Evden çalışma ile ilgili 7 dolandırıcılık türü

Büyük bir istifa dalgası yaşandı. İnsanlar işlerinden ayrılıp evden çalışarak kendilerine para kazandıracak yeni işler arıyorlar. Bazıları ek gelir için yeni iş modelleri ya da iş fırsatları peşindeler. Bugün birçok çalışan işverenlerinden uzaktan çalışma seçeneğini sunmasını bekliyor. Diğer yandan uzaktan çalışma modeli ile birlikte dolandırıcılık vakaları da artmaya başladı.

Evden çalışma ile ilgili dolandırıcılıklar genelde internette, sosyal medya veya iş arayanların yeni fırsatlar aradığı LinkedIn gibi yasal kariyer siteleri ve diğer platformlarda görülen bir ilanla başlar. Siber güvenlik şirketi ESET dikkat edilmesi gereken tehlikeli durumları yedi başlık altında topladı.

Yeniden yollama

Kurban ile paket alma, potansiyel olarak malzeme 'inceleme' ve ardından başka bir varış noktasına göndermesi için anlaşılır. Bunlar "paket işleyici", "paket işleme asistanı" veya hatta "depo dağıtım koordinatörü" olarak ilana çıkabilir. Gerçekte kurban, ele geçirilmiş mali bilgilerle satın alınan çalıntı malları teslim alıyor ve asıl suçu gizlemek için suçlunun izlerini örtmesine etkin olarak yardım ediyor.

Sahte gizemli müşteri

Kurban, ürünleri satın alması ve alışveriş deneyimi hakkında rapor vermesi için işe alınır. Ancak satın almalar veya ön eğitim ve diğer masraflar için kendilerine verilen çek karşılıksızdır.

Sahte kişisel asistan

Kurban, kişisel asistan olarak işe alınır ve masrafları karşılamak için bir çek gönderen işvereni için bazı satın almalar yapması istenir. Paranın bir kısmının banka havalesi veya dijital uygulama yoluyla iade edilmesini isteyebilirler. Orijinal çek karşılıksız çıkacaktır ve kurban zarar edecektir.

Kendi işinizi kurun

Bir dolandırıcılık şirketi, kurbanın girişimci olmasına yardımcı olacak kaynaklar sunduğunu iddia eder. Bunlar genellikle, işe yaramaz kurs materyalleri için para isterler.

Sahte iş ilanları

Bazen dolandırıcılar, mevcut olmayan işler için ilan çıkabilir. Asıl amaç, başvuru sahibinin sosyal güvenlik numarası gibi kişisel bilgileri ve daha sonra kendi adına kimlik sahtekarlığı yapmak için kullanılabilecek diğer ayrıntıları göndermesini sağlamaktır.

Evde montaj işi

Mağdurlara oyuncakları veya el işi ürünleri bir araya getirmeleri ve işverenlerine geri göndermeleri için para ödeneceği söylenir. Ancak başlangıç kiti için bir miktar para ödemeleri gerekir. Ödeme yaptıktan sonra, ortada herhangi bir iş olmadığı anlaşılır.

MLM dolandırıcılığı

Bazı çok katmanlı pazarlama (MLM) fırsatları, sahte şirketlerin kayıt yaptıran kişilere başkalarını işe almaları için güzel bir komisyon ödeneceğine söz verdiği dolandırıcılıklardan başka bir şey değildir. Ayrıca potansiyel müşterilere satmak için "işveren"den ürün almaya zorlanacaklardır.

Nasıl güvende kalabiliriz?

ESET uzmanları evden çalışma ile ilgili dolandırıcılık tehditlerinden korunmak için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı: