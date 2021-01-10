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Eczaneler için Latince bilen arama motoru

Eczanelere özel pazar yeri hizmeti sunan Novadan, eczacıların daha hızlı ve doğru ürün bulmalarını sağlayan arama motoru teknolojisi geliştirdi

10 Ocak 2021 Pazar 11:34
Eczaneler için Latince bilen arama motoru

Eczaneler için Latince bilen arama motoru


.Novadan, eczanelere özel yeni arama motoru geliştirdi. "Bunu mu demek istediniz?" önerisini yapay zekayla birleştiren Novadan, aranan ürünün ismi yanlış yazılsa bile doğru ürünü bulacak şekilde geliştirdiği çözümü eczacılarla buluşturdu.

Eczanelerinin sağlık ürünü ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tedarik eden pazar yeri Novadan, eczacıların hayatlarını teknolojik yeniliklerle kolaylaştırıyor. Novadan’ın web sitesi içinde yer alan arama motorunu yapay zeka teknolojisi ile destekleyen çözüm, aranan ürünün ismi yanlış yazılsa bile doğru ürünün bulunmasını sağlıyor.

İnsan hatasını düzelten yapay zeka 

Çözüm, sağlık ürünlerinin Latince isimlerinin yanlış veya eksik yazılması durumunda bile doğrusunu öneriyor. Ayrıca telaffuz hatalarını da gidererek aranılan ürünlere ulaşmayı kolaylaştırıyor. Eczacıların iş süreçlerine hız kazandırarak verimliliği artırmalarına katkı sağlayan platform, kullandığı yapay zeka teknolojisiyle eczacıların ihtiyaç duyduğu ürünü bulunamaması sorununu ortadan kaldırıyor.

Yerli ve milli girişim yatırım yapmaya devam ediyor

Faaliyete başlamasından 4 ay sonra, 2 milyon TL yatırım alarak 10 milyon TL değerlemeye ulaşan Novadan’ın Kurucu Ortaklarından Haki Poyraz, konula ilgili olarak şunları söyledi: “Eczacılara iş süreçlerinde hız ve zaman kazandıran Novadan olarak, eczacıların aradıkları sağlık ürünlerine kolay ulaşmayı mümkün kılmayı amaçladık. Eczacılar ve eczane çalışanları için geliştirdiğimiz arama motoru modülü ile bulunamayan ürün kalmayacak, eczacılar zamandan kazanacak. Gerçekleştirdiğimiz yapay zeka yatırımı ile eczacıların iş süreçlerinde verimlilik kazandırırken sağlık sektörünün gelişimini de destekliyoruz.”

Novadan hakkında:

KOSGEB tarafından Ar-Ge ve inovasyon desteği alan Novadan, eczacılık mesleğine gönül vermiş bir eczacı, eczacılık sektöründe 15 yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışmış bir profesyonel ve 15 yıl yurt içinde ve yurt dışında yazılım geliştirmiş bir mühendis tarafından kuruldu. Haziran 2020’de açılan platform, eczane ve eczane çalışanlarını geleceğe taşımayı, sektördeki problemleri çözmeyi hedefliyor.  

Anahtar Kelimeler:
Arama MotoruLatince
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