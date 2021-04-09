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Facebook çöktü, Instagram'a girilemiyor

Sosyal medyanın iki önemli mecrası Facebook ve Instagram'a girilemiyor. Dünya çapında yaşanan sıkıntının nedeni henüz bilinmiyor.

09 Nisan 2021 Cuma 00:35
Facebook çöktü, Instagram'a girilemiyor

Facebook çöktü, Instagram'a girilemiyor



Facebook ve Instagram kullanıcıları hesaplarına ulaşamıyor. 9 Nisan 2021 gecesi saat 00.30'da başlayan sorun halen giderilemiyor. Kullanıcılar Facebook ve Instagram hesaplarına erişemezken, Twitter hesabından durumu paylaşıyor. Instagram ve Facebook teknik ekibinin erişim sorunu hakkında araştırma yaptığı bilgisi yayınlandı.

Facebook Instagram çöktü mü? 

Her iki sosyal medya mecrasından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. 

Bu arada Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu yaklaşık 30 dakika sürdü. Saat 00.50'de Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunu sona erdi.

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