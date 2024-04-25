Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dragonflight 4. Sezon Başladı

eni çıkan 4. Sezon, oyuncuları destansı ödüller kazanabilmeleri için patron savaşlarını yepyeni bir şekilde deneyimlemek üzere Dragonflight'ın birçok zindanını ve baskınını tekrar ziyaret etmeye davet ediyor.

25 Nisan 2024 Perşembe 13:20
Dragonflight 4. Sezon Başladı






Dragonflight 4. Sezon Başladı

Azeroth'un Savaşçıları, Ejderha Adaları'nda ve adaların altında gizlenmiş birçok tehdidi alt etti. Yeni çıkan 4. Sezon, oyuncuları destansı ödüller kazanabilmeleri için patron savaşlarını yepyeni bir şekilde deneyimlemek üzere Dragonflight'ın birçok zindanını ve baskınını tekrar ziyaret etmeye davet ediyor.  

Bu remix tarzı sezonda oyuncuların dört gözle beklediği bazı unsurlar:

Awakened Baskınlar
Enkarnelerin Mahzeni, Gölgeli Kazan Aberrus ve Amirdrassil, Rüya'nın Umudu, yani Dragonflight baskınlarının üçü de yeni ödüllerle ve farklı zorluklar sağlamak adına uygulanabilecek etkilerle güncellenecek. 
4. Sezonda Mythic+ Sistemi
Sekiz Dragonflight Zindanının hepsi, 4. Sezon rotasyonunda olacak.
4. Sezon ayrıca Mythic+ için özel blog ön izlememizden daha fazla bilgi edinebileceğin yenilenmiş bir zorluk ve ödül ilerleme sistemi de sunuyor. 
4. Sezonda PVP
PVP oyuncuları için, Draconic Gladiator ve Draconic Legend gibi yeni sezonluk ünvanlar da dâhil olmak üzere güncellenmiş ekipmanlar ve ödüller mevcut olacak!
4. Sezon hakkında daha fazla bilgi için World of Warcraft web sitesine göz atmayı unutma. 

Anahtar Kelimeler:
OyunDragonflight
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TURKSAT-6A temmuz ayında yörüngeye fırlatılacak
TURKSAT-6A temmuz ayında yörüngeye fırlatılacak
Stellantis’ten LiDAR teknolojisi ile mobiliteye yeni yatırım
Stellantis’ten LiDAR teknolojisi ile mobiliteye yeni yatırım
Giyilebilir cihazlar gizlilik riski taşıyor mu? 
Giyilebilir cihazlar gizlilik riski taşıyor mu? 
Siber Anadolu Toplulukları'ndan Öncü Etkinlik
Siber Anadolu Toplulukları'ndan Öncü Etkinlik
DogGO, Pet dünyasının Super App’i olmaya hazırlanıyor
DogGO, Pet dünyasının Super App’i olmaya hazırlanıyor
ESET uyardı | Fotoğraflara saklanan zararlı yazılımlar
ESET uyardı | Fotoğraflara saklanan zararlı yazılımlar
Help Steps'in rekor bağışı fark yarattı
Help Steps'in rekor bağışı fark yarattı
Seçim sandığına giderken telefonunuz hacklenmesin
Seçim sandığına giderken telefonunuz hacklenmesin
Global oyun sektörü işten çıkarmalarla sallanıyor
Global oyun sektörü işten çıkarmalarla sallanıyor
Android üzerinden WhatsApp kullananlara çok önemli uyarı
Android üzerinden WhatsApp kullananlara çok önemli uyarı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim