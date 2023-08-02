DOF Robotics’ten Müşteri Odaklı Yenilikler

Gerçekleştirdikleri müşteri memnuniyeti anketlerinin, müşterilerin mevcut ürünlerde görmek istedikleri özellikler konusunda kendilerine ışık tuttuğunu belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Müşteri memnuniyeti anketlerimizde bize çok değerli geri dönüşler oldu. Bu geri bildirimleri ARGE, tasarım ve satış pazarlama ekiplerimizle detaylı bir şekilde tartışarak bazı ürünlerimizi geliştirmeye karar verdik. Örneğin Hurricane ürünümüzün tematiğinde değişikliklere gittik. Ayrıca, hareket yazılım kodlarında iyileştirmeler yaparak ürünlerimizin performanslarını da artırdık” dedi.

“Homeland ile heyecan doruklara ulaşacak”

“Müşteri odaklı çalışmaya devam edeceğiz”

Müşterilerine daha çekici seçenekler sunabilmek için yeni bir film geliştirmeye karar verdiklerini aktaran Mertcan, “Yaklaşık 1 yıl süren senaryo hazırlığı sonucunda 'Homeland' filmimizi hayata geçirdik. Günümüzden binlerce yıl sonrasında geçen Homeland’da insanlık uzayda koloniler kurmuş, farklı gezegenlerde yaşamaya başlamış durumda. İnsanlık uzayda yaşayan başka canlılar ile karşılaşır ve karşılaşma sonrası yaşanan savaşlarda ağır yaralar aldığı gezegenlerde kaçak şekilde yaşamaya başlar. İnsanlığın uzaylılarla savaşmak adına karşı bir direnişe hazırlandığı Homeland’da sanal gerçeklik ile izleyiciler için heyecan doruklara ulaşacak” dedi.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam ederek, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirten Mertcan, “Müşteri odaklı çalışmalarımızla yeni ürünler geliştirirken var olan ürünlerimizi de geliştirmeyi sürdürerek ülkemizi robotik teknolojilerde yurt dışında temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DOF Robotics Hakkında:

Eğlence simülatörleri ve hareket robotları üzerinde çalışan DOF Robotics, sadece Türkiye’nin değil Avrupa, Asya ve Amerika Kıtalarının en hızlı, dinamik ve adrenalin derecesi yüksek eğlence simülatörlerini üretiyor. Firmanın, dünya çapında edindiği tecrübe ve kuvvetli mühendislik altyapısı, türünün en iyi eğlence simülatörlerinin üretimini yapmasına olanak sağlıyor. Universal Studios, Marvel gibi dünyaca ünlü firmalar ile ortak projeler yapan DOF Robotics, IAAPA üyesi olup, Global Exhibitorunvanı ile birliğin dünya çapındaki bütün fuarlarına katılıyor. Eğlence sektörünün en prestijli ödülü olan IAAPA Brass Ring Award, Golden Pony ve Shining Stars gibi Uluslararası arena da yüksek prestijli ödülleri sektörün köklü firmalarını geride bırakarak toplamaya devam ediyor. Ayrıca birçok sektörde yerini alan DOF Robotics, Eğlence Parkı, Tema Park ve bunlar gibi eğlence alanlarına projeler üreterek simülasyon sistemlerinin geliştirilmesine de öncülük ediyor. Özellikle ABD ve Çin ticari faaliyetinin en yoğun olduğu pazarlardır.