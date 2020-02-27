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Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor

Anker, yeni ürünü Eufy Akıllı Tartı ile tüm aile için 12 farklı hassas ölçümü saniyeler içinde yapıyor ve mobil uygulamasıyla adeta bir sağlıklı yaşam çizelgesi çıkartıyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:51
Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri | Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor

Tartı deyip geçmeyin | Wellness trendini Eufy Akıllı Tartı sağlık çizelgesi tutuyor

Tüm dünyada etkili olan sağlıklı yaşam ve “wellness” hareketi, tüketicilerin bilinçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Akıllı yaşam teknolojileri uzmanı Anker, yeni ürünü Eufy Akıllı Tartı ile tüm aile için 12 farklı hassas ölçümü saniyeler içinde yapıyor ve mobil uygulamasıyla adeta bir sağlıklı yaşam çizelgesi çıkartıyor.

Tüm dünyada yaşam kalitesini artıran düşünce, spor ve beslenme biçimleri “wellness” trendiyle popülerlik kazanıyor. Akıllı teknolojiler, günümüzde hayatımızı hiçbir zaman olmadığı kadar kolaylaştırmakla kalmıyor, bizleri hedeflerimize ulaşmada motive edecek özellikler sunarken ölçüme dayalı güvenilir bilgilerin ışığında hareket etmemizi sağlıyorlar.

Tüm aile için ölçüm yapabiliyor

Kolaylık ve konfor odaklı akıllı teknolojiler konusundaki uzmanlığını yeni bir premium ürünle taçlandıran Anker, sağlıklı yaşam hareketine önemli bir katkı sunuyor. Anker Eufy Akıllı Tartı, 12 farklı hassas ölçüm yaparak sağlıklı yaşam ve diyet takibine yeni bir boyut katıyor.

Ultra ince yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken Eufy Akıllı Tartı, sahip olduğu profil desteği ile 16 farklı kişiyi tanıyarak kalabalık aileler tarafından bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Mobil uygulaması ile 12 hassas ölçüm cebinizde

Akıllı tartı, ölçümlerini kablosuz olarak akıllı telefondaki EufyLife uygulamasına iletiyor. Uygulama ise aralarında kas, su, kemik, yağ ve kütle ölçümlerinin olduğu hassas ölçümleri analiz ederek spor ve beslenmenin vücuda katkılarını verilere dayalı bir şekilde takip etmeyi sağlıyor.

Hane yaşamında konforu artırmak için tüketici ihtiyaçlarını ön plana çıkartan Anker’ in Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, yeni ürün hakkında “Tüketicilerin son dönemde büyük ilgi gösterdiği sağlıklı yaşam konseptini destekleyen ve akıllı ürünlerimizden biri olan Eufy Akıllı Tartı, aslında tüm aileye pratik bir şekilde fayda sağlıyor. Anker EufyLife mobil uygulamamız ile spor yapanlar ilerlemelerini takip edebiliyor, formunu korumak isteyenler 12 hassas ölçümleri sayesinde ölçüm bilgilerine akıllı telefonlarından kolayca ulaşabiliyor. Üstelik ince ve şık tasarımı sayesinde kullanılacağı alana da ayrı bir hava katıyor” dedi.

Anker Eufy Akıllı Tartı’nın özellikleri:

  • 12 farklı hassas ölçümler
  • 4G vücut şekli algılayıcı
  • 16 farklı kullanıcı profili
  • Kolay okunabilir LED ekran tasarımı
  • EufyLife mobil uygulama desteği
  • Ultra ince ve şık tasarım
  • Ultra hafif
  • Fitbit, Apple Sağlık, Google Fit gibi üçüncü taraf uygulama uyumluluğu
  • Otomatik kullanıcı profil eşleştirme
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Anahtar Kelimeler:
TartıWellnessEufy Akıllı Tartı
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