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Evde Kal Türkiye | iPhone telefon sahiplerine esrarengiz mesaj

Sağlık Bakanlığı'nın pandemi süresince devam eden kısıtlama mesajları gece yarısı iPhone telefon sahiplerinde tekrarlandı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:21
Evde Kal Türkiye | iPhone telefon sahiplerine esrarengiz mesaj


Evde Kal Türkiye | iPhone telefon sahiplerine esrarengiz mesaj

Türkiye'de yüz binlerce iPhone kullanıcısı gece yarısı gelen 'Evde Kal Türkiye' mesajı ile uyandı. Esrarengiz mesajın sebebi ve kaynağı henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın pandemi süresince devam eden kısıtlama mesajları gece yarısı iPhone telefon sahiplerinde tekrarlandı.

iPhone'lara arka arkaya gelen acil durum mesajları herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca iPhone sahibi telefonlarına arka arkaya gelen mesajlara baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Acı bir sesle uyarı yaparak gelen acil durum uyarısı başlıklı mesajlarda "Evde Kal Türkiye" yazıyordu ve test bildirimi diye belirtiliyordu.

Muhtemelen bildirim testi sırasında yapılan bir hata nedeniyle çok sayıda bildirim arka arkaya iPhone kullanıcılarına ulaştı. 

iOS kullanıcıları sabah sabah bu mesajla uyanırken Android kullanıcıları ise bu durumdan etkilenmedi.

Telefonların ekranında arka arkaya gelen bu mesajları gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Birçok kullanıcı deneyimlerini twitter'da paylaştı. 

İşte o paylaşımlardan  bazıları:

"Cumartesi sabah sabah millet uyurken evde kal diye uykudan uyandırmak nedir ya"

"İphone kullanıcıları “Evde Kal Türkiye” uyarısı alıyor. Rahatsız edici bir mesaj sesiyle gelen bu uyarının sebebi bilinmiyor. Şu anda, tüm kullanıcılar bunu araştırıyor."

"bütün ülkeyi uyandırdı evde kal diye şaka mı bu ne uzaylılar mı geliyo bi o kaldı çünkü"

"Bu evde kal Türkiye acil durum testiyle yataktan zıplayarak kalktım. Aklım çıktı. Günaydın."

"Aklım çıktı sabah sabah kimin fikriydi bu"

"Telefon durduk yere bu şekilde öttü, dedim yine bir şeyler oluyor. “Test alert evde kal Türkiye”

"evde kal türkiye acil durum alarmı geldi. sanki arınma gecesi başlıyor"

"Telefon bağırıyor sabah sabah noluyor dedim evde kal alarmıymış test amaçlı :)"

"evde kal türkiye diye acil durum uyarısı mı olur deprem oldu sandım ödüm koptu"

"Evde Kal Türkiye" acil durum uyarısı nasıl kapatılır?

Mesajda tamama tıklayın, ayarlara girin. Bildirim ayarlarına girip. Acil durum yayınlarından acil durum uyarılarındaki tick işaretini kaldırın.

Anahtar Kelimeler:
Evde KalEvde Kal TürkiyeIphone
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