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Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor

MY.GAMES, Warface’i daha erişilebilir ve ilgili çekici hale getirmek için Türkçe dil desteği ve dublaj ile Türk oyuncuların beğenisine sunuyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 18:10
Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor

Uluslararası yayıncı ve oyun geliştiricisi MY.GAMES, dünya çapında 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip Warface’in Türkiye sunucularını resmi olarak açtığını duyurdu. 

Aksiyon dolu modern çevrimiçi FPS oyunu Warface’in yeni özelleştirilmiş sunucusu İstanbul’da yer alacak. Yeni sunucuyla Türk oyuncular için daha iyi bir bağlantı, çevrimiçi performans, kısa bekleme süresi ve sorunsuz eşleştirme sağlanması hedefleniyor.

MY.GAMES Franchise Yöneticisi Ivan Pabiarzhyn “Warface’in Türkiye’deki varlığını genişletmekten heyecan duyuyoruz. Warface, uzun yıllardır bilgi birikimimizi aktardığımız çok özel bir yapım. Artık Türk oyuncuların da oyunun keyfini sonuna kadar çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz.” dedi.
 

MY.GAMES, Warface’i daha erişilebilir ve ilgili çekici hale getirmek için Türkçe dil desteği ve dublaj ile Türk oyuncuların beğenisine sunuyor.
            2013'te dünya çapında piyasaya sürülen ve PC, PlayStation 4, Xbox One’dan ücretsiz olarak indirilebilen Warface, popüler bir çevrimiçi FPS oyunu. Warface’te oyuncular, askeri birliğin bir mensubu olarak kendilerini özel bir askeri şirket olan Blackwood'un kötü planlarını alt edecekleri devasa bir çevrimiçi savaşın ortasında buluyor. 
        Yenilikçi ve kendine has yapısını geleneksel bir oynanış şekliyle aynı potada eriten Warface, oyuncuları egzotik ve zorlu PVE görevleriyle ve çeşitli dinamik PVP modlarıyla başbaşa bırakan Co-Op modlarına sahip.
Hangi mod oynanırsa oynansın Warface’te başarı, benzersiz ekipmanların ve karakter sınıflarının ekip çalışmasında doğru kullanımından geçiyor.
          Eleştirmenlerce beğenilen oyun, Tüfekçi, Sniper, Sıhhiyeci, Mühendis gibi geleneksel sınıflar ve SED (Synthetic Engineered Double) adı verilen özel bir insansı robot türü ile toplam 5 oynanabilir sınıf sunuyor. Zafere ulaşmak için her sınıf, kendi beceri ve araçlarıyla birlikte geliyor.

Warface cephaneliği, 400'den fazla gerçekçi askeri silah ve ek yetenekler sunan donanımın yer aldığı modern silahlar için etkileşimli bir rehber niteliğinde. Ayrıca Warface, yüzlerce ekipman öğesi ve silah görünümü ile oyuncuların teçhizatlarını diledikleri gibi özelleştirmesine olanak tanıyor.
Anahtar Noktalar
●    Oyun adı: Warface
●    Geliştirici ve yayıncı: MY.GAMES
●    Platformlar: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch*, PS5 ve Xbox Series X | S (Geriye dönük uyumluluk aracılığıyla)
●    Sınıflar: Tüfekçi, Sniper, Sıhhiyeci, Mühendis ve SED (Synthetic Engineered Double)
●    Silahlar: 400'den fazla gerçekçi silah ve ek donanım
●    Mevsimsel güncellemeler: Her şey ücretsiz olarak mevcuttur. (Yeni PvE görevleri, yeni görevler ve yeni haritalar, yeni silahlar ve başarımlar, teknik ve oynanış iyileştirmeleri)

* - yerel Nintendo eShop'un mevcut olduğu ülkelerde geçerlidir.

Warface Hakkında

Warface, 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuyla PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’ten ücretsiz olarak indirilebilen, oldukça popüler bir FPS oyunudur. Warface, MY.GAMES tarafından geliştirilmekte ve dünya çapında yayınlanmaktadır.

MY.GAMES Hakkında

MY.GAMES, uluslararası bir oyun markası (Mail.ru Group'un bir parçası) ve önde gelen bir Doğu Avrupa çevrimiçi eğlence şirketidir. Rusya, Avrupa ve ABD'de 11 bölge ofisi, 1.800'den fazla personel ve 12 geliştirme stüdyosundan oluşmaktadır. MY.GAMES, PC, konsollar ve mobil cihazlar için oyunlar geliştirir. Şirket portföyünde War Robots, Hustle Castle, Left to Survive, Skyforge, Legend: Legacy of the Dragons ve Allods Online dahil olmak üzere 150'den fazla oyun ile 80'den fazla proje yürütmektedir. MY.GAMES portföyünde Warface, ArcheAge, Perfect World, Revelation Online, Conqueror's Blade, Lost Ark ve daha bir çok ünlü oyunları bulundurur. MY.GAMES oyunlarına şimdiye kadar 700 milyondan fazla oyuncu kayıt olmuştur. Şirket ayrıca kendi medyasını geliştirmekte ve MY.GAMES Store platformunu işletmektedir. Bunun yanında özel bir yatırım bölümüne (MGVC) sahip olup; oyun, e-spor ve çok daha fazla hizmeti de desteklemektedir.

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Son Güncelleme: 18.02.2021 18:14
Anahtar Kelimeler:
WarfaceWarface TürkiyeMY.GAMES
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