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Facebook güvenli interneti Türkiye geneline yaymaya kararlı

BTK’nın Ankara’daki ofisinde düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliklerinde yer alan Facebook, ilk olarak 2017 yılında Habitat Derneği ile ortaklaşa başlattığı “Kontrol Bende” programının üçüncü yılı için planlarını paylaştı.

11 Şubat 2020 Salı 18:46
Facebook güvenli interneti Türkiye geneline yaymaya kararlı

Facebook güvenli interneti Türkiye geneline yaymaya kararlı

11.02.2020, Ankara – Güvenli İnternet Günü’nü bu yıl “Daha İyi Bir internet İçin Hep Birlikte" sloganıyla kutlayan Facebook, yüzlerce öğrenciye güvenlik eğitimi vererek ebeveynleri internet platformlarını nasıl güvenli kullanacaklarına dair bilgilendirdi. Şirket ayrıca ilk kez 2017 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) desteğiyle ve Habitat Derneği (Habitat) ile ortaklaşa başlattığı Kontrol Bende programının bir sonraki dönemi için hedefini açıkladı.

Güvenli İnternet Günü etkinliklerinde Facebook ve Habitat, Türkiye’nin 30 ilinden 120 Habitat gönüllüsünü eğitme hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve 2019 yılında 15.000 kişiye ulaştıklarını açıkladı. Programın 2020’deki yeni dönemi için hedefi 40 şehirde 20.000 kişiye ulaşmak olacak ve program, başta Facebook'un İstanbul'daki topluluk merkezi Facebook İstasyon ve Türkiye genelinde açılacak 12 uydu topluluk merkezi de olmak üzere tüm ülke geneline genişletilecek. Facebook ve Habitat tarafından oluşturulacak bir danışma kurulu ise, bu merkezlerde düzenlenecek eğitimler ve çalışmalar aracılığıyla çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda doğru ilerleyebilmek adına akademiden destek alacak.



BTK’nın Ankara’daki ofisinde düzenlenen Güvenli İnternet Günü etkinliklerine katılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan güvenli internetin gerekliliğine dikkat çekerek, “Ülkemizdeki insanların bilgi teknolojilerini kullanırken kendilerini emniyette hissetmeleri bizim için çok önemli. Güvenli bir ortamda, internetin sunduğu teknolojilerden maksimum düzeyde faydalanabilen kullanıcıların artmasını sağlamak en büyük amaçlarımızdan biri. 2500 güvenli internet hizmeti SMS hattını bu hedefle hayata geçirdik. Bu doğrultuda Facebook’un ve Habitat Derneği ile ortaklaşa başlattığı “Kontrol Bende” programına da destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

BTK’nın etkinliğinde konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise Facebook’un Türkiye’deki topluluğunu güvende tutma konusuna verdiği önemi vurgulayarak sözlerine devam etti: “Türkiye’deki insanların yarısından fazlası Facebook kullanıcısı ve onların güvenliği en büyük sorumluluklarımızdan biri. Bir sosyal medya platformu olarak, kendilerini ifade edebilmeleri ve Facebook’ta bağ kurabilmeleri adına topluluğumuzu güvende tutma görevimizin farkındayız. Bu nedenle, sürekli olarak yerel politikalarımızı, ortaklıklarımızı ve eğitim programlarımızı iyileştirerek Ebeveyn Portalı, Zorbalığı Önleme Merkezi ve DiJital Okuryazarlık Kütüphanesi gibi araçlar geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'deki insanların platformlarımızda kendi verilerini kontrol etme gücüne sahip olmaları. Kontrol Bende programı da bu çalışmaların bir ürünü ve programımızın ilk iki döneminde Türkiye'nin dört bir yanından 26.000'den fazla kişiye eğitim verdiğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, İstanbul'daki topluluk merkezimiz ve tüm ülkemizde açacağımız 12 uydu topluluk merkezi aracılığıyla 40 şehirde 20.000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.”



20 yılı aşkın süredir sürdürülebilir kalkınma alanında çeşitli çalışmalar ve projeler gerçekleştiren Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da, Kontrol Bende projesi kapsamında verdikleri eğitimler ile kişilerin çevrimiçi ortamda sosyal medyayı daha bilinçli kullanmalarını ve kendi güvenliklerini sağlamalarını amaçladıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Kontrol Bende projesi eğitimlerini gerçekleştiren gönüllü eğitmenlerimiz internet ortamında artık kendilerini daha güvenli hissettiklerini belirtiyorlar. Günlük hayatta küçük ve önemsiz gözüken konuların aslında nasıl önemli ve hayati olduğunu Kontrol Bende eğitimi ile birlikte fark ettiklerini ve bu deneyimleri dokundukları kitlelere ulaştırdıklarını dile getiriyorlar. Ayrıca, gönüllü eğitmenlerimiz çevrimiçi güvenlik konusunda bilinçlenmelerinin ve farkındalıklarının artmasının yanı sıra geniş kitlelere ulaştıkça kendi kişisel gelişimlerine de katkısının büyük olduğunu da söylüyorlar.

Projenin üçüncü yılında daha fazla insana ulaşmak ve etki alanımızı genişletmek adına uygulama illerimizi 40 ile çıkardık. Yetiştireceğimiz 180 gönüllü eğitmenimizle 20.000 kişiye ulaşmayı hedefleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.“

Facebook’un güvenli kullanımıyla ilgili daha fazla Türkçe bilgiye, araca, kaynağa ve ipucuna ulaşmak için, lütfen Facebook Emniyet Merkezi’ni ziyaret edin.

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