet tutucu ve ekran koruyucu da dahil olmak üzere bir dizi kullanışlı ek aksesuarı da beraberinde sunuyor.

DJI Hakkında

DJI kişisel ve profesyonel kullanıma yönelik sivil drone'lar ve havadan görüntüleme teknolojisinin geliştirilmesi ve üretiminde dünyada lider konumda bulunuyor. DJI uzaktan kumandalı helikopterlere tutkuyla yaklaşan insanlar ve uçuş kontrolü teknolojisi ve kamera dengeleme uzmanları tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. Şirket kendini hava fotoğrafçılığı ve film yapımcılığı ekipmanı ve platformlarını dünyanın dört bir yanındaki yaratıcılar ve yenilikçi insanlar için daha erişilebilir, güvenilir ve daha kolay kullanılır hale getirmeye adamıştır. DJI mevcut küresel faaliyetlerini Amerika kıtası, Avrupa ve Asya'da sürdürmektedir ve devrim niteliğindeki ürünleri ve çözümleri film yapımcılığı, inşaat, denetim, acil durum müdahale, tarım, koruma ve diğer birçok sanayi dalındaki uygulamalara yönelik olarak 100'ü aşkın ülkedeki müşteriler tarafından tercih edilmektedir.

Yeni DJI Mavic Air 2 ile Yaratıcı Deneyimlere Hazır Olun
Yeni DJI Mavic Air 2 ile Yaratıcı Deneyimlere Hazır Olun
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor
Vinci’den drone teknolojilerine yatırım
Vinci’den drone teknolojilerine yatırım
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
Predatör'ün pabucunu dama atan Türk şirketi Assuva bunu da başardı
Predatör'ün pabucunu dama atan Türk şirketi Assuva bunu da başardı
Suriye'de terör örgütüne drone gönderen 4 kişi yakalandı
Suriye'de terör örgütüne drone gönderen 4 kişi yakalandı
TSK'ya ait askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek
TSK'ya ait askeri araçlar EYP tuzaklarını önceden görecek
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Son Güncelleme: 15.05.2020 13:53
Anahtar Kelimeler:
DJI Mavic Air
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor
Yerli İHA'lar İTÜ'de geliştirilen yapay zekâ ile akıllanıyor
Mio ile Araç İçi Kameralarda Uzaktan Bağlantı Dönemi
Mio ile Araç İçi Kameralarda Uzaktan Bağlantı Dönemi
Sentinal-6A için ses testleri başladı
Sentinal-6A için ses testleri başladı
Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışmasının başvuruları 15 Mayıs’a kadar uzatıldı
Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışmasının başvuruları 15 Mayıs’a kadar uzatıldı
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
Türkiye'nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!
Türkiye'nin En Sevilen Haber Uygulaması Bundle Yenilendi!
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
İTÜ'nün uzay sahası aracı Türkiye'ye derece getirdi
‘BİLGİ’ erişimi kolay video laringoskop ile başarısız entübasyona son verecek
‘BİLGİ’ erişimi kolay video laringoskop ile başarısız entübasyona son verecek
Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı
Microsoft 365 uygulamaları artık daha akıllı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim