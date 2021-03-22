EUTELSAT 36D uydusunun ana yörünge yuvası yapımı için Airbus ile anlaştı

Dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan Eutelsat, yeni nesil çok görevli jeostatik telekomünikasyon uydusu olan EUTELSAT 36D'yi inşa etmesi için Airbus ile anlaştı.

EUTELSAT 36D uzay aracı, Eutelsat'ın TV yayını (DTH) ve Afrika, Rusya ve Avrupa'daki devlet görüşmeleri için önemli bir yörünge yuvası olan 36 derece doğudaki yerini alacak ve kapasitesini artıracak.

EUTELSAT 36D, son derece güvenilir ve başarılı Eurostar serisinin bir dizi büyük yeniliklerle önemli bir evrimi haline gelen son model Airbus Eurostar Neo platformuna bağlı sekizinci uydusu olacak.

Eurostar Neo, tamamen dijitalleştirilmiş bir üretim sürecinin parçası olarak artırılmış yük kapasitesi ile daha verimli güç ve termal kontrol sistemlerini azaltılmış üretim süresi ve optimize edilmiş maliyetlerle birleştiriyor.

EUTELSAT 36D, beş uydu yer bağı üzerinde 70 Ku-bant transponder ve yönlendirilebilir bir anten ile Afrika, Rusya ve Avrupa'da hizmet sunmak için esneklik ve performans optimizasyonu sağlıyor.

Airbus Telekom Sistemleri Başkanı François Gaullier “Eurostar Neo için yapılan bu sekizinci anlaşma ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için sürekli olarak yeni teknolojilere öncülük ederek stratejimizi ilerleterek sürdürüyoruz. Eutelsat'ın, en çok ihtiyaç duyulan uzak bölgeler de dahil olmak üzere yayın ve veri bağlantısı sağlamasına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kişisel olarak, Eutelsat'ın ürünlerimize olan istikrarlı güveni, çalışmalarımızın güvenilirliğine büyük bir övgü olmakla birlikte tüm yetenekli takım arkadaşlarımız için de bir gurur kaynağı.” dedi.

2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek olan EUTELSAT 36D, 18 kW'lık elektrik gücünü Airbus'ın EOR (Electric Orbit Raising) özelliğiyle etkinleştirilen 5 tonluk azaltılmış fırlatma kütlesiyle birleştirecek ve 15 yıldan fazla operasyonel ömrü olacak.

EUTELSAT 36D, Eutelsat tarafından sipariş edilen 26. Airbus uydusu olmakla birlikte yörüngede çalışan dört tam elektrikli uydu ve yapım aşamasında olan 17 ek tam elektrikli yüksek kapasiteli telekomünikasyon uydusu ile Airbus'ın elektrikli tahrik uydularında dünyanın bir numarası olma konumunu güçlendiriyor.

Airbus Hakkında

Airbus, güvenli ve birlik içinde bir dünya için sürdürülebilir havacılığın öncüsüdür. Şirket, havacılık, savunma ve bağlantılı hizmetlerde en verimli ve teknolojik olarak gelişmiş çözümleri sunmak için sürekli olarak yenilik getirmektedir. Ticari uçaklarda Airbus, en modern ve yakıt tasarruflu uçakları sunmaktadır. Airbus aynı zamanda savunma ve güvenlik alanında Avrupa lideri ve dünyanın önde gelen uzay şirketlerinden biridir. Helikopter sektöründe ise Airbus, dünya çapında en verimli sivil ve askeri helikopter çözümlerini sunmaktadır.