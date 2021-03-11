DJI, yarış dronu hızında uçan görüntü canavarını tanıttı

Dron dünyasının yeni görüntüleme ve hız canavarı resmi olarak tanıtıldı. DJI resmi olarak FPV drone pazarına girdi. Tipik olarak, FPV dronların sağladığı sürükleyici uçuş deneyimi türüyle ilgilenen uzak pilotlar, dar alanlarda ve nesnelere yakın manevra kabiliyeti de dahil olmak üzere, hepsi çevirme ve yuvarlanma gibi akrobasi yaparken, tamamen farklı bir dizi ustalaşmak zorunda kaldı. .

DJI yeni dronunu daha çoklu bir seçeneğe sahip uzaktan kontrol cihazı ile bütünleştirmişb Özellikle bir drone için nasıl yapılandırılacağını anlamak, frekansların nasıl çalıştığını öğrenmek ve doğru motorları kurmak, FPV pilotunun güvenli ve etkili bir FPV uçuş sistemi oluşturmak için üstlenmesi gereken birkaç disiplindir.

Bu zorluklardan zevk alan bazı insanlar her zaman inşa etme sürecinden keyif alacaklar, ancak DJI, sezgisel bir çözümle daha birçok insanın FPV'ye geçmek isteyeceğine ve FPV uçağının 1299 $ 'a kutudan çıkmaya hazır olduğuna inanıyor. Ek bir bonus olarak, sistem GPS, engellerden kaçınma sensörleri ve bir Eve Dönüş özelliği ile donatılmıştır - yeni başlayanların drone'larını düşürme veya kaybetme olasılıklarının azalmasını sağlar.

DJI, sinematik bir FPV drone yaratmaya başladığını ve Mavic serisinin unsurlarını geleneksel FPV dronların özellikleri ve işlevleriyle birleştirdiğini söylüyor. Bu, özellikle yeni başlayanlar olmak üzere daha geniş bir kitleye hitap edecek bir ürün mü? Veya, bazı kullanıcıların daha geleneksel drone modellerine bakmasını sağlayacak dezavantajlar var mı?

DJI'nin yeni FPV drone'unu ilk test sonuçları açıklandı. FPV dünyasına ideal bir giriş olarak gösterilen

Teknik özellikler

795g (1.75 lbs.) Toplam ağırlık

255 × 312 × 127mm (pervaneli)

1 / 2,3 ”12 MP CMOS görüntü sensörü

35 mm eşdeğeri lens (150º FOV)

Aynı uçuşta fotoğraf ve video çekebilme özelliği

120 Mb / sn'de 4k / 60p ve 1080 / 240p video

H.264 ve H.265 codec bileşenleri

Acil durum freni ve hover

Uçağın önünde ve altında engellerden kaçınma sensörleri

10 km aralık, çift frekans, 50 Mbps bit hızı için OcuSync 3.0 (O3) iletim sistemi

20 dakikalık maksimum uçuş süresi

140 km / sa (87 mil / sa) maksimum hız

Drone'un kaybolması durumunda gözlüklerdeki hafıza kartı tutucusu

İşte geleneksel bir FPV drone ile DJI'nin sundukları arasındaki fark hakkında bir fikir edinmek için temel bir karşılaştırma tablosu.

Geleneksel FPV uçağı DJI FPV Uçuş modları Açı, Ufuk, Acro Normal, Spor, Manuel Küresel Konumlama Sistemi Hayır Evet Engel kaldırma Yok 4 stereoskopik sensör + bir yardımcı ışık Kamera Özelleştirilebilir 150º FOV ve RockSteady EIS ile dahili 4K / 60p Montaj Parçalar, radyo frekansları, ESC'ler, motorlar, montaj, lehimleme hakkında derinlemesine bilgi gerektirir Zaten monte edilmiş ve kutudan çıkar çıkmaz uçmaya hazır Uçuş yardımı Yok Eve Dönüş, Acil Durum Freni ve Hover Otomatik stabilizasyon Yok 'N' ve 'S' modları için mevcuttur Uçuş zamanı 3-10 dakika 20 dakikaya kadar Pil Türü Lityum Polimer (LiPo) Akıllı Uçuş Aktarma Analog, kısa menzilli, düşük kalite 810 / 120p'de canlı dijital video beslemesi, düşük gecikme süresi

Donanım

Drone, FPV Goggles V2 ve uzaktan kumanda 2'yi içeren DJI Standard FPV Combo'yu (1.299 $) test ettim. Her zamanki gibi DJI, iki ekstra pil ve 3 pil şarj hub'ı içeren ek bir 'Fly More' kombinasyonu sunuyor 299 $ için.

Dört antenin tamamı takılı 202x126x110mm olan gözlükler, USB-C güç kablosu ile bağlanan 1800 mAh 9V pil yardımı ile devreye giriyor. Şarjlar arasında tahmini 110 dakika süren, çalışma sırasında yanınızda asılı kalabilecek kadar hafiftir. Yine de, pilin bağlantısının kesilmemesini sağlamak için ek bir önlem olarak genellikle pili giydiğim bir ceketin cebine koyarım.

FPV drone, 2019'da Mavic Mini için tanıtılan DJI'nin Fly uygulamasında da çalışacak. Üstün bir kullanıcı deneyimi için daha temiz ve daha basit. Uygulama hala beta aşamasındadır ve FPV drone ile test edilememiştir. Yine de, dronun tüm özelliklerini gözlüklerdeki açılır menü öğeleriyle etkinleştirdim.

Sağ üst köşedeki kumanda kolu tipi düğme, pilota hem uzaktan kumanda hem de kamera için çok sayıda ayar ve özellikte rehberlik edecektir. Gözlükler, yüksek kaliteli modda 810 / 60p'ye kadar ve 28 milisaniyeden daha az gecikme süresi veya düşük gecikme modunda 120 fps'ye kadar video iletimi alır.

DJI'nin uzaktan kumandasının V2'si ergonomik olarak uygundur ve Eve Dönüş, kamerayı 90 derecelik açılarla yukarı ve aşağı hareket ettirebilen bir yalpa çarkı, uçuş arasında ileri geri geçiş yapma yeteneği dahil olmak üzere ihtiyacınız olan özelliklere anında erişim sağlar. modlar, artı dronu durdurmak ve dronun kontrolü aniden kaybolursa onu sabit bir havada tutmak için bir düğme. Ayrıca gimbali yukarı veya aşağı doğru bir açıyla kilitleyebilirsiniz.

Fotoğraflar ve Video

Kamera, 150º FOV sağlayan 12MP, 1 / 2.3 ”sensör kullanır ve 1 eksenli bir gimbal üzerine monte edilmiştir. 4X ağır çekim için 120 Mbps'de 4K / 60p veya 1080p / 120p'ye kadar fotoğraf ve video yakalayabilen kamera, elektronik bir rulo ekseni ve RockSteady görüntü sabitleme kullanır. Çoğu FPV dronundan daha pürüzsüz görüntü sağlarken , DJI'nin Mavic de dahil olmak üzere diğer fotoğraf dronları serisinde sunulan 3 eksenli mekanik görüntü sabitleme ile karşılaştırılamaz .

Uzaktan pilotlar, aynı uçuşta .JPG ve görüntüleri veya .MP4 ve .MOV kliplerini yakalayabilir. Bu modlar arasında geçiş yapmak çok kolay. Çektiğim fotoğraflar yeterince iyi olsa da, dronun eğildiği ve çarpık ufuklara sahip fotoğraflarla sonuçlandığı zamanlar oldu. Ayrıca fotoğraf çözünürlüğü, 4K video ile aynı olan 3840x2160 ile sınırlıdır. Drone fotoğrafçılığı konusunda ciddi olan herkes muhtemelen daha foto merkezli bir modele bakmak isteyecektir; FPV drone uçmak eğlencelidir ancak geleneksel fotoğrafçılık drone'larının yerini tutmaz.

Genellikle gimbal aşağıya eğik olarak havadan video kaydetmekten hoşlanırım. FPV drone üzerindeki geniş FOV ile pervanelerin bazı kısımlarının görünür hale gelmesi muhtemeldir. Bazı kliplerimde de balık gözü etkisi olduğunu fark ettim. Bunu önlemek için, ya uçak ileri doğru hareket ederken gimbali yukarı doğru eğebilir ya da gözlükler aracılığıyla ayarları yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, Kamera menüsünde Gelişmiş Kamera Ayarlarına erişin ve Bozulma Düzeltme öğesini seçin.

Uçuş sırasında

Engellerden kaçınma ve uçuş modları

FPV drone üzerinde dört engelden kaçınma sensörü vardır - ikisi uçağın önünde ve ikisi düşük ışıklı ortamlarda hassas harekete yardımcı olan yardımcı bir ışıkla birlikte. Engelden kaçınma sensörleri yalnızca drone 'N' veya Normal modda uçtuğunda çalışır. Bu mod yeni başlayanlar için uygundur ve ilk kez bir FPV drone ile uçanlar için şiddetle tavsiye edilir.

Ayrıca normal modda 50 km / sa (31 mil / sa) ile uçmakla sınırlı olacaksınız. Drone, tüm zaman boyunca stabilize olur ve ileriye veya aşağıya bakan bir engele yaklaşırsa yavaşlar. 'S' veya spor modu, engellerden kaçınma sensörlerini devre dışı bırakır ve heyecan faktörünü artırır. Drone, 97 km / saate (60 mil / sa) kadar hareket edebilir ve tüm uçuş boyunca irtifa ve stabilizasyonu korurken, sınırlı açılarda eğim ve yuvarlanma gerçekleştirebilir.

Uzmanlara 'M' veya manuel mod ayrılmıştır. İlk başta, manuel modun bir düğmeye basarak uzaktan kumandayla tetiklenebileceğine inanılabilir. Bu biraz daha karmaşık. Acro modunda bir drone kullanmak en azından söylemek zor. Bir insansız hava aracını çevirmek ve yuvarlamak eğlenceli görünürken, gerçekte, yönünüzü şaşırtmak kolaydır. DJI, ilk kez kullanan bir kullanıcının yanlışlıkla uzaktan kumandadan manuel modu etkinleştirmesinin potansiyel tehlikesini tahmin etti.

Sonuç olarak, kullanıcılar gözlükler aracılığıyla menü seçeneklerinden bir dizi adımla yalnızca manuel modu etkinleştirebilirler. Bu modda 140 km / saate (87 mil / sa) kadar uçabileceğinizi ve Acil Durum Freni ve Hover hala etkinleştirilebildiğinde bile kontrolü kaybetmenin yeterince kolay olduğunu ekleyin.