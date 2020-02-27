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DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor

Turuncu-lacivertli temsilcimiz, Avrupa Ligi son 32 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.

27 Şubat 2020 Perşembe 21:55
DJI o-dronlar Koronavirüs’le savaşıyor

DJI Dronlar Koronavirüs’le Savaşıyor

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 koronavirüsü neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede koronavirüs Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Koronavirüs salgının yayılması nedeniyle ülkede oluşan korku havasını dağıtmak ve krizi çözmeye destek olmak amacıyla yeni teknolojilerin nasıl kullanılacağını araştıran Çin kamu güvenliği yetkilileri, DJI marka dronlarla mücadele başlattı.

Kamusal Alanlar Dronlarla Dezenfekte Ediliyor

Salgınla mücadele amacıyla; Tarımsal Teknoloji kuruluşuyla birlikte çalışan DJI, 1,5 milyon dolar ödenek ayırdı. Araştırma ve test süreçleri sonrası havadan klor veya etil alkol bazlı dezenfektan püskürtmek için uygun yöntemler geliştirildi. Bu sayede dronlar yardımıyla Çin'de halka açık alanlarda dezenfekte işlemi yapılarak virüsle mücadelede önemli bir adım atıldı.

Dronlarla Shenzhen'de 3 milyon metrekareden fazla alanda yapılan dezenfekte işleminin yanında 1000 ilçeye daha yardım ediliyor. 600 milyon metrekareyi kapsayan hedef alanlar arasında fabrikalar, yerleşim alanları, hastaneler ve atık arıtma tesisleri bulunuyor. Zamanın kritik bir rol oynadığı koronovirüs krizinde, DJI’nın uyguladığı dezenfekte işlemi sayesinde geleneksel yöntemlerden 50 kat daha hızlı sonuç alınıyor.

DJI Halk Güvenliği Entegrasyonu Kıdemli Direktörü Romeo Durscher, “Geçmişte, bir hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olurken personel güvenliğini de sağlamak oldukça zordu. Ürünü hali hazırda kullanan müşterilerimiz; bu iş için harekete geçmemizde bize yardımcı oldu. Çabamızın işe yaradığını görmek ve topluma yardım edebilmek DJI ruhunu da somutlaştırıyor.” dedi

Dronlar ürün teslimatı da yapıyor

Dronlar, salgınla mücadele esnasında dezenfekte işlemleri dışında birçok farklı alanda da kullanılıyor. Kalabalık yerlerdeki halka açık toplantılarda kullanılması amacıyla hoparlörler dronlara monte edildi. Hastalıktan korunma hakkında önlemler ve bilgiler içeren pankartlar dronlarla halka ulaştırıldı. Dronlarda bulunan termal kameralar vücut sıcaklığını izlemek için kullanılarak tıbbi personele de yeni potansiyel vakaları belirlemelerinde yardımcı oldu.

Evlerinden çıkamayan milyonlarca aileye yardımların dronlar aracılığıyla sağlandığı bu dönemde kuruluşlar, ihtiyacı olan herkese risksiz bir şekilde yiyecek, malzeme ve ilaç gönderebiliyor.

Koronovirüs bütün dünyayı tehdit etmeye devam ederken DJI, bu krizden çıkarılan derslerin gelecekte tıbbi, insani yardım, afet müdahalesi ve yardımında insansız hava araçlarının önemini göstereceğini vurguluyor.

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Son Güncelleme: 27.02.2020 22:09
Anahtar Kelimeler:
COVID19KoronavirüsDjiDron
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