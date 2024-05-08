ESET uyardı | Kripto kurtarma dolandırıcılarına dikkat

Kripto para bir kez çalındığında geri almak son derece zor. Blok zinciri tabanlı para birimleri izlenebilse de bazıları kullanıcıların anonimliğini korumak için kurulmuştur, bu nedenle dolandırıcının maskesi düşürülemez. Dolandırıcılar izleri daha da gizlemek için kripto parayı mümkün olan en kısa sürede “nakde çevirmeye” çalışacaklardır.

Kriptonun merkezi olmayan yapısı, nereye gittiklerini bulabilseniz bile paranızı geri almanın son derece zor olacağı anlamına gelir. Bazen yapabileceğiniz en iyi şey ikinci kez mağdur olmaktan kaçınmaktır. Dijital güvenlik şirketi ESET, kripto kurtarma dolandırıcılığını mercek altına alarak kripto para kullanıcılarının iki kez kurban olmaktan nasıl kaçınabileceklerini inceledi.

Bir kripto dolandırıcılığının ya da siber saldırının kurbanı olduğunuzda fonlarınız çalınır. Pişmanlık ve utanç duygusu yanı sıra parasal kayıptan kaynaklanan öfke yaşanır. Böyle bir durumda birçok mağdur için hikaye burada bitmiyor. Birisi size yaklaşıyor veya siz, kripto para kurtarma hizmetleri sunan bir reklam görüyorsunuz. Siz paranızı geri almayı hayal ederken onlar ikinci kez sizi dolandırmaya çalışıyor. Ne yazık ki bu tür “kurtarma dolandırıcılığı” giderek yaygınlaşıyor. Araştırmalar, kimlik hırsızlığı mağdurlarının yaklaşık üçte birinin en az bir kez yeniden mağdur edildiğini gösteriyor.

Kripto kurtarma dolandırıcılığı nasıl çalışır?

Kurtarma dolandırıcılığı genellikle bir tür peşin ücret dolandırıcılığıdır. Dolandırıcı, sağladığını iddia ettiği hizmet için önceden bir ücret talep eder ve ödeme yapıldıktan sonra ortadan kaybolur. Ayrıca kripto hesaplarınıza ve/veya kişisel ve finansal bilgilerinize erişim isteyebilirler; bu bilgiler dark web’de satılabilir ve sonraki dolandırıcılıklarda kullanılabilir. Kurtarma dolandırıcıları sosyal medyanın her yerindedir. Kripto dolandırıcılığının kurbanı olmuş ve internette dert yanan kişileri arayıp onlara doğrudan mesaj gönderebilirler. Resmi web siteleri olan meşru görünümlü varlık kurtarma ‘işletmeleri’ kurabilir ve ücretli arama motoru sonuçlarında listelenerek reklam yapabilirler.

Bu dolandırıcıların karmaşıklığı değişebilir. Bazıları sosyal medyada oldukça basit mesajlar yayımlar. Diğerleri ise dolandırıcılık mağdurlarını doğrudan arayarak polis veya mahkeme yetkilisi kılığına girip çalınan parayı iade edeceklermiş gibi davranabilirler. Diğer durumlarda, dolandırıcılar siber güvenlik forumlarında hizmetlerini tanıtan referans ve reklam karışımı uzun yorumlar bırakabilirler.

Kripto hırsızlığını önleme

Kripto kurtarma dolandırıcılığından kaçınmanın en iyi yolu, dijital para biriminizi ilk etapta çaldırmamaktır. FBI’a göre, 2022 yılında yalnızca kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 2,5 milyar dolar kaybedildi. Ünlüler veya diğer güvenilir kişiler tarafından destekleniyor gibi görünen düşük riskli, yüksek getirili yatırım planlarına bile şüpheyle yaklaşmak gerekir. Ayrıca online alışverişlerde kartla ödeme yapmak her zaman daha iyidir çünkü bu şekilde daha fazla alıcı koruması vardır. Hiçbir meşru işletme sizden peşin olarak kripto para ile ödeme yapmanızı talep etmeyecektir. Yakın bir bağ hissetseniz bile internette tanıştığınız herhangi bir kişinin yatırım tavsiyesi vermesine şüpheyle yaklaşın. Dolandırıcılar giderek artan bir şekilde, romantizm dolandırıcılığını yatırım dolandırıcılığı ile harmanlamaktadır.

Uyarı işaretleri nasıl fark edilir

Dolandırıcılığın türü ne olursa olsun, hepsinin ortak bir noktası vardır: Kurtarma hizmeti sorunludur.

“İşlerine” başlamadan önce peşin bir ücret veya iade işlemlerine devam edebilmeniz için başka bir ücret talep ederler.

Kurumsal bir hesap yerine web tabanlı bir e-posta (ör. Gmail/Yahoo) ile iletişim kurabilirler.

Paranızı “iade etmek” için bankacılık, kripto hesabı veya kişisel bilgilerinizi isterler.

Kolluk kuvvetleri veya hükümet yetkilileri ile yakın çalıştıklarını iddia ederler.

Sosyal medya DM’leri, mesaj ya da e-posta yoluyla durup dururken iletişime geçerler.

Sizin iletişime geçebilmeniz için herhangi bir telefon numarası vermezler.

Sizinle iletişime geçen kişi, muhtemelen ne kadar çalındığı ve nasıl çalındığı da dahil olmak üzere, özel durumunuz hakkında birçok ayrıntı biliyor gibi görünebilir.

Kripto paranız çalınırsa ne yapmalısınız?

Kripto para yatırımı ve diğer dolandırıcılık türleri için tazminat almanıza yardımcı olacak hizmetler sunabilecek meşru firmalar olduğu unutulmamalıdır. Bazen dolandırıcılar da bu kuruluşları taklit etmeye çalışırlar.

Yakın zamanda dolandırıcılık veya hırsızlık nedeniyle kripto para kaybettiyseniz aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun: