En popüler oyunlarda kusursuz bir deneyim için Acer Nitro 5

12. Nesil Intel® Core™ i5-12500H işlemci ve NVIDIA GeForce® RTX™ 3050 GPU'dan güç alan Acer Nitro 5 (AN515-58), oyunculara en yeni oyunları keşfetmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi sunarken işlemcinin çoklu görev yürütme esnekliği sayesinde oyunlarda arka plan görevleri, oyununuzu kesintiye uğratmıyor. Ayrıca sohbet ederken, internette gezinirken, canlı yayın yaparken, video kaydederken, düzenleme yaparken ve oyun oynarken performans kaybı da ortadan kalkıyor.

Nitro 5’te yer alan NVIDIA Ampere mimarisini taşıyan GeForce RTX™ 30 Serisi Dizüstü GPU’lar, enerji verimliliğini 2 kata kadar artırırken, performansı da önemli ölçüde yükseltiyor. GeForce RTX 3050 Serisi Dizüstü GPU’lar en iyi yapımlarda çarpıcı ışın izlemeli grafikleri mümkün kılarken, GPU hızlandırmalı yüzlerce uygulama sayesinde içerik üreticilerin de mükemmel içerikler üretebilmesine imkân veriyor.

Sorunsuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyulan tüm gücü sağlıyor

15,6 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan cihaz, oyunculara en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor. Sahip olduğu 144 Hz tazeleme oranı ile görüntüde bulanıklık olmadan, oyunların tadını akıcı bir şekilde çıkarabiliyorsunuz.

Cihazın düşük tepki süresi, görüntülerin en az gölgelenmeyle tertemiz akmasını sağlarken, en zorlu görevlerde bile görüntü kırılmasız, net ve en az düzeyde gölgelenmeli bir deneyim sunuyor.

Windows 11 yüklü Nitro 5, sahip olduğu çift fan sistemi ve stratejik yerleştirilen dört hava çıkışı sayesinde hep serin kalıyor. Isı yönetimini gerçek zamanlı olarak bizzat gözlemlemek ve yönetmek isteyen kullanıcılar ise CPU/GPU'larını hız aşırtmasına olanak tanıyan yerleşik bir yazılım çözümü olan NitroSense™ ile fan hızını ayarlayabiliyor. Oyun deneyimini tamamlayan DTS:X® Ultra özelliği sayesinde sesler net şekilde, 3 boyutlu uzamsal ses düzeniyle iletiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda oyunlarda rakiplerin nereden geldiğini tam olarak duyabilmeleri konusunda oyunculara önemli bir avantaj sağlıyor.

Zengin bağlantı seçenekleri ve bol depolama alanı

2,5 kg ağırlığındaki cihaz, yüksek ekran-gövde oranına sahip sade ve şık tasarımlı kasası ile dikkat çekiyor. Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarında HDMI bağlantısı haricinde 1 adet USB 3.2 Nesil 1 Tip A, 2 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip A ve 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip C olmak üzere dört adet USB bağlantı noktası yer alıyor. Cihazın CPU/GPU kombinasyonu, 8 GB DDR4 SDRAM ve sahip olduğu 512 GB SSD ile gelen bol depolama alanı, Killer™ Ethernet E2600 ve Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i bağlantıların getirdiği güçlü ağ performansı ve ile tamamlanıyor. Bu özellikler oyun içerisinde her saniyenin bile önemli olduğu durumlarda, oyunculara ağın kontrolünü ele alma ve hızlı bağlantı için oyun trafiğine öncelik verme konusunda destek veriyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 5, vatanbilgisayar.com üzerinde 23.999 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Acer Hakkında

1976’da kurulan Acer, günümüzde 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük ICT şirketlerinden biridir. Yüzünü geleceğe dönen Acer; donanım, yazılım ve hizmetlerin bir araya gelerek tüketicilere ve işletmelere yeni fırsatlar sunduğu bir dünya oluşturmaya odaklanmıştır. Hizmet tabanlı teknolojilerden Nesnelerin İnterneti, oyunlar ve sanal gerçekliğe kadar birçok alanda Acer; 7000’den fazla çalışanıyla, insanlarla teknoloji arasındaki sınırları kaldıran ürün ve çözümler araştırmaya, tasarlamaya, pazarlamaya, satmaya ve desteklemeye kararlıdır. Daha fazla bilgi için www.acer.com.tr adresini ziyaret edin.

© 2021 Acer Inc. Tüm hakları saklıdır. Acer logosu, Acer Inc’in tescilli ticari markasıdır. Belirtilen veya başka türlü kullanılan diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar ve/veya hizmet markaları ilgili sahiplere aittir. Tüm teklifler önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir ve tüm satış kanallarında geçerli olmayabilir. Belirtilen fiyatlar üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatlarıdır ve bölgeye göre değişebilir. Satış vergileri eklenebilir.