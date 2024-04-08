DogGO, Pet dünyasının Super App’i olmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin öncü paya dayalı kitle fonlama platformlarından Startup Burada, girişimcilerle yatırımcıları buluşturmaya devam ediyor. Startup Burada aracılığıyla ikinci kez yatırım turuna çıkmaya hazırlanan Türkiye’nin ilk ve tek pet hizmetleri platformu DogGO, alacağı yatırımla hizmet gamını artırarak pet dünyasının Super App’i olmayı hedefliyor.

Hedef Holding bünyesinde yer alan İnfo Yatırım’ın 30 yıllık ‘yatırım’ tecrübesinden aldığı güçle yatırımcı ve girişimcinin buluşma adresi olan kitle fonlama platformu Startup Burada, inovasyon içeren fikirleri desteklemeyi sürdürüyor. 2022 yılında Startup Burada aracılığıyla 5,4 milyon TL yatırım alan Türkiye’nin ilk ve tek pet hizmetleri platformu ve kontrollü pazar yeri DogGO, ikinci kez Startup Burada üzerinden yatırımcıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni yatırım turunu 10-12 milyon TL bandında kapatmayı hedefleyen DogGO, alacağı yatırımla hizmet yelpazesini genişletmenin yanı sıra yurt dışı pazara açılmayı planlıyor. DogGO’nun ana hedefi ise pet dünyasının Super App’i olmak.

Startup Burada Yatırım Komitesi Üyesi Kerem Özten konuyla ilgili şunları söyledi: “Startup Burada olarak girişimlerin yolculuğuna eşlik etmek bizim için son derece önemli. Dünyada eğitimli gezdirici/bakıcılarla evcil hayvan sahiplerini şeffaf takip süreciyle buluşturan ilk ve tek platform DogGO’nun 2022 yılından beri büyüme yolculuğuna eşlik ettiğimiz için heyecanlıyız. Bu benzersiz ve inovatif girişime olan desteğimizi sürdürüyor, DogGO'nun başarı hikayesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

“Yatırımcılara ve girişimcilere ‘Geleceğin Burada’ diyoruz”

Startup Burada’nın kitle fonlama aracılığıyla yatırımı tabana yaydığının altını da çizen Özten, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Platformumuz üzerinden her ölçekte yatırımcının girişimlerin geleceğine ortak olmalarını mümkün kılıyoruz. Bugünün inovatif fikirlerinin geleceğin büyük şirketlerine dönüşmesi için küçük miktarlarla dahi çok sayıda yatırımcı bulmasına olanak tanıyoruz. İşin özünde yatırımcılara ve girişimlere ‘Geleceğin Burada’ diyoruz.”

250 binin üzerinde kullanıcı, yüzde 98’i aşkın müşteri memnuniyeti

DogGO Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Oğul Gürsoy ise şöyle konuştu: “DogGO olarak kullanıcılarının evcil hayvanlarına dair detaylı bir profil alarak, uygulama sayesinde kolay hizmet talep edebilme ve takip özelliği, akıllı ve uygun eşleşme ve evcil hayvanının tüm ihtiyaçlarına destek olabilen 7/24 müşteri hizmetleri sunuyor, istikrarlı bir biçimde büyümemizi sürdürüyoruz. Şu anda platformumuz üzerinde 15 binden fazla eğitimli bakıcımız bulunuyor. Bugüne kadar 400 binin üzerinde başarılı hizmet sağladık ve DogGO’nun kullanıcılarının geri bildirimlerine dayanarak edinilen veriye göre yüzde 98,2 oranında müşteri memnuniyetine ulaştık. Uygulamamızda 250 binin üzerinde kullanıcı ve on binlerce pet profili kayıtlı. Ayrıca kurumsal firmalarla çalışanlarına veya kullanıcılarına yönelik anlaşmalar yaparak tüm pet ailelerinin ihtiyaç anında DogGO’dan yararlanmasını sağlıyoruz.” Aldıkları ilk yatırımla 2023 yılında İzmir ve Ankara’ya açıldıklarını ve hizmetlerini çeşitlendirdiklerini aktaran Gürsoy, ikinci yatırım turuyla birlikte pet sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir Super App olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyeceklerini hedeflediklerini söyledi.