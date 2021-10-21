Dünya'da ilk | Sismik teknoloji ile depremin etkisi sıfırlanacak

Girişimci firmaları ve oyuncularını Türkiye’de buluşturacak fuar, Türkiye’nin bölgesel bir veri merkezi konumuna ulaşmasına katkı sağlamaya devam edecek. Fuar, Türkiye ve Avrasya Bölgesi sınırlarında on milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip veri merkezi sektöründe Türkiye’nin kendi verisini kendi içerisinde barındıran bir ülke olmasında önemli bir rol üstlenecek. Dünyada ilk olan ve ilk kez DCF’de sergilenecek sismik sistem sayesinde data merkezleri olası bir deprem durumunda zarar görmeyecek…

Fuarda, bir araya gelecek profesyonellerin yeni teknoloji ile geliştirmiş olduğu eşsiz tasarımlar sunulacak. Dünya’da ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip teknolojiler sergide yer bulacak.

DEPREM ESNASINDA VERİLERİ ÇALIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Sistem odaları için Deprem Koruma Sistemi – SP6000 Sismik İzolasyon Tablası dikkat çekici tasarımıyla fuarda yer alacak. İleri teknolojiyle geliştirilen ürün, zarar verici şok dalgalarının ve titreşimlerin hareket yolunu ortadan kaldırma veya önemli derecede azaltma özelliğine sahip. Her boyutta teknoloji kabinetinin altına yerleştirilebilen Sismik İzolasyon Tablası, geleneksel yöntemlerden çok daha farklı olan zararlı etki azaltma özelliğiyle üstünlüğünü ispat etmiş bir teknolojiyi sunuyor. Sismik aktivite sırasında zararlı şok ve titreşimi ayırarak hassas elektronik bileşenleri korumak için tasarlanan ürün, diğer tüm çevresel sistemlerin (elektrik, jeneratör gibi) çalışmaya devam etmesi halinde, izole edilmiş ekipman büyük bir deprem sırasında verileri çalıştırmaya ve işlemeye devam ediyor.

DÜNYA’DA BİR İLK DEPREM ETKİSİNİ AZALTAN SİSTEM

Dünya’da ilk özelliğe sahip teknolojisiyle Sismik Yüzer Döşeme olarak ün kazanan SP9000 ürünü, orta ve büyük ölçekli veri merkezi, deprem önlemleri için çözüm getirme kategorisinde yer alıyor. Yeni teknolojiyi kullanarak deprem etkisini azaltan sismik izolatörlü yükseltilmiş döşeme sistemi, tek bir parça halinde hareket ederek deprem sırasında yıkıcı sarsıntılardan koruyor.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEM İLE VERİ KAYIPLARI ÖNLENİYOR

Türkiye’nin ilk ve tek seri üretimi olan yüzde 100 yerli ve milli Akü İzleme ve Yönetim Sistemi (AİS), kendi alanı çerçevesinde Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünlerin yerini alıyor. Sistem, geliştirdiği teknolojisiyle kritik enerji altyapılarının (Veri merkezi, Havalimanı, Endüstriyel tesis, Marin, Petrokimya) akü kesintisinden kaynaklı kayıpların önüne geçiyor. Uzaktan erişim izni ile her yerden yönetebilme ve kontrol altında tutabilme imkânı sunan AİS ile önleyici faaliyetler zamanında gerçekleştirilerek, iş sürekliliği kesintisiz olarak sağlanıyor.

DCF DATA CENTER EXPO HAKKINDA:

28-30 Ekim 2021 tarihleri arasında üç gün sürecek DCF Data Center Expo; tüm Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika’dan 30 ülkenin bilişim teknolojileri profesyonellerini, girişimci firmaları ve uzman konuşmacıları bir araya getirecek. DCF Data Center Expo; Kamu Kuruluşları, Endüstriyel Üreticiler (Otomotiv, Beyaz Eşya, Ambalaj gibi), Banka ve Finans, Call Center, Telekomünikasyon Kurumları, Sigorta, Data Center İşletmecileri, Sağlık Kurumları, Tekstil, İnşaat, Ulaştırma (Hava Yolları, Deniz Yolları gibi), Enerji, Turizm, Kimya, Gıda, Basın Yayın sektörlerinin bilişim yöneticilerine hitap ediyor.