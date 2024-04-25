Dragonflight 4. Sezon Başladı

Azeroth'un Savaşçıları, Ejderha Adaları'nda ve adaların altında gizlenmiş birçok tehdidi alt etti. Yeni çıkan 4. Sezon, oyuncuları destansı ödüller kazanabilmeleri için patron savaşlarını yepyeni bir şekilde deneyimlemek üzere Dragonflight'ın birçok zindanını ve baskınını tekrar ziyaret etmeye davet ediyor.

Bu remix tarzı sezonda oyuncuların dört gözle beklediği bazı unsurlar:

Awakened Baskınlar

Enkarnelerin Mahzeni, Gölgeli Kazan Aberrus ve Amirdrassil, Rüya'nın Umudu, yani Dragonflight baskınlarının üçü de yeni ödüllerle ve farklı zorluklar sağlamak adına uygulanabilecek etkilerle güncellenecek.

4. Sezonda Mythic+ Sistemi

Sekiz Dragonflight Zindanının hepsi, 4. Sezon rotasyonunda olacak.

4. Sezon ayrıca Mythic+ için özel blog ön izlememizden daha fazla bilgi edinebileceğin yenilenmiş bir zorluk ve ödül ilerleme sistemi de sunuyor.

4. Sezonda PVP

PVP oyuncuları için, Draconic Gladiator ve Draconic Legend gibi yeni sezonluk ünvanlar da dâhil olmak üzere güncellenmiş ekipmanlar ve ödüller mevcut olacak!

4. Sezon hakkında daha fazla bilgi için World of Warcraft web sitesine göz atmayı unutma.