Dolandırıcılar masum gezginlerin peşinde

Tatil sezonu tüm hızıyla devam ederken, dünyanın dört bir yanında internet üzerinden cazip seyahat olanakları, uygun fiyatlı konaklama yerleri ve makul fiyatlı uçuşlar aranıyor. Kaspersky araştırmacıları, dolandırıcıların ucuz uçak biletleri, konaklama rezervasyon fırsatları ve tatil paketleri sunarak durumdan şüphelenmeyen kullanıcılardan faydalandığını gözlemledi.

Kaspersky araştırmacıları yaptıkları araştırmada tatilcilerin dolandırıcılıktan kaçınmasına yardımcı olmak için kurbanları ikna etmek üzere kullanılan yaygın dolandırıcılık planlarını ve dolandırıcılıktan uzak bir tatil planlamaya yönelik değerli tavsiyeleri özetledi:

Bilet dolandırıcılığı

Kaspersky araştırmacıları, ucuz uçak bileti sunduğunu iddia eden çok sayıda dolandırıcı web sitesi keşfetti. Bu iyi hazırlanmış kimlik avı sayfaları genellikle tanınmış havayolu hizmetlerini ve bilet servislerini taklit ediyor. Hatta bazıları meşru servislere arama istekleri göndererek ve alınan bilgileri müşteriye sunarak gerçek uçuş ayrıntılarını gösteriyor. Ancak bu dolandırıcılar vaat edilen biletleri sunmak yerine paranızı çalmayı ve kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanmayı hedefliyor. Bu, banka bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi karanlık ağda satmayı içerebiliyor.

Konaklama dolandırıcılığı

Seyahat planlamasının ikinci önemli adımı konaklama için yer bulabilmek. Bu da dolandırıcıların istismarı için popüler bir fırsat oluşturuyor. Yaygın konaklama dolandırıcılığı, tatil amaçlı kiralık ev veya daireler için sahte çevrimiçi listelemeleri içeriyor. Dolandırıcılar, popüler platformlarda cazip fotoğraflar ve düşük fiyatlar sunarak gezginleri cezbedecek cazip ilanlar oluşturuyor. Ancak rezervasyon yapıldıktan ve ödeme gönderildikten sonra konaklama yerinin var olmadığı ortaya çıkıyor. Bir başka konaklama dolandırıcılığı türü de otel rezervasyonlarını hedef alıyor. Dolandırıcılar, bu amaçla yasal otel rezervasyon platformlarını taklit eden sahte web siteleri kuruyor. Bu web siteleri genellikle kullanıcılardan Facebook veya Google kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapmalarını istiyor, bu da dolandırıcıların kurbanların sosyal medya veya e-posta hesaplarına yetkisiz erişim elde etmelerini sağlıyor. Bu durum kimlik hırsızlığına, yetkisiz işlemlere ve diğer kötü niyetli faaliyetlere yol açabiliyor.



Giriş bilgilerini isteyen kimlik avı sayfası örneği

Anket ve hediye dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, aldatmaya yönelik web siteleri oluşturuyor veya katılımcıların seyahat anketini tamamlayarak 100 ABD doları gibi bir ödül kazanabileceklerini iddia eden e-postalar gönderiyor. Bu dolandırıcılar genellikle insanların maddi kazanç elde etme arzusundan ve fikirlerini paylaşma isteklerinden faydalanıyor. Aslında bu anketler ödülü ulaştırma bahanesi altında isim, adres, telefon numarası ve hatta finansal detaylar gibi kişisel bilgileri toplamak üzere tasarlanıyor. Gerçekte vaat edilen ödül asla teslim edilmiyor ve sağlanan bilgiler kimlik hırsızlığı, finansal hesaplara yetkisiz erişim gibi amaçlar için kullanılıyor. Bunun da ötesinde söz konusu anket genellikle siteyi arkadaşlarınızla paylaşma talebiyle sona eriyor, böylece onların da ödül kazanabileceği vaat ediliyor. Bu gibi durumlarda siber suçlular, dolandırıcılığı daha da yaymak için bizzat kurbanları araç olarak kullanıyor.

Sahte bir anket örneği

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şunları söylüyor: "Dolandırıcılar her zaman masum gezginlerin peşinde ve dolandırıcılık için onların tatil heyecanını hedef alıyor. Sahte bilet servislerinden konaklama ve anket dolandırıcılığına kadar, bu tür dolandırıcılar para ve kişisel bilgileri çalmak için çeşitli taktikler kullanıyor. Bu nedenle gezginlerin uyanık olmaları ve çevrimiçi seyahat faaliyetlerine katılırken dikkatli davranmaları çok önemli. Bu tuzaklara düşmemek için web sitelerinin gerçekliğini doğrulayın, güvenilir rezervasyon platformlarını kullanın ve uygun doğrulama yöntemleri olmadan asla kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmayın. Unutmayın ki biraz şüpheci olmak, güvenli ve dolandırıcılıktan uzak bir tatil geçirmenizi sağlayabilir."

Kaspersky uzmanları, tatil planlarken kendinizi korumanız için aşağıdakileri öneriyor:

Saygın web sitelerinden hizmet adın. Rezervasyon yaparken güvenilir ve iyi bilinen seyahat rezervasyon platformlarını, havayolu şirketlerini ve otel web sitelerini kullanın. İnanılmaz derecede düşük fiyatlar sunan, aşırı kişisel bilgi isteyen, tanıdık olmayan veya şüpheli web sitelerine karşı dikkatli olun.

Web sitesinin gerçekliğini doğrulayın. Herhangi bir işlem yapmadan veya kişisel bilgilerinizi vermeden önce web sitesinin URL'sinde güvenli bağlantı olup olmadığını iki kez kontrol edin (adresin yanında "https" ve asma kilit simgesini arayın). Küçük yazım hataları veya alışılmadık alan adları olan web sitelerine karşı dikkatli olun, çünkü bunlar dolandırıcılık faaliyetinin işareti olabilir.

Yorumları okuyun ve araştırma yapın. Gitmeyi planladığınız konaklama yerlerini, havayollarını veya seyahat acentelerini iyi araştırın. Diğer gezginlerin deneyimleri ve olası tehlike işaretleri hakkında fikir edinmek için saygın kaynakların yorumlarını okuyun.

Güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü sizi seyahat kimlik avı da dahil olmak üzere bilinen ve bilinmeyen tüm dolandırıcılık türlerine karşı koruyacaktır.

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