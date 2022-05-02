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Explorer için veda zamanı | İnternette bir devir sona eriyor

15 Haziran'dan itibaren İnternet Explorer'ın kapatılacağı duyuruldu. Yerine otomatik olarak Microsoft Edge geçirilecek. Ayarlamalarınızı ona göre yapmanız duyuruldu.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 22:34
Explorer için veda zamanı | İnternette bir devir sona eriyor

Explorer için veda zamanı | İnternette bir devir sona eriyor

İnternet dünyasının en eski tarayıcılarından biri olan Explorer için yolun sonuna gelinodi. Microsoft’tan son çağrı, İnternet Explorer kapanıyor

15 Haziran'dan itibaren İnternet Explorer'ın kapatılacağı duyuruldu. Yerine otomatik olarak Microsoft Edge geçirilecek. Ayarlamalarınızı ona göre yapmanız duyuruldu.

Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyarmaya başladı. Microsoft, Internet Explorer’ın 15 Haziran 2022’de kapatılacağnı hatırlatarak, şirketlerden daha erken bir tarihte bırakmalarını istiyor.

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft’un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge’e bırakacak. 

“Sitenin Internet Explorer’da yeniden yüklenmesine izin ver” komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak "yavaşlığı" gösterildi.

Anahtar Kelimeler:
Explorerİnternet
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