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ESET, işletmeler için Arctic Wolf entegrasyonunu duyurdu

ESET, işletmelere yeni nesil algılama ve yanıt sunmak için Arctic Wolf ile entegrasyonunu duyurdu

29 Nisan 2024 Pazartesi 09:32
ESET, işletmeler için Arctic Wolf entegrasyonunu duyurdu






 ESET, işletmeler için Arctic Wolf entegrasyonunu duyurdu

İşletmeler için yeni nesil dijital güvenlik alanında dünya lideri olan ESET, modern tehditlere karşı daha fazla görünürlük ve koruma sağlamak için güvenlik operasyonlarında dünya lideri olan Arctic Wolf ile yeni bir entegrasyon kurduğunu duyurdu. 

 

ESET Inspect'i Arctic Wolf'un Güvenlik Operasyonları Platformu'na entegre eden Arctic Wolf müşterileri, farklı ve küresel kaynaklardan gelen büyük miktarda veriyi bir araya getirerek güvenlik duruşlarını geliştirebiliyor.  

 

ESET Kanal Satış Direktörü Trent Matchett, "Günümüzde işletmeler ve kanal topluluğu, siber güvenlik yönetimini basitleştiren, çeşitli saldırı yüzeylerinde tam görünürlük sunan ve sektör liderlerini tek bir mimari altında bir araya getiren teknoloji ekosistemleri talep ediyor. ESET PROTECT Platformuna ve açık API ağ geçidine önemli yatırımlar yaparak ileriye dönük etkileyici bir entegrasyon ortakları kataloğu oluşturduk. Arctic Wolf dünyanın en güvenilir MDR satıcılarından biri ve entegrasyon programımız için heyecan verici bir kilometre taşı" dedi.

Arctic Wolf, her biri sektörün öncüsü Concierge Teslimat Modeli aracılığıyla sunulan Yönetilen Algılama ve Yanıt, Yönetilen Risk, Yönetilen Güvenlik Farkındalığı ve Olay Yanıtlarını içeren çözümlerle bulut tabanlı bir güvenlik operasyonları platformu sağlayarak kuruluşların siber riski sona erdirmesine yardımcı olur. Arctic Wolf'un Concierge Teslimat Modeli, bir kuruluşun ortamını güvende tutmak için ESET Inspect gibi müşterinin teknoloji yığınının telemetrisine dayalı özel risk azaltma rehberliği ve güvenlik içgörüleri sağlar.

Arctic Wolf MDR Başkan Yardımcısı Ian McShane, "Arctic Wolf ve ESET, açıklık ve birlikte çalışabilirliği benimsemenin, kuruluşların talep ettiği olumlu siber güvenlik sonuçlarını sağlamaya yardımcı olmak için gerekli olduğuna dair ortak inancı paylaşıyor" dedi.  "Yeni ESET PROTECT Platform API'si, ESET Inspect verilerinin Arctic Wolf Platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve diğer güvenlik araçlarından gelen telemetri ile birleştirildiğinde Arctic Wolf müşterilerinin sürekli gelişen tehdit ortamına karşı bütünsel koruma elde etmesini sağlıyor."

Bu entegrasyonun bir sonucu olarak, Arctic Wolf müşterilerinin erişim kazanacakları konular şöyle:

Olay Sonrası Analiz ve İyileştirme dahil olmak üzere Gerçek Zamanlı Olay Müdahalesi: ESET Inspect, bir müşterinin uç noktasındaki şüpheli etkinliklerin tespit edilmesini sağlayarak Arctic Wolf'a uyarılar gönderecek ve Arctic Wolf da bir güvenlik araştırması yaparak tehdidi doğrulayacak ve ardından hasarı değerlendirmek ve gelecekteki tehditlere hazırlanmak için elde edilen verilerin analizini takiben anında müdahale uygulayabilecek.

Mevzuata Uygunluk: Müşteriler, uç noktalarındaki tüm etkinliklerin ayrıntılı günlüklerini gerektirebilecek çeşitli düzenleyici standartlara uymak zorunda olduğundan ESET Inspect bu günlükleri sağlayacaktır, böylece Arctic Wolf müşterilerinin uyumluluğu sağlamasına yardımcı olabilir.

Kaynakları Kısıtlı Kuruluşlar için Yönetilen Güvenlik : Birçok kuruluş genellikle dahili güvenlik ekiplerini barındıracak kaynaklardan yoksundur, bu nedenle siber savunmalarına yardımcı olması için Arctic Wolf gibi bir dış ortakla sözleşme yaparlar. ESET Inspect ve verileri sayesinde Arctic Wolf müşterileri, kendi güvenlik personelini işe almak ve eğitmek zorunda kalmadan neredeyse her büyüklükteki kuruluşa yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için daha donanımlı olacaklar.

ESET Inspect, ESET PROTECT platformunun XDR etkinleştirici modülü olarak görev yapar ve ihlal önleme, gelişmiş görünürlük ve düzeltme sağlar. ESET Inspect, olay tespiti, olay yönetimi ve müdahalesi, veri toplama, tehlikeye girme göstergeleri tespiti, anomali tespiti, davranış tespiti ve politika ihlalleri gibi zengin özelliklere sahip kapsamlı bir tespit ve müdahaledir.

Anahtar Kelimeler:
ESETArctic Wolf
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