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Fakir ile saçlara sanatsal dokunuşlar

Fakir Hausgeräte’nin yeni “Lyrics of Beauty Series” saç şekillendiricileri, saçlarınıza istediğiniz şekli vererek tarzınıza şıklık katıyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 22:26
Fakir ile saçlara sanatsal dokunuşlar

Fakir ile saçlara sanatsal dokunuşlar

Kadınların, kişisel bakımda en çok özen gösterdiği ve dikkat ettiği konuların başında saçları geliyor. Her kadının zevki ve tarzına göre farklılaşan saçları, şıklığın da en büyük tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Saçlarına özen gösteren ve farklı tarzlar denemeyi seven kadınlar, saç şekillendirme cihazlarını kullanarak kuaföre gitmeden evde pratik çözümler uygulamayı tercih ediyor. Fakir Lyrics of Beauty Series saç şekillendiriciler ile düz, dalgalı, kıvırcık gibi tüm saç şekillerini kolayca uygulamak mümkün.

Lyric Voice

İşe, davete ya da arkadaş buluşmalarına giderken saçlara kuaför eli değmişçesine şekil vermeyi pratik hale getiren saç düzleştiriciler, kadınların en çok kullandığı ve ihtiyaç duyduğu ürünler arasında yer alıyor. Fakir Hausgeräte’nin yeni Lyric Voice saç düzleştiricisi, iyon teknolojisi ile saçlardaki elektriklenmeyi önlerken infrared teknolojisi kalıcı düz saçlara sahip olmayı sağlıyor. Keratin katkılı turmalin ve seramik kaplama plakalar hızlı bir şekilde ısınarak saçınıza zarar vermeden istenilen şekli vermeye olanak veriyor. Ürünün ısı göstergeli LED ekranı ve 100°C-230°C arasında 14 kademeli ısı ayarı bulunuyor. 60 dakika sonra otomatik kapanma özelliğiyle güven veren Fakir Lyric Voice, 360° dönebilen, 2 metre kablo boyu ile rahatça kullanılabiliyor.

Lyric Song

Fakir Lyric Song saç düzleştirici, keratin katkılı turmalin ve seramik kaplama plakalarıyla saçlarınıza zarar vermeden istediğiniz düzlüğü veya dalgaları kolayca vermenizi sağlıyor. 150-230°C arasında 5 kademeli sıcaklık ayarı bulunan Lyric Song hızlı ısınma özelliği ile kısa sürede kullanılabilir hale gelerek zamandan tasarruf etmenize olanak veriyor. Ürünün, 20mm plaka genişliği ve plaka kilitleme özelliği sayesinde saçlarınızı kuaför eli değmiş gibi istediğiniz şekle sokabilirsiniz. 60 dakika sonra otomatik kapanma özelliği oluşabilecek olumsuz durumlara karşı güven veriyor. Fakir Lyric Song, ideal boyutları ve taşınabilir olmasıyla kadınların her anında yanında olabiliyor.

Lyric Poem

Her gün farklı bir saç stiliyle şıklığını tamamlamayı seven ve saç şekli trendlerini yakından takip etmeyi tercih eden kadınlar için olmazsa olmaz ürünlerden birisi de saç maşası. Evde, tatilde, seyahatte her türlü kolay ve pratik kullanım sağlayan saç maşaları küçük boyutlarıyla çantada da taşınarak pratiklik sağlıyor. Fakir Lyric Poem saç maşası, 25 mm çapında saçın elektriklenmesini, yıpranmasını önleyen keratin katkılı turmalin ve seramik kaplı maşaya sahip. Bu maşa sayesinde muhteşem bukleler, su dalgası, kırık fön, düz saç gibi modellerle havalı saçlara kolayca sahip olmak mümkün hale geliyor. Fakir Lyric Poem’in sıcaklık göstergeli LED ekranı ve 120°C - 200°C arasında 5 kademeli sıcaklık ayarı bulunuyor. Hızlı ısınma özelliğiyle kısa sürede kullanıma hazır hale gelen cihaz, yine serinin diğer ürünleri gibi 60 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Lyric VoiceLyric SongLyric Poem
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