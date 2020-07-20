Google'da en çok güneş kremi ve uçak bileti aradık

Google’ın EMEA bölgesindeki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) arama analizlerine göre, kısıtlamaların gevşetilmesi ve pandemi ile ilgili umut verici bir atmosfere girilmesi aramalara yansıdı. Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren yapılan aramalar incelendiğinde; Güney Afrika'da “postane”, Birleşik Krallık'ta “halı”, İtalya'da “pizza”, Türkiye'de ise “otomobil” kelimelerinde artış gözlendi.

Taşıt kredisi ve ÖTV yükselişte

Salgın nedeniyle çok sayıda insanın işinden olması, işletmelerin kapanması ve çalışanların ücretsiz izne çıkarılmaları nedeniyle öz geçmiş hazırlama ve iş başvuruları oluşturma konularına ağırlık verildi. Google Arama Trendleri, Belçika'da "öğrenci öz geçmişi", Fransa'da "yazlık iş", Birleşik Arap Emirlikleri'nde "eleman açığı" aramaları arttı. Rapora göre Türkiye'de ise "personel alımı", "taşıt kredisi" ve "ÖTV indirimi" aramaları yükselişte.

İspanya havuzlu ev, Türkiye kamp sandalyesi arıyor

KOBİ’lere Temmuz sonuna kadar ücretsiz dijital pazarlama desteği

Bazı ülkelerde seyahat kısıtlamaları devam ediyor olsa da tatil sezonunun açılması aramaların bu yönde ağırlık kazanmasını beraberinde getirdi. Polonya'da "tatil için kır evleri", İspanya'da "kırsal bölgede havuzlu evler" ve Türkiye'de ise "uçak bileti", "kiralık daire" aramalarındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Türkiye'de aynı zamanda "güneş kremi", "kamp sandalyesi" ve "yürüyüş ayakkabısı" aramaları da artış eğiliminde.

Tüketici ilgi ve alışkanlıklarını yakından takip etmenin etkilerine dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “Sürekli değişen tüketici ihtiyaçları ve davranışları özellikle küçük ölçekli işletmeler için önemli. Tüketicilerin nelere önem verdiğini anlamak ve gerekli hizmeti sunmak için dijital pazarlamanın sunduğu avantajları kullanmak işleri fazlasıyla kolaylaştırıyor. Mevcut müşterilere zamanında hizmet vermek ve potansiyel müşterilere ulaşarak büyümek isteyen KOBİ’lerin yanındayız. Hedef kitlelerine ulaşamayan, rekabette geride kalan tüm KOBİ’lere Temmuz sonuna kadar ücretsiz dijital pazarlama desteği sunuyoruz.” bilgisini verdi.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.