

Dünya Kupası’nda golü siz yemeyin

Siber güvenlik şirketi ESET dünya kupası temalı dolandırıcılık yöntemlerini inceledi, internet kullanıcılarının zarar görmemesi için önerilerde bulundu. Sizi yetkisiz internet sitelerine yönlendiren WhatsApp mesajları, sahte çekilişler, sahte sosyal medya hesapları veya kötü amaçlı reklamlar sizi gafil avlayabilecek yöntemler arasında yer alıyor. Şüpheli reklam ve mesajlara karşı dikkatli olun.

Çekiliş dolandırıcılıkları

Daha önce denenip test edilmiş bu dolandırıcılık yöntemi ile dolandırıcılar, kurbanlarını maçları yerinden izleyebilecekleri bir para ödülü, bilet veya konaklama paketi kazandıklarına inandırırlar. Asıl amaçları kişisel verilerinizi paylaşmanızı veya farkında olmadan cihazınızdaki bilgilere erişen kötü amaçlı yazılımlar indirmenizi sağlamaktır.

Sahte internet siteleri

Bilet dolandırıcılıkları

Detaylara dikkat etmediğiniz takdirde ikna edici bir kimlik avı dolandırıcılık türü ise gerçekmiş gibi görünen yetkisiz internet siteleridir. Bu internet sitelerine yönlendiren bağlantılar, istenmeyen e-postalar, sahte sosyal medya hesapları veya tartışma forumları ile dağıtılıyor. Bu siteler kişisel ve finansal verileri, giriş bilgileri ile diğer hassas bilgileri çalmak için veya kurbanların cihazlarına kötü amaçlı yazılımlar yüklemek için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Bugüne kadar pek çok kişi, kendilerine satılık bilet teklif eden “FIFA yetkililerinin” onlarla e-posta yoluyla iletişime geçtiğine dair şikayette bulundu. Maçları yerinden izlemek için bilet almak istiyorsanız dolandırıcılara dikkat etmeniz gerekiyor. Katar 2022 için yalnızca dijital bilet satıldığını belirtmekte fayda var. Bunun tek istisnasını ise Doha, Katar’daki iki bilet gişesinden yalnızca kişinin kendisinin satın alabildiği son dakika biletleri oluşturuyor.

Diğer dolandırıcılık yöntemleri

Geçtiğimiz günlerde FIFA Inu isimli bir kripto para birimi yayınlandı ve sürekli bir artışın ardından yaşadığı ani düşüş nedeniyle çok geçmeden bunun bir kripto para birimi dolandırıcılığı olabileceğine ilişkin suçlamalar ortaya çıktı. Ancak kurucuları, bu suçlamaların asılsız olduğunu söylüyor.

Dünya Kupası temalı olsun veya olmasın dolandırıcılardan korunmanın yolu birkaç basit kuraldan geçiyor:

Bir bilet almadıysanız bir çekiliş de kazanamazsınız. Birisi size aksini iddia ediyorsa bu bir dolandırıcılık yöntemidir.

Ödül almak için birine ödeme yapmayın. Ön ödeme şemaları paranızı çalmaya yönelik birer oyundur.

Kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olun. E-postaların meşruluğundan emin değilseniz, hatta bunlar istenmeyen mesajlarsa ve kişisel verilerinizi talep ediyorsa bu e-posta veya mesajlardaki bağlantılara ya da eklere tıklamayın.

Ziyaret ettiğiniz internet sitelerine dikkat edin. Bir internet sitesi sizden para ya da kişisel bilgilerinizi istiyorsa her zaman dil bilgisi ve yazım hatalarına, garip URL adreslerine, eksik güvenlik sertifikalarına veya bir şeylerin yanlış gittiğini gösteren diğer işaretlere karşı gözünüzü dört açın.

Her isteyene kişisel bilgilerinizi vermeyin. Kişisel bilgileriniz hemen dolandırıcılık için kullanılacağı gibi daha sonrasında karanlık ağda da satılabilir.

Tüm hesaplarınızda, özellikle de hassas bilgilerinizi içeren hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın. Bu durum, çalınan/kimlik avı ile ele geçirilen şifrelerle bilgisayar korsanlarının hesaplarınızı kırıp açma ihtimallerini azaltır.

Kimlik avı koruması özelliği olan saygın ve çok katmanlı güvenlik yazılımları kullanın.