Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5

Acer’ın yeni oyuna başlayan oyuncular için ideal donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarı Nitro 5, güçlü ses özellikleri, çift fanlı soğutma sistemi, zengin bağlantı seçenekleri ve bol depolama alanı ile rekabetçi oyunculara sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor.

29 Aralık 2022 Perşembe 16:18
En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5

En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5

12. Nesil Intel® Core™ i5-12500H işlemci ve NVIDIA GeForce® RTX™ 3050 GPU'dan güç alan Acer Nitro 5 (AN515-58), oyunculara en yeni oyunları keşfetmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi sunarken işlemcinin çoklu görev yürütme esnekliği sayesinde oyunlarda arka plan görevleri, oyununuzu kesintiye uğratmıyor. Ayrıca sohbet ederken, internette gezinirken, canlı yayın yaparken, video kaydederken, düzenleme yaparken ve oyun oynarken performans kaybı da ortadan kalkıyor. 

Nitro 5’te yer alan NVIDIA Ampere mimarisini taşıyan GeForce RTX™ 30 Serisi Dizüstü GPU’lar, enerji verimliliğini 2 kata kadar artırırken, performansı da önemli ölçüde yükseltiyor. GeForce RTX 3050 Serisi Dizüstü GPU’lar en iyi yapımlarda çarpıcı ışın izlemeli grafikleri mümkün kılarken, GPU hızlandırmalı yüzlerce uygulama sayesinde içerik üreticilerin de mükemmel içerikler üretebilmesine imkân veriyor.

Sorunsuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyulan tüm gücü sağlıyor

15,6 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan cihaz, oyunculara en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor. Sahip olduğu 144 Hz tazeleme oranı ile görüntüde bulanıklık olmadan, oyunların tadını akıcı bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. 

Cihazın düşük tepki süresi, görüntülerin en az gölgelenmeyle tertemiz akmasını sağlarken, en zorlu görevlerde bile görüntü kırılmasız, net ve en az düzeyde gölgelenmeli bir deneyim sunuyor. 

Windows 11 yüklü Nitro 5, sahip olduğu çift fan sistemi ve stratejik yerleştirilen dört hava çıkışı sayesinde hep serin kalıyor. Isı yönetimini gerçek zamanlı olarak bizzat gözlemlemek ve yönetmek isteyen kullanıcılar ise CPU/GPU'larını hız aşırtmasına olanak tanıyan yerleşik bir yazılım çözümü olan NitroSense™ ile fan hızını ayarlayabiliyor. Oyun deneyimini tamamlayan DTS:X® Ultra özelliği sayesinde sesler net şekilde, 3 boyutlu uzamsal ses düzeniyle iletiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda oyunlarda rakiplerin nereden geldiğini tam olarak duyabilmeleri konusunda oyunculara önemli bir avantaj sağlıyor. 

Zengin bağlantı seçenekleri ve bol depolama alanı

2,5 kg ağırlığındaki cihaz, yüksek ekran-gövde oranına sahip sade ve şık tasarımlı kasası ile dikkat çekiyor. Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarında HDMI bağlantısı haricinde 1 adet USB 3.2 Nesil 1 Tip A, 2 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip A ve 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip C olmak üzere dört adet USB bağlantı noktası yer alıyor. Cihazın CPU/GPU kombinasyonu, 8 GB DDR4 SDRAM ve sahip olduğu 512 GB SSD ile gelen bol depolama alanı, Killer™ Ethernet E2600 ve Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i bağlantıların getirdiği güçlü ağ performansı ve ile tamamlanıyor. Bu özellikler oyun içerisinde her saniyenin bile önemli olduğu durumlarda, oyunculara ağın kontrolünü ele alma ve hızlı bağlantı için oyun trafiğine öncelik verme konusunda destek veriyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 5, vatanbilgisayar.com üzerinde 23.999 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Acer Hakkında

1976’da kurulan Acer, günümüzde 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük ICT şirketlerinden biridir. Yüzünü geleceğe dönen Acer; donanım, yazılım ve hizmetlerin bir araya gelerek tüketicilere ve işletmelere yeni fırsatlar sunduğu bir dünya oluşturmaya odaklanmıştır. Hizmet tabanlı teknolojilerden Nesnelerin İnterneti, oyunlar ve sanal gerçekliğe kadar birçok alanda Acer; 7000’den fazla çalışanıyla, insanlarla teknoloji arasındaki sınırları kaldıran ürün ve çözümler araştırmaya, tasarlamaya, pazarlamaya, satmaya ve desteklemeye kararlıdır. Daha fazla bilgi için www.acer.com.tr adresini ziyaret edin.

© 2021 Acer Inc. Tüm hakları saklıdır. Acer logosu, Acer Inc’in tescilli ticari markasıdır. Belirtilen veya başka türlü kullanılan diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar ve/veya hizmet markaları ilgili sahiplere aittir. Tüm teklifler önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir ve tüm satış kanallarında geçerli olmayabilir. Belirtilen fiyatlar üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatlarıdır ve bölgeye göre değişebilir. Satış vergileri eklenebilir.

Anahtar Kelimeler:
AcerAcer Nitro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lensa avatarları masum değil | Kullanıcılara önemli uyarı
Lensa avatarları masum değil | Kullanıcılara önemli uyarı
SEO Neden Gereklidir?
SEO Neden Gereklidir?
SMM Panel Nedir?
SMM Panel Nedir?
Instagram Takipçi Satın Almak Neden Önemlidir?
Instagram Takipçi Satın Almak Neden Önemlidir?
WhatsApp veri sızıntısı iddiası | Kaspersky’den uzman görüşü
WhatsApp veri sızıntısı iddiası | Kaspersky’den uzman görüşü
TikTok Fenomenleri Ne Kadar Para Kazanıyor?
TikTok Fenomenleri Ne Kadar Para Kazanıyor?
Dolandırıcıların yeni yöntemi | Popüler siteleri kopyalamak
Dolandırıcıların yeni yöntemi | Popüler siteleri kopyalamak
Dell, Yeni Nesil PowerEdge Sunucularını Tanıttı
Dell, Yeni Nesil PowerEdge Sunucularını Tanıttı
Dünya Kupası’nda golü siz yemeyin 
Dünya Kupası’nda golü siz yemeyin 
Türk mühendisler, SIM kart dolandırıcılarına dur dedi
Türk mühendisler, SIM kart dolandırıcılarına dur dedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim