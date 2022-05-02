Explorer için veda zamanı | İnternette bir devir sona eriyor
İnternet dünyasının en eski tarayıcılarından biri olan Explorer için yolun sonuna gelinodi. Microsoft’tan son çağrı, İnternet Explorer kapanıyor
15 Haziran'dan itibaren İnternet Explorer'ın kapatılacağı duyuruldu. Yerine otomatik olarak Microsoft Edge geçirilecek. Ayarlamalarınızı ona göre yapmanız duyuruldu.
ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft’un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge’e bırakacak.
“Sitenin Internet Explorer’da yeniden yüklenmesine izin ver” komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.
İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak "yavaşlığı" gösterildi.