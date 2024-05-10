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ESET NATO tatbikatında yer aldı

ESET uzmanları, dünyanın en büyük ve en karmaşık siber savunma tatbikatı olan Locked Shields 2024'e katıldı.

10 Mayıs 2024 Cuma 11:07
ESET NATO tatbikatında yer aldı






ESET NATO tatbikatında yer aldı 

 

NATO'nun İşbirliği Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (NATO CCD COE) tarafından yürütülen yıllık tatbikata 40 ülke katıldı. ESET, 50'den fazla uzmanla bir dizi taktik ekibe katkıda bulundu.

 

İş birliğinin odak nokta olduğu 14. yıl tatbikatında  ESET, Slovak-Macar ekibine, özellikle ekibin siber tehdit istihbaratı, istemci tarafı koruma, adli tıp ve stratejik iletişim alanlarında ilk üç sırayı almasına katkıda bulunan savunma yetenekleri sağladı. Benzer ülkeler arası birimlerden oluşan 18 katılımcı ekip arasında genel sıralamada 4. sırayı aldı. Slovak-Macar ekibi stratejik hedeflerini başarıyla takip etti. Tatbikat uzmanlık ve en son güvenlik teknolojilerinin kullanılmasının yanı sıra hayali ülke Berylia'nın hayati altyapısını savunmak, ülkeyi felç etmek ve halkta huzursuzluk yaratmak için tasarlanan büyük siber saldırılar karşısında birlikte çalışan katılımcılar arasındaki iletişim ve yoğun iş birliği üzerine inşa edildi. 

ESET CTO'su Juraj Malcho, "Locked Shields, iş birliğinin NATO'nun en güçlü yönlerinden biri olduğu kavramını destekliyor; tüm üye ülkeler, onların vatandaşları, işletmeleri ve kritik altyapıları için koruma düzeyini artırıyor" dedi. "ESET, siber güvenlik, adli tıp, tehdit istihbaratı, yasal ve stratejik iletişim uzmanlarının yanı sıra XDR siber güvenlik platformumuz ESET PROTECT'i sağlayarak bu canlı atış tatbikatında Slovak Savunma Bakanlığı'nı desteklemekten gurur duyuyor. Birlikte, kesintiye neden olmak isteyen her türlü güçlü düşmana karşı daha güçlüyüz."

Slovak ekibi Slovak Askeri İstihbaratının Siber Savunma Merkezi tarafından yönetildi. Tatbikat sırasında Slovak hükümeti, savunma, maliye, içişleri, ulaştırma ve dışişleri bakanlıklarından uzmanlar tarafından temsil edildi. ESET'in uzmanları ve teknolojileri, siber saldırıların hızlı bir şekilde tespit edilmesine ve müdahale edilmesine katkıda bulundu. Palo Alto Networks'ün Slovak şubesinden ve Orange Slovensko’dan uzmanlar da altyapının hem güvenliğinin sağlanmasına hem de yönetilmesine yardımcı oldu. Bratislava'daki Slovak Teknoloji Üniversitesi ve Comenius Üniversitesi, General Milan Rastislav Štefánik Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden yetenekli öğrenciler ve profesörleri ile yabancı üniversitelerde okuyan genç Slovak yetenekler de ulusal ekibi destekledi.

Son Güncelleme: 10.05.2024 11:10
Anahtar Kelimeler:
ESETNATO
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